Cayó en Medellín ‘Fede’, uno de los delincuentes más buscados de Ecuador: el presidente Daniel Noboa confirmó su captura

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, entregó detalles del arresto de 'Fede', que estaba en Colombia como fugitivo - crédito @DanielNoboaOk/X/Presidencia de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que el jueves 2 de octubre de 2025 fue capturado Rolando Federico Gómez Quinde, en la ciudad de Medellín.

El individuo, conocido como alias Fede, es un importante cabecilla del grupo criminal Los Águilas, considerada una facción criminal de la poderosa organización narcotraficante Los Choneros.

“Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias “Fede”. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", fue el texto con el que el mandatario ecuatoriano, desde su cuenta oficial de X, anunció su captura.

En paralelo, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, entregó detalles del arresto de “Fede”, que estaba en Colombia como fugitivo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó en su cuenta de X el arresto del criminal, uno de los más buscados en ese país - crédito Karen Toro/Reuters

“Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, prófugo desde junio de este año, fue capturado hace media hora en Medellín, gracias a una operación impecable entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía y la Armada de Colombia", detalló.

El jefe de esa cartera agregó que Gómez Quinde “fue localizado en un barrio de esa ciudad con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez (...) No tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas. Aquí manda el Estado. ¡No nos detenemos jamás!”, concluyó el ministro Reimberg en su pronunciamiento desde X.

La captura de “Fede” se suma al reciente operativo donde fue dado de baja Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, un cabecilla de Los Choneros que fungía como enlace entre esa organización criminal y el Clan del Golfo.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reveló detalles del capturado - crédito @JohnReimberg/X

La fuga de ‘Fede’, que el presidente Noboa calificó de “traición”

El escape de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como “Fede”, del Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, se reportó a mediados de junio de 2025, un hecho que el presidente de Ecuador catalogó como “un acto de complicidad” y “no de simple descuido”, y por el que ordenó la detención de todo el personal penitenciario que pudiera estar implicado en la fuga, según lo comunicó en su cuenta de X.

La fuga de Gómez Quinde, presunto líder del grupo criminal Las Águilas, se produjo alrededor de las 9:30 a. m. de esa fecha, de acuerdo con la denuncia presentada por el director del penal, citada por CNN Latinoamérica, una información que la Fiscalía de Ecuador luego difundió en su propia cuenta de X.

En su momento, la institución dio apertura una investigación por el delito de evasión y anunció que interrogaría tanto al personal militar que realizó un operativo en uno de los pabellones de la prisión como al personal de turno del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

El gobierno de Ecuador había ofrecido una recompensa de USD$1.000.000 por información que condujera a la captura de alias Fede - crédito Ministerio de Interior de Ecuador

“Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime”, repudió el presidente Daniel Noboa desde la red social, al mismo tiempo que recordó que el delincuente es considerado un “objetivo militar”.

En enero de 2024, el mandatario había incluido a Las Águilas entre los 22 grupos delictivos catalogados como terroristas, en el marco del decreto que declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador.

En su momento, CNN Latinoamérica solicitó información adicional a las instancias competentes y permanece a la espera de una respuesta sobre la fuga de ‘Fede’. La detención de Gómez Quinde se había producido a finales de enero de 2025 en la provincia ecuatoriana de Guayas, junto con otras tres personas. En esa ocasión, la Fiscalía lo acusó de tráfico de drogas y tráfico de armas, cargos que él rechazó. Un juez dictó prisión preventiva tanto para él como para los demás procesados.