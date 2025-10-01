Mafias internacionales articuladas por ‘el Holandés’ tendrían el control delictivo del parque Lleras: esto denunció el alcalde de Medellín

Pese a que hubo una remodelación integral y un aumento del pie de fuerza, el parque Lleras continúa siendo una zona crítica en materia de seguridad - crédito Fernando Vergara/AP/Colprensa

El fenómeno de la explotación de menores en el Parque Lleras, en Medellín, ha alcanzado dimensiones alarmantes, con redes criminales que logran millonarias ganancias mensuales de pesos mediante la manipulación de niños y adolescentes en zonas turísticas de Medellín.

El incremento sostenido del turismo en el Parque Lleras ha ido acompañado de la proliferación de estructuras delictivas que aprovechan la afluencia de extranjeros para diversificar sus fuentes de ingresos ilícitos. Entre los delitos que se han vuelto habituales en la zona figuran la explotación de mujeres y menores, el tráfico de estupefacientes y el hurto, de acuerdo con información recabada por El Tiempo.

A pesar de una remodelación urbanística integral y el aumento de la vigilancia policial, el Parque Lleras continúa siendo un punto crítico en materia de control y seguridad. Recientemente, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con la dependencia de Infancia y Adolescencia, llevó a cabo un operativo que culminó con la captura de siete personas —seis de ellas de nacionalidad venezolana— en las inmediaciones del parque y la calle 10.

El operativo, que fue resultado de varios meses de trabajo encubierto, incluyó la infiltración de oficiales vestidos de civil, que observaron y documentaron los movimientos de los integrantes de la red antes de proceder con las detenciones.

Según datos obtenidos por El Tiempo, estas personas instrumentalizaban y explotaban a menores de edad como parte de un esquema delictivo que les permitía obtener ingresos mensuales superiores a 180 millones de pesos.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la operación se apoyó en labores de vigilancia, seguimiento, análisis de líneas telefónicas, entrevistas y entregas vigiladas para confirmar la comisión de los delitos, con especial énfasis en la explotación de menores.

Mendicidad con “falsas familias” vulnerables, el ‘modus operandi’ de la banda

Los siete detenidos —seis mujeres y un hombre— fueron procesados por los delitos de explotación de menores de edad y concierto para delinquir. El Tiempo accedió a detalles exclusivos sobre el funcionamiento de esta red, que se beneficiaba del contexto de desplazamiento y mendicidad en las zonas turísticas de la ciudad. Los miembros de la organización explotaban a niños, niñas y adolescentes provenientes de comunidades vulnerables, recurriendo a la creación de “familias artificiales” en el sector.

Las autoridades identificaron que los menores, presentes diariamente en las calles de El Poblado, eran introducidos en la zona junto a adultos —principalmente mujeres de la comunidad Embera Katío— con quienes no existía ningún vínculo familiar. En ocasiones, los responsables vestían a niños como niñas para provocar mayor compasión entre turistas y transeúntes.

Una vez conformadas estas familias ficticias, las mujeres se ubicaban con uno o más menores —algunos de apenas meses de nacidos, otros en sus primeros años— en los pasos peatonales de la calle 10 desde primeras horas del día. Los turistas, al recorrer la zona, solían entregar limosnas en dólares, aunque no siempre accedían a dar dinero.

Frente a esta situación, los miembros de la red implementaron una estrategia alternativa que se convirtió en su principal fuente de ingresos: mediante carteles en inglés, elaborados por los coordinadores de la operación, las mujeres afirmaban haber llegado recientemente al país y solicitaban ayuda y productos de primera necesidad para sus bebés.

Según información obtenida por El Tiempo, cuando lograban captar la atención de los extranjeros, guiaban a los turistas a farmacias cercanas y les indicaban qué productos podían comprarles, como leche en polvo y pañales. Los turistas adquirían estos artículos y los entregaban a las mujeres, quienes los almacenaban hasta cumplir las metas diarias impuestas por la red.

El ‘Holandés’ y mafias internacionales, tras el control delictivo del Parque Lleras

La estructura desmantelada, compuesta principalmente por ciudadanos venezolanos, no sería la única operando en el Parque Lleras. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló el 30 de septiembre, tras un consejo de seguridad, que en el sector actúan tanto organizaciones locales —como La Terraza y Robledo— como mafias internacionales provenientes de Asia, los Balcanes, Italia, Centroamérica y México.

“Estamos enfrentando un problema que escaló a otro nivel. No se trata solo de estructuras locales. Hay mafias internacionales articuladas en el Parque Lleras. Por eso pedí, en el Consejo de Seguridad, que se concentren todos los esfuerzos para dar con el paradero de alias el Holandés y acabar de una vez por todas con estas organizaciones delictivas”, explicó el mandatario, según recogió El Tiempo.

En el marco de los operativos contra estas mafias, las autoridades de la ciudad lograron la captura de alias El Mexicano, que fue extraditado a México. En paralelo, avanzan procesos de extinción de dominio y el cierre de establecimientos utilizados para la comisión de delitos como trata de personas, tráfico de drogas, explotación sexual de menores y lavado de activos.

Federico Gutiérrez subrayó que existen líneas de investigación orientadas a la captura de ‘El Holandés’, señalado como el principal articulador de la actividad de mafias transnacionales en el Parque Lleras.