Los detenidos en Venezuela por los que no hay marchas en las calles, como sí sucede con las activistas pro Palestina bajo custodia de Israel

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela han hecho plantones para exigir su liberación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Aunque no se trataría de hechos excluyentes, las violentas movilizaciones que se registran en Bogotá y Cali en respaldo a Luna Barreto y Manuela Bedoya —las dos activistas que se desplazaban en la flotilla global Sumud, la cual transportaba suministros médicos, alimentos y otras ayudas humanitarias hacia Gaza— contrastan con la aparente indiferencia que se ha percibido frente a otras detenciones en el exterior.

En efecto, después de las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio de 2024, en las que se autoproclamó como ganador el dictador Nicolás Maduro, para un nuevo periodo, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los medios internacionales reportaron inicialmente la detención de al menos 12 colombianos en los meses posteriores a la jornada.

Sus nombres fueron difundidos, sin que hasta ese momento se conocieran detalles sobre las circunstancias de su arresto ni los cargos presentados en su contra. Y, si bien el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha entablado una serie de encuentros con los familiares, al parecer la vehemencia en este caso no sería la misma frente a lo que ocurre en Gaza. De hecho, sigue sin condenarse la manera en que Maduro se perpetuó en el poder, pese a la evidencia de fraude.

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, ha anunciado que ya hay varias líneas de acción para hacer acompañamiento a los colombianos detenidos en Venezuela; no obstante, los connacionales siguen detenidos - crédito Cancillería de Colombia

Los reportes incluían inicialmente a Manuel Alejandro Tique Chaves, Arlei Danilo Espitia Lara, David Josué Misse Durán, Edwin Iván Colmenares García, Kevin José Saavedra Basallo, Danner Gonzálo Barajas Alba, Leidy Jimena Méndez Lucema, Brayan Sair Navarro Cáceres, Dionel López Pérez, Juan Fernando Zúñiga Yasno, Carlos Alberto Cañas Carrer y Martín Emilio Rincón Quitan.

No obstante, a lo largo de los meses siguientes, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el número de colombianos privados de la libertad en Venezuela fue en aumento, hasta reportarse cerca de 38 connacionales encarcelados en distintas localidades venezolanas para agosto de 2025, según la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos jóvenes detenidas por tropas israelíes - crédito @manuela_bedoya_j y @lune.feu/Instagram

Los connacionales que están en cárceles del régimen de Venezuela y que claman por las gestiones del Gobierno Petro, preocupado más por Gaza

Algunas de estas detenciones fueron calificadas como arbitrarias, sin acceso a visitas consulares y sin información clara sobre los procesos judiciales abiertos. “Viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela para unas capacitaciones. Las autoridades venezolanas le pidieron el pasaporte y lo llevaron a una entrevista ‘rutinaria’”, dijo Diana Tique, hermana de Manuel Tique, retenido.

Y es que, aunque en algunos pronunciamientos se ha reclamado desde la Cancillería el respeto al debido proceso y derechos fundamentales de sus ciudadanos, de parte del presidente de la República, Gustavo Petro, no ha habido pronunciamiento sobre el particular; como sí ocurrió en las jornadas del miércoles 1 y jueves 2 de octubre, cuando pidió una movilización incluso mundial.

El régimen de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro, mantiene en cárceles venezolanas a 38 colombianos, tras las elecciones del 28 de julio de 2024 - crédito Europa Press

“Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana. Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”, expresó Petro en uno de sus mensajes en X; lo que sin duda genera cierta comparación por la manera en que se ha manejado el caso de los ciudadanos encarcelados por la dictadura venezolana.

Es por ello que las familias de los detenidos continúan insistiendo en la intervención directa del presidente para negociar la liberación de los colombianos. Del mismo modo, han asegurado que en la mayoría de los casos no existen cargos jurídicamente sustentados, lo que prolonga la situación de incertidumbre y angustia que viven sus familiares lejos de las fronteras nacionales.

Los 38 colombianos que están detenidos en Venezuela

Aquí tienes el listado de los 38 colombianos detenidos en Venezuela, fusionando y depurando la información de ambas fuentes y agregando el nombre faltante:

1. Álvaro Javier Ojeda Meléndez

2. Álvaro Ossa Santa

3. Amin Avelino Hernández Perea

4. Arlei Danilo Espitia Lara

5. Brayan Sair Navarro Cáceres

6. Carlos Alberto Cañas Carreño

7. Carmen Yalexi Picón

8. Cristian de Jesús Rodríguez Maldonado

9. Daniel Cuervo Montaño

10. Danner Gonzalo Barajas Luque

11. David Josué Misse Durán

12. Edwin Iván Colmenares García

13. Edwin Stiven Rosero Castillo

14. Ender Yesid Gómez Soto

15. Enid Kasmi León

16. Ignacio Moña Chapamuro

17. Jhonny Jhoan Villan Virguez

18. John Naider Berrio Berrio

19. José Ignacio Hurtado Moreno

20. José Luis de la Asunción Aragón

21. Juan Camilo Vargas Picón

22. Juan Pretel Pedroza

23. Kevin José Saavedra Basallo

24. Leidy Jimena Méndez Lucema

25. Luis Carlos Peña

26. Luis Eduardo Quinchía Daza

27. Manuel Alejandro Tique Chaves

28. Manuel Mazuera

29. Martín Emilio Rincón Quitián

30. Nelly Zuleima Sánchez Torres

31. Óscar Alexander Viera Zárate

32. Oscar Andrés Orduz Salamanca

33. Pantaleón de la Asunción Aragón

34. Rolando Patricio Espinosa

35. Royman Santa Burgos

36. Segundo Manuel Cortés Preciado

37. Wilson Caicedo Cuero

38. Wilson Javier Vargas Jiménez

*Fuente del listado: senadora Paloma Valencia.