Colombia

Karol G y Feid, ¿fin del romance? Los fans notan señales de distanciamiento en redes y eventos

La ausencia del cantante paisa en los recientes eventos internacionales de “la Bichota” ha generado especulaciones sobre la relación de la pareja, mientras ambos evitan pronunciarse sobre el tema

Los artistas se habrían dejado antes de la presentación de la paisa en el Vaticano - crédito @lanueva94fm/TikTok

En redes sociales se ha hecho notoria la ausencia de Feid en los recientes compromisos internacionales de Karol G, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una ruptura entre los dos artistas colombianos, una de las parejas más admiradas de la música en el país.

La intérprete de Tusa ha participado en eventos de alto perfil, como su presentación en la NFL, en Brasil, y el concierto en el Vaticano, donde estuvo acompañada por amigos, pero en ninguno de estos escenarios se observó la presencia de su pareja.

Incluso, durante unas vacaciones en los parques de Disney, junto a otras figuras internacionales, la cantante no estuvo acompañada por el músico, lo que ha alimentado aún más los rumores.

Las merecidas vacaciones llegaron tras un exitoso concierto de Feid - crédito Karol G / Instagram

En las últimas semanas, la distancia entre Karol G y Feid se ha hecho evidente tanto en redes sociales como en apariciones públicas.

Desde hace meses, no se les ve juntos en plataformas digitales ni en eventos, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y de la prensa de entretenimiento.

Mientras tanto, ambos se encuentran enfocados en sus carreras: Karol G prepara su próxima gira Tropicoqueta y participa en diversos eventos sociales, mientras que Feid continúa lanzando nuevas canciones, colaborando con otros artistas y trabajando en su próximo álbum.

La situación ha sido abordada por varios programas internacionales de entretenimiento, que han sugerido que la relación no atraviesa su mejor momento. Algunos incluso han afirmado que la pareja habría terminado hace algún tiempo y que, por ello, ambos estarían dedicados exclusivamente a sus proyectos personales.

Son una de las parejas más envidiadas de las redes sociales - crédito Karol G / Instagram

Un periodista de la emisora puertorriqueña La Nueva señaló: “Aparentemente, se dejaron, estos son los rumores en programas de Miami y páginas de Instagram, que Karol G y el Ferxxo se dejaron. Aumentan estos rumores”.

Según los periodistas de La Nueva, en mayo Feid concedió una entrevista en la que habló sobre sus planes con Karol G, expresando su deseo de realizar proyectos conjuntos en el futuro, aunque aclaró que no tenía prisa por concretarlos. “No había afán” respecto a lo que pensaba hacer con la artista, según sus propias palabras recogidas por la emisora.

Estas románticas fotos emocionaron a los internautas habrían sido las últimas de la pareja - crédito Karol G / Instagram

El origen de los rumores sobre la supuesta separación se remonta a varios meses atrás, cuando la pareja dejó de mostrarse junta en público, pero enfocado en una decisión de mantener distanciada la relación del foco mediático, pues desde el inicio de su relación, ambos manifestaron que preferían mantener su vida privada alejada de las redes sociales, lo que generó un halo de misterio durante los primeros meses de su romance, hasta que finalmente decidieron hacerlo público en un evento en Miami.

Por el momento, los motivos de la aparente separación permanecen desconocidos y ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto.

