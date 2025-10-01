Petro ‘estalló’ contra Trump y Netanyahu por detención de flotilla Sumud que se dirigía a Gaza por canales no seguros

El presidente Petro puso en duda las intenciones de paz de Donald Trump y Benjamin Netanyahu - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la detención de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Las tropas israelíes detuvieron varias embarcaciones, entre ellas, una en la que se movilizaba la activista sueca Greta Thunberg, porque no utilizaron los canales seguros para efectuar la entrega de los insumos, como lo ha hecho la comunidad internacional estos meses de conflicto.

“Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza. La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, sino la provocación”, precisó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en su cuenta de X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dio información sobre la detención de embarcaciones de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza - crédito @IsraelMFA/X

El primer mandatario colombiano criticó las acciones de las autoridades israelíes y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respalda al país de Medio Oriente. Aseguró que su voluntad de paz para el territorio gazatí carece de transparencia y tendría otros fines.

“Me alegré un instante por la propuesta de Paz de Trump. Pensé que había puesto como punto inicial el que la gente de Gaza pudiera comer. Pero no, es un plan de paz con la gente ya muerta por inanición”, aseveró el jefe de Estado.

El presidente Petro criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo a Israel, Benjamin Netanyahu, debería ser encarcelado - crédito Kevin Mohatt/Reuters

De acuerdo con su publicación, la activista sueca fue supuestamente arrestada. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aclaró que tanto Thunberg como los demás ocupantes de la embarcación fueron detenidos “de forma segura” y trasladados a un puerto “sanos y salvos”.

La activista fue trasladada a un puerto por las fuerzas israelíes - crédito @Palestinahoy01/X

En ese sentido, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debería ser arrestado y llevado ante la justicia por la crisis humanitaria en Gaza, donde, según datos del Ministerio de Salud gazatí, han muerto más de 66.000 personas, entre ellos, niños. Además, la población que aún vive se enfrenta a una cruenta “hambruna”, como denunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, el presidente Petro no mencionó la obstrucción que el grupo terrorista Hamas ha impuesto a la ayuda humanitaria, robándose en múltiples ocasiones los alimentos destinados a la población civil, como ha quedado consignado en videos que circulan ampliamente en redes sociales. Igualmente, omitió mencionar las toneladas de ayudas humanitarias represadas a manos de la ONU, como lo han documentado periodistas internacionales y autoridades israelitas.

“Aquí Netanyahu demuestra su hipocresía mundial y el porqué es un delincuente mundial que debe ser capturado. El plan de paz re ha resultado falso, comienza por un pueblo que muere de hambre”, añadió Petro.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la detención de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza - crédito @petrogustavo/X

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aclaró que la flotilla en cuestión fue notificada sobre el riesgo que corría en el lugar donde fue identificada, puesto que se estaba acercando a una zona de combate activo. Además, se le indicó que estaba violando un bloqueo naval legal, por lo que se le ordenó desviarse a un puerto.

“Israel reiteró su oferta de transferir pacíficamente cualquier ayuda a Gaza por canales seguros”, detalló.

En otra de las embarcaciones que integraban la flotilla se encontraban dos colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, que también fueron detenidas por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a las costas de Gaza. Por medio de un comunicado oficial, se rechazó la detención de las activistas y se alertó sobre una violación al derecho internacional.

Este es el comunicado de las colombianas que iban en la flotilla rumbo a Palestina, en la que la emprendieron contra la Andi - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Luego de estar a 150 MN en la zona de alto riesgo donde flotillas previas han sido atacadas o interceptadas, empieza el posicionamiento marítimo de barcos de Israel a las 23:59 UTC del 30 de septiembre de 2025. Nuestras miembros de la delegación colombiana (…) han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, se lee en el comunicado.

La delegación colombiana del Movimiento Global a Gaza exigió la liberación inmediata de las ciudadanas y que se les brinde garantías de protección y un retorno seguro.