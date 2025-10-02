“El Negro” Salas explica por qué no invitó a Melissa Gate a su boda y aclara su vínculo tras el ‘reality’: “No es tan cercana”

El actor comentó que su círculo real de amigos difiere de los lazos creados durante el programa y reveló que el periodo después del reality fue más difícil de lo que pensaba - crédito @luisfsalas74/ Instagram - captura de pantalla Canal RCN

El actor Fernando “el Negro” Salas, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aclaró la razón por la que Melissa Gate no figuró entre los invitados a su boda con Ana María Espinosa, celebrada el 19 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y varios excompañeros del reality, entre ellos, Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, Mauricio Gómez, Camilo Trujillo, La Liendra y Dani Duke.

La ausencia de Melissa Gate generó preguntas en redes sociales, sobre todo porque mantuvo una relación cordial con “el Negro” Salas durante la convivencia en el reality.

Interrogado al respecto durante una entrevista en Buen día, Colombia, el actor fue directo: “Melissa Gate no es tan cercana como para invitarla a la boda”. Explicó que eligió compartir ese momento solo con personas con quienes sostiene una relación más estrecha y empatía directa.

El actor incluso reveló que hace un poco más de cuatro semanas se reunió con “El Flaco” Solórzano y Camilo Trujillo y junto a ellos le hicieron una videollamada a Melissa. “Le hicimos la llamada a Meli, conversamos con ella, pero no fui tan cercano a ella como para invitarla”, añadió el actor.

El intérprete explicó al aire: “Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real, donde logré congeniar más con otros participantes, al punto de mantener un grupo en común”.

Salas también reveló que se mantiene en contacto con algunos de esos excompañeros, aunque la dinámica fuera del programa difiere de lo experimentado bajo el mismo techo televisivo.

Durante la entrevista, “el Negro” Salas comentó que también intercambió mensajes con Yina Calderón, aunque reconoció que la relación no siempre fue sencilla. “Ya había mencionado previamente en un live que era complicado”, dijo.

Salas detalló que el periodo posterior a su salida del reality no fue inmediato ni sencillo. “Tú sales como muy bien, muy tranquilo, pero en redes sociales todo es de La Casa y llegó un momento en el que pensé: yo quiero volver”. Esta confesión evidencia el impacto emocional que puede tener la exposición mediática y el desafío de retomar la normalidad tras vivir el fenómeno de la televisión en tiempo real.

Así fue la boda del “Negro” Salas en Cali: las imágenes impactaron en redes sociales

El actor y presentador Luis Fernando Salas, conocido como “El Negro” Salas celebró su matrimonio con Ana María Espinosa el sábado 20 de septiembre en la Hacienda Entre Ríos, a las afueras de Cali. La boda, de estilo campestre y carácter religioso, contó con la presencia de familiares, amigos y varios excompañeros del reality, quienes acompañaron a la pareja en una jornada que tuvo momentos transmitidos en vivo a través de redes sociales.

Salas llevó un traje azul marino con camisa clara y corbatín para la ceremonia, mientras que Ana María Espinosa optó por un vestido blanco largo, con encaje, bordados, un escote pronunciado en la espalda y un tocado de flores naturales en el cabello recogido. La celebración al aire libre permitió un ambiente cercano, y luego, para la fiesta, el actor cambió la chaqueta por una de tono más oscuro y se quitó el corbatín.

Entre los invitados se destacaron sus amigos del grupo “los lavaplatos” de la competencia: Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, Fernando Solórzano, La Liendra y Camilo Trujillo. La transmisión de la ceremonia por redes se interrumpió a las 6:30 de la tarde, pero la celebración continuó hasta la madrugada, con música en vivo y la tradicional “hora loca”.

El menú ofrecido a los asistentes incluyó fetas de pollo en salsa de queso azul y portobello, acompañadas de cremoso de papa, vegetales crocantes y medallón de lomo viche con reducción de vino tinto y balsámico, además de arrancinis de parmesano y espárragos frescos. Como postre, los invitados disfrutaron de torta de naranja rellena de queso crema y mermelada de frutos rojos.

“Mi negro hermoso que la dicha con la monita linda sea infinita. Besos a los dos”, “Se caso mi amor platónico! ❤️🙌 Mil bendiciones! Son una excelente pareja”, “Dios los bendiga siempre. 🙏🙏 Te quiero mucho mi negro, me encanta verte feliz”, “Felicitaciones, mi negrito, te quiero mucho, cosas lindas para ambos ❤️”, fueron algunas de las reacciones en las publicaciones de la pareja.

Este fue el segundo matrimonio para Luis Fernando Salas, quien en 2014 y 2015 estuvo casado con María Fernanda Patiño, madre de su hijo Jerónimo. El actor tiene otro hijo, Nicolás, fruto de una relación anterior en el inicio de su carrera artística. La celebración de su boda con Ana María Espinosa fue compartida por la pareja con sus seguidores, quienes pudieron seguir varios instantes importantes a través de las transmisiones digitales.