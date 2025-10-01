Colombia

El Teatro Libre despide a ‘Amo y criado’ con funciones finales en Bogotá

La versión dirigida por Eduardo Vasco reúne a destacados actores y creativos para revivir una de las grandes comedias del Siglo de Oro en la sede Centro

Por Sergio Ramírez

Guardar
El Teatro Libre de Bogotá
El Teatro Libre de Bogotá anuncia las últimas funciones de Amo y criado, la reconocida comedia de capa y espada del Siglo de Oro español, en la sede Centro del teatro el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.

El Teatro Libre de Bogotá anuncia las últimas funciones de Amo y criado, la reconocida comedia de capa y espada del Siglo de Oro español. Bajo la dirección del español Eduardo Vasco, la obra se presentará en la sede Centro del teatro, ubicada en la Cl. 12b # 2-44, La Candelaria, el viernes 3 de octubre de 2025 a las 20:00 y el sábado 4 de octubre de 2025 en dos funciones, a las 17:00 y a las 20:00. La compañía Teatro Libre, junto a un equipo artístico internacional, ofrece al público bogotano una oportunidad para disfrutar de este clásico teatral.

La trama de Amo y criado, cuyo título original es Donde hay agravios no hay celos, se centra en el intercambio de identidades entre Don Juan y su criado Sancho. Un error en la entrega de un retrato desencadena una serie de enredos amorosos y situaciones de celos, donde el honor y la justicia se convierten en temas centrales.

Escrita por Francisco de Rojas Zorrilla, la obra es considerada una de las más representativas del Barroco español y un ejemplo clásico del género de capa y espada, caracterizado por su acción dinámica y humor.

Escrita por Francisco de Rojas
Escrita por Francisco de Rojas Zorrilla, la obra es considerada una de las más representativas del Barroco español y un ejemplo clásico del género de capa y espada.

Don Juan regresa desde Flandes junto a Sancho, su criado, tras pasar por Burgos y recibir la noticia de que su hermano ha sido asesinado y su hermana se encuentra desaparecida desde entonces. Ya en Madrid, una noche, mientras va a buscar a su prometida a la que no conoce más que por un retrato, se entera de que ella ha recibido por equivocación el retrato de Sancho y no el suyo.

Ante los celos que le produce ver cómo se descuelga un hombre del balcón de su futura esposa decide intercambiar los papeles y que Sancho sea don Juan, para poder observar más libremente los movimientos cuando llegue a la casa de la que va a ser su mujer. Lo que ignora es que el pretendiente del que recela es, además el asesino de su hermano y el amante que ha abandonado a su hermana.

La versión presentada en Bogotá
La versión presentada en Bogotá cuenta con la dirección de Eduardo Vasco, figura destacada del teatro clásico español, y la adaptación de Yolanda Pallín.

La versión presentada en Bogotá cuenta con la dirección de Eduardo Vasco, figura destacada del teatro clásico español, y la adaptación de Yolanda Pallín. El elenco principal de la compañía Teatro Libre está conformado por Fabián Velandia como Don Juan, Diego Barragán como Sancho, Juan Sebastián Rincón como Don Lope, Fabián Alejandro Martínez como Bernardo, María José Delgado como Doña Inés, Carlos Martínez como Don Fernando, Alejandra Guarín como Beatriz y Katheryn Martínez como Doña Ana. El equipo creativo incluye a Miguel Diago M. en la asistencia de dirección, Miguel Ángel Camacho en el diseño de iluminación, Carolina González en la escenografía y Lorenzo Caprile en el vestuario.

Fundado en 1973, el Teatro Libre es una de las instituciones teatrales más relevantes de Colombia. Con dos sedes en Bogotá y una escuela de formación de actores, la compañía ha montado cerca de cien obras de autores nacionales e internacionales y ha realizado giras en diversos países. Su enfoque colectivo y su compromiso con la calidad artística han consolidado su prestigio en la escena cultural del país.

El público podrá disfrutar de
El público podrá disfrutar de los enredos, el humor y la agudeza de una de las grandes comedias del Siglo de Oro español.

El público podrá disfrutar de los enredos, el humor y la agudeza de una de las grandes comedias del Siglo de Oro español, en una versión que resalta por su interpretación y puesta en escena.

Temas Relacionados

Amo y criadoTeatro Libre de BogotáFrancisco de Rojas ZorrillaComedia de capa y espadaEduardo Vasco

Más Noticias

Detienen obra de un glamping en predio del exgobernador de Antioquia Luis Pérez: el lote es vecino de Aguas Vivas, por el que investigan a Daniel Quintero

Corantioquia, la autoridad ambiental del departamento, detalló las razones por las cuales se suspendió la obra que se construía en el ‘mega lote’: esta es su relación con el predio de Aguas Vivas

Detienen obra de un glamping

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

Tres historias de amor han logrado destacar dentro del ranking de películas de la plataforma de streaming

Las películas románticas conquistan el

Víctimas del violento asalto en Bucaramanga relataron el momento de terror que vivieron: “Los amenazaron con pistola”

Los residentes revelaron detalles del asalto, mientras la comunidad denuncia la ausencia de vigilancia y pide intervención urgente ante el aumento de delitos en edificios residenciales en la capital de Santander

Víctimas del violento asalto en

Tribunal Administrativo de Santander dio duro revés a propuesta antidrogas del exalcalde de Bucaramanga: “Desconoce el libre desarrollo”

La entidad señaló que la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas en parques iba en contra de lo establecido en la Constitución Política

Tribunal Administrativo de Santander dio

Petro ‘estalló’ contra Trump y Netanyahu por detención de flotilla Sumud que se dirigía a Gaza por canales no seguros

Tropas israelíes impidieron el paso de embarcaciones que llevaban ayuda humanitaria a Palestina, porque se acercaban a una zona de combate. Aseguraron que los tripulantes no utilizaron los canales seguros para entregar los insumos

Petro ‘estalló’ contra Trump y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Familia de Juan David Buitrón,

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas más

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Deportes

Selección Colombia tendría una nueva

Selección Colombia tendría una nueva baja para los amistosos ante México y Canadá: venía de recuperarse de una larga lesión

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones