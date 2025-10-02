Colombia

“El Negro” Salas explica por qué no invitó a Melissa Gate a su boda y aclara su vínculo tras el ‘reality’: “No es tan cercana”

El actor afirmó que solo asistieron personas cercanas y reconoció que la convivencia dentro del programa es distinta de las relaciones que se mantienen fuera de la televisión

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El actor comentó que su
El actor comentó que su círculo real de amigos difiere de los lazos creados durante el programa y reveló que el periodo después del reality fue más difícil de lo que pensaba - crédito @luisfsalas74/ Instagram - captura de pantalla Canal RCN

El actor Fernando “el Negro” Salas, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aclaró la razón por la que Melissa Gate no figuró entre los invitados a su boda con Ana María Espinosa, celebrada el 19 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y varios excompañeros del reality, entre ellos, Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, Mauricio Gómez, Camilo Trujillo, La Liendra y Dani Duke.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ausencia de Melissa Gate generó preguntas en redes sociales, sobre todo porque mantuvo una relación cordial con “el Negro” Salas durante la convivencia en el reality.

Interrogado al respecto durante una entrevista en Buen día, Colombia, el actor fue directo: “Melissa Gate no es tan cercana como para invitarla a la boda”. Explicó que eligió compartir ese momento solo con personas con quienes sostiene una relación más estrecha y empatía directa.

El actor explicó que Melissa
El actor explicó que Melissa no estuvo en su boda porque no fue invitada - crédito luisfsalas74/Instagram

El actor incluso reveló que hace un poco más de cuatro semanas se reunió con “El Flaco” Solórzano y Camilo Trujillo y junto a ellos le hicieron una videollamada a Melissa. “Le hicimos la llamada a Meli, conversamos con ella, pero no fui tan cercano a ella como para invitarla”, añadió el actor.

El intérprete explicó al aire: “Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real, donde logré congeniar más con otros participantes, al punto de mantener un grupo en común”.

Salas también reveló que se mantiene en contacto con algunos de esos excompañeros, aunque la dinámica fuera del programa difiere de lo experimentado bajo el mismo techo televisivo.

Durante la entrevista, “el Negro” Salas comentó que también intercambió mensajes con Yina Calderón, aunque reconoció que la relación no siempre fue sencilla. “Ya había mencionado previamente en un live que era complicado”, dijo.

El actor explicó que Melissa
El actor explicó que Melissa no fue invitada porque no la considera cercana a su círculo social - crédito cortesía del Canal RCN

Salas detalló que el periodo posterior a su salida del reality no fue inmediato ni sencillo. “Tú sales como muy bien, muy tranquilo, pero en redes sociales todo es de La Casa y llegó un momento en el que pensé: yo quiero volver”. Esta confesión evidencia el impacto emocional que puede tener la exposición mediática y el desafío de retomar la normalidad tras vivir el fenómeno de la televisión en tiempo real.

Así fue la boda del “Negro” Salas en Cali: las imágenes impactaron en redes sociales

El actor y presentador Luis Fernando Salas, conocido como “El Negro” Salas celebró su matrimonio con Ana María Espinosa el sábado 20 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali. La boda, de estilo campestre y carácter religioso, contó con la presencia de familiares, amigos y varios excompañeros del reality, quienes acompañaron a la pareja en una jornada que tuvo momentos transmitidos en vivo a través de redes sociales.

Varios exparticipantes de 'La casa
Varios exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' estuvieron en la boda del actor - crédito @anaespinosara/ Instagram

Salas llevó un traje azul marino con camisa clara y corbatín para la ceremonia, mientras que Ana María Espinosa optó por un vestido blanco largo, con encaje, bordados, un escote pronunciado en la espalda y un tocado de flores naturales en el cabello recogido. La celebración al aire libre permitió un ambiente cercano, y luego, para la fiesta, el actor cambió la chaqueta por una de tono más oscuro y se quitó el corbatín.

Entre los invitados se destacaron sus amigos del grupo “los lavaplatos” de la competencia: Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, La Liendra y Camilo Trujillo. La transmisión de la ceremonia por redes se interrumpió a las 6:30 de la tarde, pero la celebración continuó hasta la madrugada, con música en vivo y la tradicional “hora loca”.

El menú ofrecido a los asistentes incluyó fetas de pollo en salsa de queso azul y portobello, acompañadas de cremoso de papa, vegetales crocantes y medallón de lomo viche con reducción de vino tinto y balsámico, además de arrancinis de parmesano y espárragos frescos. Como postre, los invitados disfrutaron de torta de naranja rellena de queso crema y mermelada de frutos rojos.

“Mi negro hermoso que la dicha con la monita linda sea infinita. Besos a los dos”, “Se caso mi amor platónico! ❤️🙌 Mil bendiciones! Son una excelente pareja”, “Dios los bendiga siempre. 🙏🙏 Te quiero mucho mi negro, me encanta verte feliz”, “Felicitaciones, mi negrito, te quiero mucho, cosas lindas para ambos ❤️”, fueron algunas de las reacciones en las publicaciones de la pareja.

El actor presumió el festejo
El actor presumió el festejo en redes sociales - crédito @luisfsalas74/ Instagram

Este fue el segundo matrimonio para Luis Fernando Salas, quien en 2014 y 2015 estuvo casado con María Fernanda Patiño, madre de su hijo Jerónimo. El actor tiene otro hijo, Nicolás, fruto de una relación anterior en el inicio de su carrera artística. La celebración de su boda con Ana María Espinosa fue compartida por la pareja con sus seguidores, quienes pudieron seguir varios instantes importantes a través de las transmisiones digitales.

Temas Relacionados

El Negro SalasMelissa GateLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaEsposa Negro SalasBuen día ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Le hacen conteo a Petro sobre publicaciones en X: denuncian 22 mensajes seguidos sobre Palestina y ninguno sobre la crisis de seguridad en Colombia

La preferencia del presidente colombiano por abordar el conflicto en Medio Oriente en redes sociales contrasta con el silencio frente a la situación nacional, según sus críticos

Le hacen conteo a Petro

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Resultados Chontico Día 2 de octubre de 2025

Con esta popular lotería puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado

Resultados Chontico Día 2 de

Cancillería se pronunció por colombianas que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidas por Israel: “Secuestro”

El Ministerio de Relaciones de Colombia aseguró que la detención de la flotilla con ayudas para Gaza viola el derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra

Cancillería se pronunció por colombianas

Anif alertó sobre impacto de la reforma pensional: pone en riesgo $170 billones de ahorro laboral

Analistas advierten que la nueva ley podría reducir drásticamente los fondos acumulados para la jubilación, lo que afectaría la estabilidad financiera y el futuro de millones de trabajadores

Anif alertó sobre impacto de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caracas, cabecilla del

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Yina Calderón reveló quiénes estarían a cargo del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “Ni Yina, ni Melissa”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Karol G y Feid habrían terminado: esta la razón de los rumores

Altafulla confesó estar viviendo una “doble tusa” tras su ruptura con Karina García: “Construí un vínculo cercano”

Deportes

Colombia vs. Noruega, fecha 2

Colombia vs. Noruega, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Álvaro Montero tendría un viaje corto en Argentina: este es el poderoso equipo de la Liga BetPlay que quiere al exportero de Millonarios

Egan Bernal y Nairo Quintana se reencuentran en carrera italiana: hora y dónde ver el Giro de Emilia

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Se conoció el parte médico del colombiano Juan David Cabal, futbolista de Juventus: se perderá la fecha FIFA ante México y Canadá