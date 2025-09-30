Colombia

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

El creador de contenido mostró su auto especial de su colección, con su propia historia familiar: ahora quiere reunir a los amantes del clásico francés en un evento en la ciudad

Rubigol presume el Twingo más
Rubigol presume el Twingo más querido de Bogotá y convoca a una gran reunión de fanáticos

Rubigol mostró el carro más antiguo de su colección: un Twingo que, más allá de su valor material, representa un lazo sentimental construido junto a su padre.

El vehículo, al que el creador de contenido colombiano considera “el mejor Twingo del país”, se ha convertido en un símbolo personal y en el punto de partida para una iniciativa que busca reunir a otros entusiastas de este modelo en Bogotá.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rubigol compartió detalles del carro para dárselo a conocer a sus seguidores y contarles que lo ha conservado en óptimas condiciones junto a su padre, destacando su autenticidad y el esmero dedicado a su mantenimiento.

Hoy les vengo a mostrar el carro más exclusivo del país. Potencia francesa, ¿ah? Mi Twinguito. Este es el mejor puto Twingo del país. Nadie lo tiene tan bien cuidado como mi papá y yo. Entonces, les voy a mostrar”, afirmó el influenciado.

El Twingo de Rubigol: la joya sentimental que ni el mejor postor podría comprar - crédito @rubigol/tiktok

La relación con el vehículo va más allá de la simple posesión, ya que, según contó, en algún momento la familia consideró venderlo por temas personales y económicos, pero Rubigol decidió conservarlo cuando su situación mejoró y él mismo lo compró.

Te amo Twingo y no lo vendo. No me ofrezcan plata que no lo vendo”, sentenció, dejando claro que su Twingo no está en venta bajo ninguna circunstancia, pues espera conservarlo de la mejor manera posible.

En el video, el joven dejó ver y habló de las características técnicas, como por ejemplo, el Twingo de Rubigol cuenta con un motor de 1,2 litros y cuatro cilindros en línea, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h “Como cuatro o cinco días hábiles”, bromeó, pero luego aseguró que aproximadamente entre 13 o 14 segundos.

Marica, un huevo. Este hijueputa apenas baja...”, expresó entre risas.

El influencer bromeó sobre la potencia del vehículo, estimando que desarrolla entre 75 y 80 caballos de fuerza y luego mencionó la tapicería, la cual para darle un valor más alto la comparó con la de la camioneta del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo.

Rubigol reta a James Bond:
Rubigol reta a James Bond: así es el desafío de manejar su legendario Twingo en Bogotá - crédito @rubigol/Instagram

Seguido a esto, habló sobre los detalles al interior del vehículo, pues cuenta con “la legendaria estacionaria”, un elemento que, según él, justifica por sí solo el valor del auto porque es el gran botón rojo que está sobre el motor del carro.

En cuanto al equipamiento, lo mantiene original, con doble escape, spoiler trasero y tacómetro, aunque el radio dejó de funcionar hace algún tiempo y en la pantalla no se ven los testigos.

Cuando decidió mostrar cómo anda el carro y que tal le va con él en las calles de Bogotá, Rubigol no ocultó las dificultades cotidianas que implica conducir un auto clásico, ya que en este caso la dirección mecánica, según describió, exige un esfuerzo considerable.

Este carro es más duro que la puta mierda”, comentó entre risas y mientras intentaba girar el volante.

El espacio interior, sin embargo, resulta sorprendente para quienes lo ven desde fuera, ya que el Twingo ofrece una amplitud inesperada, especialmente en la parte de los pasajeros. Además, se conoció que el vehículo cuenta con vidrios polarizados para preservar la privacidad, una necesidad para Rubigol, el cual bromeó que fácilmente puede ser reconocido en la ciudad.

Rubigol presume el Twingo que
Rubigol presume el Twingo que para él es el más exclusivo de Colombia - crédito @rubigol/IG

A pesar de la comodidad general, el propietario admitió que el manejo para acomodar invitados puede ser complicado y que el baúl, aunque funcional, no resulta adecuado para transportar mascotas o niños.

Lo malo es acá la logística de los invitados, ¿no? Porque uno tiene acá que empujar la silla (ríe) para que se suban o bajen. Que tal que un día Cristiano Ronaldo y Messi vengan acá a Bogotá, y yo: ‘No, qué pena, Cristiano, te puedes bajar un momento que tengo que empujar la silla acá?’. El baúl también, pues cumple su función. La verdad, no, marica, no quepo, o sea, la verdad, me rompí el culo un poco. O sea, si tiene mascotas y eso, no lo recomiendo. Hijos tampoco", indicó.

El mantenimiento y el estacionamiento también presentan retos, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde Rubigol ha tenido que alquilar un parqueadero específico para su Twingo.

La experiencia de manejar este auto, según Rubigol, es única y desafiante. Considera que incluso un personaje como James Bond tendría dificultades para conducirlo, especialmente al enfrentar pendientes o maniobras de estacionamiento por la fuerza que requiere el volante.

El pase se debería sacar parqueando un Twingo y subiéndolo en alguna loma”, bromeó, subrayando la destreza que requiere el vehículo.

El Twingo de Rubigol, un
El Twingo de Rubigol, un clásico con el que quiere unir a fanáticos en Bogotá - crédito @rubigol/Instagram

Inspirado por la pasión que despierta su Twingo, Rubigol lanzó una convocatoria abierta a otros propietarios del modelo para organizar un gran encuentro de autos en Bogotá.

Su objetivo es reunir la mayor cantidad posible de Twingos en un solo lugar y celebrar la comunidad que se ha formado en torno a este carro clásico francés.

"Tengo la idea de romper el récord de más Twingos en un solo lugar. Si tienen Twingo, comenten. Y hacemos la gran rueda twinguense“, puntualizó.

