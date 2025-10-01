Colombia

Niño de 5 años resultó fracturado luego de que conductor de patineta eléctrica lo atropellara, en el norte de Bogotá: no le ofreció ayuda

Los hechos ocurrieron en una ciclorruta cercana a la transitada calle 116, entre la autopista norte y la avenida Suba, en el barrio Alhambra

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
En la calle 116 con
En la calle 116 con carrera 56 ocurrió el accidente, que dejó fracturado a un menor de 5 años, en el barrio Alhambra - crédito Google Maps y Canva

La preocupación por la seguridad en las ciclorrutas y ciclovías de Bogotá se intensificó luego de que se hiciera conocido un fuerte accidente en la ciclovía de la calle 116, donde un niño de 5 años resultó con una fractura de fémur y otras lesiones, al ser atropellado por el conductor de una patineta eléctrica que, según testigos, circulaba a gran velocidad.

Los reportes oficiales, incluso respaldados por un comunicado de la Alcaldía de la capital, el conductor huyó del lugar y, de acuerdo con la denuncia, los funcionarios del Idrd presentes no contaban con la capacitación necesaria para prestar primeros auxilios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Pérez, el padre del menor, concedió una entrevista a Citytv y allí detalló los hechos. Incluso, con evidencia de cámaras de seguridad, lograron contar que el menor estaba acompañado por su madre, que lo ayudaba a montar bicicleta.

“Viene esta patineta eléctrica, ¿sí? Y pasa mi esposa a decirle «¡Ey!», o alcanza como a gritar o a hacer algo. Finalmente, no sabemos si estaba distraído. El caso es que el personaje no escucha e impacta al niño. De acuerdo a los testigos que están ahí alrededor, nos dicen: ‘A él se le trabó un poco la llanta delantera con la bicicleta’“, relató el padre del niño.

Incluso, la concejala Clara Lucía Sandoval escaló la denuncia y confirmó que la madre del menor también se pronunció sobre los hechos y expresó el impacto del accidente en el ámbito familiar.

“Esto lo estamos haciendo porque mi hijo me pidió que contara su historia para que no le pasara a otro niño. Los daños no son solo físicos, también son psicológicos. Mi hijo no ha podido dormir bien; el doctor nos dijo que se llama estrés postraumático… este accidente ha tenido consecuencias emocionales, económicas y en la rutina de toda nuestra familia”, dijo la progenitora.

Temas Relacionados

Calle 116AccidentePatineta eléctricaFractura niño 5 añosImprudenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro habló de la flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza: “Atacarla sería un crimen contra la humanidad”

El presidente colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para garantizar la seguridad de más de quinientas personas civiles y voluntarias que se encuentran en la flotilla

Gustavo Petro habló de la

Resultado de Dorado Mañana miércoles 1 de octubre 2025; números ganadores

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de hoy de una de las loterías más populares del país

Resultado de Dorado Mañana miércoles

Daniel Briceño aseguró que no se postulará a la Presidencia y criticó la cantidad de candidatos: “Es una irresponsabilidad para Colombia”

El concejal de Bogotá advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la proliferación de aspirantes en el proceso electoral colombiano

Daniel Briceño aseguró que no

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Las recientes jornadas reunieron a representantes del sector cooperativo en varias ciudades de Colombia, donde se abordaron retos y logros, Infobae converso con la directora de la entidad organizadora

Jornadas regionales cierran con balance

Amaranta Hank oficializó su campaña al Senado por el Pacto Histórico con un eslogan muy peculiar: “Nos gusta arriba”

La aspirante, conocida por su activismo y defensa de derechos laborales, impulsa una agenda centrada en combatir prejuicios y dar voz a comunidades históricamente excluidas en el Congreso

Amaranta Hank oficializó su campaña
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, compartió un emotivo mensaje tras su coronación: “Gracias a todos los que me acompañaron en este sueño”

Rating Colombia, 30 de septiembre: ‘La Influencer’ y ‘MasterChef’ luchan por entrar al podio de las producciones más vistas

Revelan el lugar y hora donde será velado B King: su cuerpo llegará a Medellín

Yeferson Cossio frenó en seco a senador que utilizó su imagen para hacer campaña: “Yo que me voy a poner a hacer eso”

Jorge Herrera regresó a ‘MasterChef Celebrity’ y provocó furor entre los televidentes con memes y reacciones: “Volvió Don Hermes”

Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”

Colombia vs. Noruega: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Óscar Perea, figura de la selección Colombia Sub-20, fue elogiado por la FIFA: “En el nombre del 10″

James Rodríguez no tendría la intención de renovar su contrato con Club León: su futuro podría estar más al norte