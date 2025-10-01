Cartagena elimina la planilla ocasional para taxistas luego de 30 años: qué viene ahora

La medida limitaba los ingresos de los taxistas desde hace varios años - crédito Colprensa

Después de más de tres décadas de exigencias y sobrecostos, los taxistas de Cartagena y de los municipios del norte de Bolívar dejarán de pagar la planilla ocasional, una medida que durante años limitó sus ingresos y obstaculizó la movilidad entre localidades vecinas.

El anuncio, realizado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, marca un punto de inflexión para el gremio y los usuarios del servicio, quienes ven en esta decisión una respuesta concreta a una problemática histórica que afectaba tanto a conductores como a pasajeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La planilla ocasional, vigente por más de 30 años, obligaba a los taxistas a desembolsar alrededor de $25.000 cada vez que debían trasladarse a municipios cercanos como Turbaco, Arjona, Santa Rosa, Clemencia, Turbana y Santa Catalina.

Este cobro, considerado por el gremio como una traba injustificada, impactaba directamente en las ganancias de los conductores y en el costo final para los usuarios.

Un representante de los taxistas expresó su satisfacción por la medida, señalando que “hoy, para poder movilizarnos en municipios conurbados o cercanos, debemos hacer un gasto de 25 mil pesos, lo que afecta nuestras ganancias y nuestro margen laboral”.

El alcalde Turbay subrayó que la eliminación de la planilla ocasional representa “menos trabas, más ingresos para el gremio y un beneficio directo para los miles de ciudadanos que a diario utilizan este servicio”. El gobernador Arana calificó la decisión como un “acuerdo histórico para Bolívar y Cartagena”, enfatizando que no se pueden seguir permitiendo prácticas que atenten contra el derecho al trabajo y la libre circulación.

El alcalde Dumek Turbay dio a conocer la medida- crédito Lina Gasca/Colprensa

La eliminación de este cobro se enmarca en la creación de un circuito metropolitano de libre planilla, que facilitará el transporte legal de usuarios entre Cartagena y los municipios vecinos.

La medida busca beneficiar tanto a quienes residen en estas localidades y trabajan en la ciudad, como a los propios taxistas, al eliminar un sobrecosto que durante años encareció el servicio y redujo la competitividad del sector.

Aunque la iniciativa no aborda de manera directa el problema del abuso tarifario hacia turistas, constituye un avance en la modernización del transporte y en la mejora de las condiciones laborales del gremio.

La planilla generaba cobros a los taxistas que salían del casco urbano de la Heroica - crédito viájala.com.co

Modernización del taxi y programas complementarios

Junto a la supresión de la planilla ocasional, las autoridades han puesto en marcha una estrategia integral para transformar el servicio de taxi en la región.

Entre las acciones complementarias destaca el inicio de programas de bilingüismo para 150 taxistas del aeropuerto Internacional Rafael Núñez, impulsados mediante una alianza entre Unicolombo y la Secretaría de Turismo.

Esta formación en inglés busca mejorar la atención a los visitantes internacionales y fortalecer la competitividad turística de Cartagena, permitiendo una comunicación más efectiva y reduciendo los conflictos relacionados con las tarifas.

Los taxistas en Cartagena alegaban que la medida reducía sus ingresos considerablemente - crédito Alcaldía de Cartagena

En materia de ordenamiento urbano, se encuentra en su fase final la ampliación del decreto que regula las zonas amarillas exclusivas para taxis. Estas áreas, si cuentan con señalización y control adecuados, podrían convertirse en puntos de referencia para una mayor transparencia tarifaria y un mejor flujo vehicular.

Además, el gremio ha solicitado reforzar el esquema de pico y placa durante la temporada vacacional, con un plan piloto previsto de noviembre a enero, con el objetivo de mejorar la movilidad y regular la oferta de taxis en los momentos de mayor demanda.

El empoderamiento femenino también forma parte de la agenda de modernización. El programa ‘Violeta al volante’, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ofrece a mujeres cartageneras formación en conducción profesional, servicio al cliente, inglés básico e historia de la ciudad, así como herramientas para la prevención de violencias y riesgos psicosociales.

El alcalde Turbay se comprometió a respaldar a las mujeres taxistas cabeza de familia para que puedan adquirir su propio vehículo, promoviendo así mayor seguridad y autonomía. Esta iniciativa apunta a diversificar el perfil del conductor y a fomentar una nueva ética de servicio en el sector.

En cuanto a la seguridad, se ha anunciado la implementación de radios tecnológicos en los taxis, conectados directamente a la central de Distriseguridad y la Policía Metropolitana.

Este sistema permitirá un monitoreo constante de los vehículos y una comunicación directa con las autoridades, incrementando la protección tanto para conductores como para usuarios y facilitando una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.