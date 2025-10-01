Niño de 5 años resultó fracturado luego de que conductor de patineta eléctrica lo atropellara, en el norte de Bogotá: no le ofreció ayuda

En la calle 116 con carrera 56 ocurrió el accidente, que dejó fracturado a un menor de 5 años, en el barrio Alhambra - crédito Google Maps y Canva

La preocupación por la seguridad en las ciclorrutas y ciclovías de Bogotá se intensificó luego de que se hiciera conocido un fuerte accidente en la ciclovía de la calle 116, donde un niño de 5 años resultó con una fractura de fémur y otras lesiones, al ser atropellado por el conductor de una patineta eléctrica que, según testigos, circulaba a gran velocidad.

Los reportes oficiales, incluso respaldados por un comunicado de la Alcaldía de la capital, el conductor huyó del lugar y, de acuerdo con la denuncia, los funcionarios del Idrd presentes no contaban con la capacitación necesaria para prestar primeros auxilios.

Daniel Pérez, el padre del menor, concedió una entrevista a Citytv y allí detalló los hechos. Incluso, con evidencia de cámaras de seguridad, lograron contar que el menor estaba acompañado por su madre, que lo ayudaba a montar bicicleta.

“Viene esta patineta eléctrica, ¿sí? Y pasa mi esposa a decirle «¡Ey!», o alcanza como a gritar o a hacer algo. Finalmente, no sabemos si estaba distraído. El caso es que el personaje no escucha e impacta al niño. De acuerdo a los testigos que están ahí alrededor, nos dicen: ‘A él se le trabó un poco la llanta delantera con la bicicleta’“, relató el padre del niño.

Incluso, la concejala Clara Lucía Sandoval escaló la denuncia y confirmó que la madre del menor también se pronunció sobre los hechos y expresó el impacto del accidente en el ámbito familiar.

“Esto lo estamos haciendo porque mi hijo me pidió que contara su historia para que no le pasara a otro niño. Los daños no son solo físicos, también son psicológicos. Mi hijo no ha podido dormir bien; el doctor nos dijo que se llama estrés postraumático… este accidente ha tenido consecuencias emocionales, económicas y en la rutina de toda nuestra familia”, dijo la progenitora.