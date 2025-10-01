Colombia

Juan Manuel Santos cuestionó la política ambiental de Petro: “Supuestamente ha querido hacer la paz con la naturaleza”

El exmandatario vinculó la falta de presencia estatal en zonas estratégicas con el avance de organizaciones criminales y la crisis de seguridad en regiones vulnerables

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Juan Manuel Santos participó en
Juan Manuel Santos participó en conversatorio durante la Semana de la Biodiversidad - crédito @JuanManSantos/X

El expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los participantes durante el segundo día de la Semana de la Biodiversidad, que inició el lunes 29 de septiembre y finalizará el domingo 5 de octubre.

En un conversatorio con el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, en el Teatro Municipal, Santos se despachó contra el Gobierno de Gustavo Petro, al exponer su preocupación por la gestión ambiental de la actual administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Señaló que la proliferación de actividades ilegales en áreas protegidas y la falta de liderazgo han debilitado los avances en la protección ambiental y la seguridad en el país. Además, lamentó el deterioro del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la mayor área protegida del país, ubicada en la región amazónica entre los departamentos de Caquetá y Guaviare.

El expresidente advirtió sobre el
El expresidente advirtió sobre el deterioro del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete y la proliferación de actividades ilegales - crédito @JuanManSantos/X

El exmandatario describió cómo las grabaciones aéreas muestran la presencia de carreteras ilegales construidas por grupos criminales para facilitar negocios ilícitos y la destrucción del entorno natural. “Este Gobierno, que supuestamente ha querido hacer la paz con la naturaleza, ha hecho todo lo contrario porque ha permitido que estos grupos crezcan, deforesten y que hagan minería ilegal, pues este es un negocio lucrativo, incluso más que el mismo narcotráfico”, afirmó Santos durante el evento.

El expresidente también dirigió sus críticas a lo que considera una ausencia de dirección clara en el país. “Todo esto es falta de liderazgo y de tener claro para dónde va y hacia dónde debe ir el país”, expresó, enfatizando que la falta de una estrategia definida ha permitido el avance de actividades ilícitas en zonas de alto valor ambiental.

En relación con la política de transición energética impulsada por el Gobierno, Santos advirtió sobre los riesgos de frenar abruptamente la producción de petróleo y gas: “Uno de la noche a la mañana no puede parar totalmente la producción de petróleo o de gas, pues el daño a largo plazo que hace es muy grande. Esto hay que hacerlo paso a paso y explicándole a la gente. Es así, logrando el objetivo y llegar a donde uno quiere llegar”.

Santos cuestionó la falta de
Santos cuestionó la falta de liderazgo en la protección ambiental del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete - crédito Handout/Reuters

Protección de la frontera agrícola e implementación del Acuerdo de Paz

Durante el conversatorio, Santos recordó el proceso de negociación que lideró para proteger la frontera agrícola en la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó.

Explicó que durante cinco años se dialogó con todos los sectores productivos para salvaguardar estas zonas, pero lamentó que los gobiernos posteriores no continuaron con estos esfuerzos. Según el exmandatario, la protección de la frontera agrícola quedó relegada y se perdió la oportunidad de consolidar una gestión sostenible de las áreas protegidas.

Santos vinculó la actual situación de inseguridad en varias regiones del país con la implementación incompleta del Acuerdo de Paz.

“Desde que se firmó el Proceso de Paz, el Estado no entró a reemplazar lo que las Farc controlaban, entonces las bandas criminales y el crimen organizado se apoderó de todas esas zonas y eso es lo que estamos sufriendo hoy. Esto está pasando producto de la no implementación adecuada del Acuerdo de Paz”, puntualizó.

La jornada se la Semana
La jornada se la Semana de la Biodiversidad en Cali también contó con eventos académicos - crédito CBF

Otras actividades de la jornada de la Semana de la Biodiversidad

De otro lado, la programación de la jornada del martes avanzó con la realización del Simposio Aviturismo, Desarrollo Social y Conservación, que tuvo como propósito fortalecer las capacidades locales de la cadena de valor del turismo de naturaleza y analizar las tendencias globales del aviturismo y su impacto en el desarrollo social.

Evento académico contó con destacados expertos nacionales e internacionales, en investigación de aviturismo, conservación y turismo de naturaleza.

Además, desde el miércoles 1 de octubre arrancan las jornadas de avistamiento de aves del programa Sal a pajarear, de la Asociación Río Cali, con la participación de más de 20 estudiantes de la ciudad, entre los 9 y 16 años. Los sitios elegidos son: Pance; La Leonera y Peñas blancas.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosGustavo PetroPolítica AmbientalSemana de la BiodiversidadCaliColombia-Noticias

Más Noticias

La Corte Suprema concedió prisión domiciliaria a una mujer de 87 años condenada por evasión fiscal

El fallo del alto tribunal obligó a los jueces a analizar de manera integral la vulnerabilidad de los adultos mayores al dictar sentencia y decidir sobre beneficios judiciales

La Corte Suprema concedió prisión

Bogotá mantiene pico y placa para octubre de 2025: así quedó el calendario de restricciones para el décimo mes

La regulación para automóviles particulares establece circulación alternada entre semana, según el número final de la placa, con excepción de fines de semana y festivos, para optimizar el tránsito y evitar sanciones económicas

Bogotá mantiene pico y placa

⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella y criticó su precandidatura: “No veo ese conocimiento”

El exministro y aspirante aseguró que la estrategia de comunicación del abogado no se centra en mostrar sus propuestas. Afirmó que carece de contenido

⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a

Colpensiones advierte a quienes están a 5 años de pensionarse: esto debe hacer para no perder el derecho

Tomar una medida preventiva hoy puede ahorrarle largas filas, trámites desgastantes y tropiezos cuando llegue la hora de reclamar su pensión

Colpensiones advierte a quienes están

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

El equipo del joven artista vallenato aseguró que los conflictos que impidieron un acuerdo con el Canal RCN para que hiciera parte de la tercera temporada del popular ‘reality’

Martín Elias Jr. ya no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Martín Elias Jr. ya no

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Deportes

Controversia en Atlético Nacional: Marino

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre