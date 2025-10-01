Colombia

Detienen obra de un glamping en predio del exgobernador de Antioquia Luis Pérez: el lote es vecino de Aguas Vivas, por el que investigan a Daniel Quintero

Corantioquia, la autoridad ambiental del departamento, detalló las razones por las cuales se suspendió la obra que se construía en el ‘mega lote’: esta es su relación con el predio de Aguas Vivas

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
En una ocasión anterior, la
En una ocasión anterior, la licencia de la obra fue suspendida porque los constructores excedieron los límites autorizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Una intervención de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) terminó con la suspensión de las obras del “Ecohotel Hacienda La Chula”, que se adelantaba en el lote Las Brisas.

La actuación adelantada por la autoridad ambiental regional se produjo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre construcciones no autorizadas en el predio, que es propiedad del exgobernador de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, y su familia, y que aparentemente está vinculado al caso de Aguas Vivas, lote colindante a Las Brisas por el exalcalde, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios, enfrentan procesos judiciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Funcionarios de Corantioquia acudieron el 1 de octubre de 2025 al lugar y verificaron que se estaban levantando edificaciones tipo glamping en el área forestal protectora de una fuente hídrica, sin respetar el retiro obligatorio de la quebrada.

Como resultado, la entidad impuso una medida preventiva en flagrancia, lo que implicó la suspensión inmediata de las obras. Desde la corporación ambiental, según citó El Colombiano, se anunció que “la Corporación iniciará proceso sancionatorio con el fin de establecer riesgo o afectación a los recursos naturales”.

La intervención de Corantioquia en
La intervención de Corantioquia en la obra se hizo gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre construcciones no autorizadas en el predio- crédito Corantioquia

Este episodio representa el segundo obstáculo reciente para el proyecto: la semana anterior, la corregiduría de Santa Elena, jurisdicción donde se ubica el predio, ya había ordenado la suspensión de los trabajos por movimientos de tierra destinados a la construcción de una cancha de fútbol, para la cual no existía licencia ambiental.

En una ocasión anterior, la licencia fue suspendida porque los constructores excedieron los metros cuadrados autorizados, lo que derivó en la orden de demoler la parte construida en exceso, una disposición que fue acatada.

Las Brisas, las obras y la familia Pérez

El proyecto turístico en Las Brisas contempla un hospedaje rural de dimensiones considerables. Documentos oficiales citados por El Colombiano registran que el complejo tendría 1.325 metros cuadrados de área construida, incluyendo piscina, casa de huéspedes, pesebreras y 108 plazas de parqueaderos.

La licencia de construcción para ampliación y demolición parcial fue otorgada a Aromas de Colombia S.A.S, empresa vinculada a la familia Pérez Gutiérrez. No obstante, fuentes cercanas al caso, citadas por El Colombiano, han señalado que una edificación de estas características superaba los límites establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, aunque Las Brisas contaba con menos restricciones que el predio vecino, Aguas Vivas.

El lote Las Brisas es
El lote Las Brisas es propiedad del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y su familia - crédito Colprensa

La posibilidad de desarrollar un proyecto de tal envergadura se habilitó tras la expedición del Decreto 412 de 2023 por parte del exalcalde Daniel Quintero, que modificó el uso del suelo y aumentó el valor tanto de Las Brisas como de Aguas Vivas.

La relación entre los ‘mega lotes’ Aguas Vivas y Las Brisas

El vínculo entre Las Brisas y el escándalo de Aguas Vivas es estrecho: el predio Las Brisas, de propiedad total de Luis Pérez y sus hermanos, está relacionado con el caso judicial que involucra a Daniel Quintero y a 12 exfuncionarios y particulares, acusados de posible peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos.

La relación se remonta a 2013, cuando los Pérez poseían el 39 % de Aguas Vivas. En 2016, permutaron su participación en ese lote a favor de IDC Inversiones y Técnicas Constructivas —empresas cuyos representantes hoy enfrentan cargos por posible peculado— y recibieron a cambio la totalidad de Las Brisas.

Aguas Vivas es un terreno de 147.000 metros cuadrados, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, que el POT de 2014 había catalogado con fuertes restricciones por encontrarse en zona de alto riesgo geológico y estar destinado a un ecoparque.

Según Corantioquia, en la zona
Según Corantioquia, en la zona de la obra se estaban levantando edificaciones tipo glamping en el área forestal protectora de una fuente hídrica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La expedición del Decreto 412 de 2023 por la administración de Daniel Quintero eliminó esas limitaciones, permitiendo la construcción de grandes estructuras tanto en Aguas Vivas como en Las Brisas. La Fiscalía considera el Decreto 412 como la principal prueba para imputar cargos al exalcalde Quintero y a su exsecretario general Fabio Andrés García por presunto prevaricato.

Según la Fiscalía, la medida buscaba valorizar los terrenos para una eventual compra por parte de la Alcaldía. Un testigo clave declaró ante la Fiscalía que Luis Pérez participó en la estructuración del proyecto “Valle del Software” y actuó como “direccionador” de la propuesta para los predios, incluyendo Las Brisas.

La actual administración municipal derogó el Decreto 412 mediante el Decreto 503 de 2024, lo que dejó sin efecto la licencia constructiva de los Pérez.

La relación entre los lotes
La relación entre los lotes Las Brisas y Aguas Vivas se esclareció cuando la administración de Daniel Quintero emitió el Decreto 412 de 2023 - crédito @QuinteroCalle

En respuesta, Luis Pérez Gutiérrez, sus hermanos y sus empresas Aromas de Colombia y Sapiens presentaron en diciembre de 2024 una demanda contra el Distrito de Medellín, solicitando la nulidad del Decreto 503 y el restablecimiento de su derecho a desarrollar el inmueble de Las Brisas.

El exgobernador ha rechazado las implicaciones de su demanda respecto al Decreto 412, aunque admitió que fue consultado “muchas veces” sobre el proyecto Valle del Software y que recurrió a la vía judicial porque su lote lleva 11 años afectado por restricciones para obra pública, algo que, según él, vulnera su derecho a utilizar el terreno. No obstante, la gestión de la licencia de construcción solo se realizó tras la expedición del Decreto 412 por parte de Daniel Quintero.

Temas Relacionados

Suspenden obraGlampingLas BrisasLuis PérezExgobernador de AntioquiaPredioAguas VivasDaniel QuinteroCorantioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Movimiento estudiantil de UPC exigió a Petro la salida de Juliana Guerrero como delegada de Presidencia: “Inaceptable”

Organizaciones estudiantiles y sociales de Valledupar solicitaron al primer mandatario la remoción de la delegada ante el Consejo Superior Universitario, cuestionando su legitimidad y transparencia en medio de investigaciones sobre su título profesional

Movimiento estudiantil de UPC exigió

Sociedad Colombiana de Ingenieros exige revisión urgente de la seguridad en Vive Claro: “Debe estar plenamente garantizada”

La asociación profesional solicitó a la Alcaldía de Bogotá evaluar minuciosamente la infraestructura del escenario, tras advertencias sobre riesgos estructurales y la cancelación de conciertos por irregularidades en los trámites

Sociedad Colombiana de Ingenieros exige

Padres de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo

Los padres de la estudiante de medicina, que en abril de 2025 desapareció en extrañas circunstancias, entregaron detalles del episodio que vivieron en medio de su desespero por encontrar a su hija

Padres de Tatiana Hernández, desaparecida

Beneficiarios de Renta Ciudadana se quejan de “pagos incompletos” en el cuarto ciclo: Prosperidad Social se pronunció

El bajo nivel de cumplimiento de las condiciones exigidas por el programa dejó a miles de familias con una suma muy inferior a la esperada

Beneficiarios de Renta Ciudadana se

Reforma pensional: la Corte Constitucional daría a conocer el futuro de la iniciativa en esta fecha

Fabio Arias, presidente de la CUT, espera que no haya más dilaciones del alto tribunal para que la ley entre en vigor

Reforma pensional: la Corte Constitucional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Familia de Juan David Buitrón,

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

Las películas románticas conquistan el

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Selección Colombia tendría una nueva baja para los amistosos ante México y Canadá: venía de recuperarse de una larga lesión

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones