Padres de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo

Los padres de la joven Tatiana Hernández aceptaron la ayuda de un hombre que les prometió información crucial sobre el paradero de su hija - crédito composición fotográfica Infobae

Lucy Díaz y Carlos Hernández, los padres de la médica Tatiana Hernández —que en abril de 2025 desapareció en extrañas circunstancias en Cartagena— relataron cómo su búsqueda los llevó al borde de un secuestro por parte del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más temidas del país.

El 13 de abril de 2025, en pleno domingo de Ramos, la desaparición de la joven estudiante de medicina —que hacía sus prácticas universitarias— marcó el inicio de un calvario para sus padres: desde entonces, y durante seis meses, la pareja ha recorrido calles, enfrentado extorsiones y recibido amenazas, mientras la investigación oficial avanza con lentitud.

En su testimonio al podcast La Red Viral, Lucy y Carlos describieron cómo, en medio de su desesperación, aceptaron la ayuda de un hombre que les prometió información crucial sobre el paradero de su hija. No obstante, y sin saberlo, ambos relataron que estaban siendo dirigidos hacia una trampa mortal en un territorio controlado por el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El domingo 13 de abril, la estudiante de Medicina Tatiana Hernández, de 23 años, desapareció en Cartagena - crédito Lucy Díaz/Facebook

Pero una intervención del Gaula de la Policía resultó decisiva los agentes detectaron la situación y lograron interceptar el vehículo que transportaba a los padres de Tatiana, cuando este se aproximaba al sector de La Boquilla, en inmediaciones de Cartagena.

“Un día nos llevaban a un sitio que era como territorio del Clan del Golfo. Se dieron cuenta, el Gaula, y nos avisaron; fueron y nos sacaron de allá porque dicen: ‘Ustedes, si se meten allá, pueden estar corriendo peligro sus vidas’. Era una pista que estaba como fuerte de que posiblemente estaba nuestra hija allá.“, expuso Carlos Hernández, padre de la joven, durante el diálogo con Daniel Muñoz, presentador de La Red Viral.

Tras este episodio, la presión sobre la familia se intensificó. Las amenazas se multiplicaron a través de llamadas y mensajes, obligando a Lucy y Carlos a abandonar Cartagena, convencidos de que su insistencia en esclarecer la desaparición de su hija incomoda a sectores poderosos

Los padres de Tatiana Hernández contaron como la búsqueda de su hija los llevó al borde de un secuestro por parte del Clan del Golfo - crédito Red Social Facebook

“Empezamos a recibir llamadas. Al comienzo decíamos que eran llamadas inescrupulosas de gente que se burla del dolor de una familia. Pero ya vimos que (las llamadas) eran muy seguidas... y ya eran con amenazas, diciendo que nos iban a llevar a un campamento, que desde allá íbamos a seguir siendo ‘sapos’ con las autoridades, porque esa fue la palabra que nos dijeron: que desde allá podíamos llamar a la Fiscalía, a CTI para pedir ayuda desde el campamento donde nos iban a congregar”, detalló Lucy Díaz, la madre de Tatiana.

Los pedidos de los padres de Tatiana Hernández para encontrar a su hija

Ante la falta de avances, los padres de Tatiana optaron por contratar a un investigador privado para profundizar en las pistas recolectadas. Sin embargo, ambos reconocieron que los recursos económicos son insuficientes para tal propósito.

“Realmente los investigadores tienen un costo muy elevado, y el presupuesto que tenemos nosotros como familia no da ni siquiera en los talones. Entonces, en esa parte estamos pidiendo colaboración... Tenemos una alcancía, tenemos allí ya una base de dinero.”, contó Lucy Díaz a La Red Viral.

Una intervención del Gaula de la Policía fue clave para evitar el secuestro de los padres de Tatiana Hernández, según contaron - crédito Tatiana Hernández/Facebook

La familia también rechazó las condiciones de protección ofrecidas por las autoridades, argumentando que implicaban aislamiento y silencio. “Ya no podríamos utilizar nuestras líneas telefónicas, sino la que ellos nos asignen. Entonces les dijimos: ‘No, realmente no nos sirve porque de esa forma nos van a, a resguardar en un lugar donde ya no podemos actuar, no podemos tener propia libertad de seguir buscando a nuestra hija’”, aseguró la madre de la joven.

En su mensaje final, los padres de Tatiana Hernández apelaron a turistas y testigos presentes el 13 de abril para que les entreguen fotos y videos que puedan aportar pruebas sobre la desaparición.

“Estamos pidiendo a las personas que estuvieron en Cartagena el domingo 13 de abril, el domingo de Ramos, tomando videos del atardecer en el sector de las murallas, al lado del parque de la Marina. Esa información nos puede servir mucho para este proceso.”, concluyeron.