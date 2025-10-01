Julián Andrés Rendón se volvió a enfrentar a Petro por ‘sacar pecho’ de la guerra en Medio Oriente: le dedicó fuerte mensaje

El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, intercambiaron acusaciones en X - crédito Presidencia/Gobernación de Antioquia

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, provocó un intenso debate en redes sociales, después de que ambos se lanzaran fuertes acusaciones a través de sus cuentas oficiales.

La disputa se originó por los mensajes publicados por el mandatario, en los que expresó su postura sobre la situación internacional en Medio Oriente, al tiempo que abordaba temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en el país.

Esta confrontación no solo escaló en términos políticos, sino en el ámbito personal, donde las palabras de ambos quedaron registradas y amplificadas en redes sociales, sobre todo en X, en la que ellos se enfrentaron por medio de diferentes mensajes.

Una pintura colocada en el salón donde se reúnen los ministros en la Casa de Nariño reactivó el debate sobre la posición del presidente Gustavo Petro frente al conflicto en Medio Oriente - crédito Presidencia

El origen del choque: los trinos de Petro

El presidente Gustavo Petro adoptó una postura firme en relación con los bombardeos en Gaza y la situación internacional, por lo que a finales de septiembre y comienzos de octubre publicó varios mensajes donde se enfoca en consolidar su liderazgo internacional, en particular sobre la crisis palestina.

Una de las publicaciones más destacadas fue una imagen que mostraba un mensaje de apoyo de la comunidad yemení hacia el presidente colombiano, donde lo reconocen como un líder heroico en su defensa de la causa palestina. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en árabe y español, lo que reflejaba el esfuerzo del mandatario por posicionarse en el ámbito global.

Llama la atención que el presidente Petro, hasta la fecha, no ha condenado la masacre que el grupo terrorista palestino Hamas perpetró contra al menos 1.200 civiles, entre jóvenes que asistían a un festival de música electrónica y personas que descansaban tranquilamente en sus casas, el 7 de octubre de 2023 en territoria israelí. Tampoco mostró solidaridad ni se refirió a los dos colombianos que murieron masacrados a manos de estos criminales ese mismo día.

El presidente Gustavo Petro mantiene su línea en pro de Palestina, ante la guerra que hay en Medio Oriente - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, la reacción de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, no se hizo esperar. Utilizando su cuenta de X, respondió de manera tajante a las acciones del presidente.

En su mensaje, Rendón cuestionó la postura de Petro y lo acusó de negociar con terrorista; además, aprovechó la ocasión para criticar la gestión del presidente en relación con la seguridad y el narcotráfico en el país.

“Presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven Teniente en Anorí y tres soldados están heridos. Se lo digo en español: el tiempo de su gobierno se acabó”, escribió el gobernador de Antioquia, al hacer referencia a los incidentes violentos ocurridos en la región.

Andrés Julián Rendón criticó al presidente Petro por enfocarse en asuntos internacionales, mientras —según él— el país enfrenta una grave situación de seguridad - crédito @AndresJRendonC/X

Lejos de dejar que la acusación de Rendón pasara desapercibida, el presidente Petro respondió con un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que no solo defendió su postura sobre la situación internacional, sino que hizo una crítica directa a la gestión del gobernador en Antioquia.

“Primero el gobernador de Antioquia debe ajustarse a la verdad. Ninguna de las fuerzas ilegales que está en Antioquia tiene un cese al fuego con el gobierno. Ninguna en todo el país. Todas están bajo combate y por eso tenemos bajas. El ejército ni las demás fuerzas están quietas. Insulta el gobernador, a los que caen en combate al insinuarlo”, escribió el primer mandatario

Petro también aprovechó la ocasión para señalar el papel de los gobiernos departamentales, en particular el de Antioquia, en la financiación de los grupos armados ilegales: “Lo que si no es muy claro es como las fuerzas que actúan en Antioquia se financian del oro; han sido los gobiernos departamentales antioqueños quienes con la estructura de titulación que han hecho, han terminado dejando que los pequeños mineros sin título, terminen trabajando, para la financiación de grupos armados ilegales Pretende el gobernador, que esa situación avance al sur de Antioquia”.

Petro respondió que en Antioquia no existen ceses al fuego con grupos armados ilegales y que el Ejército mantiene operaciones activas - crédito @petrogustavo/X

El presidente destacó que, a través de la estructura de titulación minera, los gobiernos departamentales habían permitido que pequeños mineros sin título trabajaran para financiar a los grupos ilegales. Esto, según Petro, había sido un problema persistente en Antioquia.

La réplica de Andrés Julián Rendón

No obstante, no fue el final de la confrontación, puesto que el gobernador de Antioquia continuó con su defensa en redes sociales, respondiendo nuevamente a las críticas de Petro.

En su mensaje, Rendón acusó al presidente de querer desviar la atención de la ineficiencia de su Gobierno. Además, hizo un nuevo reclamo sobre la situación de los pequeños mineros en Antioquia y las competencias mineras que, según él, fueron usurpadas por el Gobierno nacional.

“Usted quiere desviar la atención de la ineficiencia de su gobierno, que está a punto de terminar, aprendiendo árabe. Antioquia no tiene costa pacífica, y su supuesto ‘triunfo’ en el Pacífico solo muestra que Colombia está inundada de coca. La tasa de incautación cayó del 42% al 28%, mientras los cultivos siguen creciendo. Además, usurpó nuestras competencias en minería desde enero de 2024 y no ha rendido cuentas a los pequeños mineros”, se lee en el mensaje de Rendón.

Andrés Julián Rendón acusó al mandatario de desviar la atención de los problemas internos con discursos internacionales - crédito @AndresJRendonC/X