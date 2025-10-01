Este sería el nuevo romance de Claudia Bahamón: llamaron la atención con varias muestras de amor en el detrás de cámaras de ‘Miss Universe’

La presentadora fue vista junto a un misterioso hombre durante la final de Miss Universe, lo que ha generado especulaciones sobre su vida sentimental - crédito @claudiabahamon/ Instagram - captura de pantalla @lacoronatv/ Instagram

La presentadora de Masterchef Celebrity, Claudia Bahamón, volvió a posicionarse en el centro de la atención mediática luego de que se hiciera público el nombre de su presunta nueva pareja.

Las especulaciones sobre la vida amorosa de Bahamón aumentaron durante la décima temporada del programa, y finalmente se conoció quién sería el hombre con quien comparte una relación.

Según se conoció durante una transmisión del programa La corona tv, Ariel Osorio fue quien aseguró que el nuevo novio de Bahamón es Andrés Godoy, abogado y hermano de la actriz Estefanía Godoy. Osorio detalló que Andrés Godoy es separado y tuvo previamente una relación con Andrea Guerrero.

Además, mencionó que Godoy, quien hace parte de una firma de abogados, ha acompañado a Claudia Bahamón a diversas actividades sociales relacionadas con el programa, mostrando la cercanía y estabilidad que tiene la pareja en este momento.

Durante la grabación de la gran final de Miss Universe, evento en el que ambos asistieron, la pareja no ocultó su vínculo: se tomaron de la mano en público y se dieron un beso, gestos que llamaron la atención de los presentes y dejaron claro el buen momento que atraviesan.

Ariel aseguró que uno de sus periodistas de La corona fue el que vio llegar a Bahamón junto al empresario. “Ella llegó corriendo a los brazos de este hombre, lo ha abrazado y besado”, dijo el presentador, revelando que después de ese comento se les logró ver tomados de la mano durante la grabación de Miss Universe el domingo 28 de septiembre.

“Es el hermano de la actriz Estefanía Godoy, esposa del actor Variel Sánchez”, añadió el presentador, asegurando además que el empresario había intentado regresar con su esposa, pero las cosas no funcionaron, por lo que ahora mantendría una relación con la presentadora de MasterChef.

Andrés Godoy se desempeña como socio gerente en la firma de abogados Godoy, donde lidera la práctica migratoria y la unidad de capacitaciones, además de detallar que es egresado de la Universidad de los Andes, según detalla su perfil en la página oficial del sitio web.

En las últimas semanas, surgieron rumores sobre un posible nuevo romance de Claudia Bahamón, luego de que circularan imágenes de un pícnic realizado con participantes de MasterChef Celebrity. En una de las fotografías, la presentadora aparecía acariciando el rostro de un hombre cuya identidad no fue reconocida por los internautas ni por sus seguidores, lo que provocó especulaciones en redes.

Tras la revelación hecha en La Corona TV, se confirmó que en ese encuentro también estuvo presente el actor Variel Sánchez acompañado de su familia, circunstancia que permitió identificar al acompañante de Bahamón como Andrés Godoy. Esta coincidencia reforzó la versión de que Godoy sería el nuevo interés sentimental de la presentadora.

Aunque en redes sociales se multiplicaron los comentarios y señalamientos respecto a la relación, Claudia Bahamón no se ha pronunciado para confirmar ni negar el vínculo. Se espera que en los próximos compromisos públicos, Andrés Godoy continúe acompañándola.

Claudia Bahamón, quien mantuvo una relación de más de 15 años con el director Simón Brand, compartió dos hijos con él antes de que ambos decidieran separarse hace más de un año. Desde entonces, Brand reconstruyó su vida personal junto a Jimena Rugeles, en tanto que Bahamón optó por mantener discreción respecto a sus nuevas relaciones sentimentales.

Pese a la exposición pública, Claudia Bahamón no ha realizado declaraciones oficiales sobre su nuevo romance. No obstante, seguidores y colegas reconocen la felicidad que muestra en esta etapa personal, reflejada tanto en sus intervenciones televisivas como en sus participaciones en encuentros sociales dentro y fuera del set del reality gastronómico.

“Está muy simpático, mucho mejor que Simón, Claudia es muy linda”, “ se lo merece ❤️”, “Es que Claudia bahamón es una dama sufrió callada, ella no tiene por qué salir a chismosear hablar de su vida de su dolor”, “Ella también se merece volverse a enamorar. Ojalá no le salga igual!”, “se ve muy feliz que es lo importante”, “ella sufrió mucho, ya le toca ser feliz”, fueron varias de las reacciones.