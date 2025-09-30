Natalia París se identificó como demisexual y dio detalles de su celibato de dos años: “Nadie me ha gustado”

La célebre DJ y modelo aseguró que su periodo de soltería responde a su manera de experimentar el deseo, eligiendo priorizar vínculos afectivos y su bienestar antes de una relación íntima - crédito @nataliaparisartist/Instagram

La modelo y DJ Natalia París compartió detalles sobre su vida sentimental y su orientación sexual, revelando que se identifica como demisexual y que actualmente se encuentra en un periodo de celibato.

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, París habló abiertamente sobre su experiencia personal y cómo ha decidido vivir esta etapa en solitario.

La artista indicó que ha pasado dos años sin mantener una relación sentimental o sexual, una dinámica que, según contó, no le genera incomodidad. “Estoy soltera, llevo dos años soltera. Es el periodo más largo que he estado sola”, afirmó la modelo, quien en los últimos años se ha dedicado de lleno a la música y ha conseguido reconocimiento internacional como DJ.

En el diálogo con Rey, París explicó los rasgos centrales de su orientación: “Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual. A ti no te interesa el sexo ni nadie y es muy difícil que te llame alguien la atención, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en palotes”, declaró en referencia a la actriz de cine para adultos, subrayando cómo su deseo solo se activa cuando establece un lazo emocional importante con otra persona.

Natalia Paris confesó que es demisexual y lleva dos años de celibato - crédito captura de pantalla @DesnudateConEva/ YouTube

A lo largo de la conversación, la DJ detalló que este periodo de celibato ha sido el más prolongado en su vida.

“Sí, dos años en celibato. Nadie me ha gustado. La verdad estoy como que nadie me interesa ni nada. Uno se va volviendo más exigente cada vez. Cuido mi energía. Cuando llegue el man, vuelvo a activarme en todos los sentidos. Estoy relajada. Ser demisexual llega como a ser asexual, no pienso en sexo, no me hace falta, no me gusta ningún hombre. Pero no significa que cuando me enamore, como te digo, la esposa de Nacho Vidal se queda en palotes”, expresó la artista, reafirmando que su atracción solo surge a partir de vínculos afectivos profundos.

Natalia París también hizo referencia a su pasado amoroso, recordando algunas experiencias, pero enfatizó que en la actualidad prefiere enfocarse en su bienestar personal y en ser más cuidadosa con las relaciones que establece.

La modelo sostuvo que ese proceso la ha llevado a valorar el autocuidado y la exigencia consigo misma a la hora de decidir con quién comparte su energía y su vida afectiva.

En medio del asombro de Eva Rey, le cuestionó a Natalia la razón de su decisión, a lo que aseguró que no ha sentido la necesidad de un encuentro sexual porque se ha mantenido ocupada. “Me nacieron unos perritos en la casa y como que me la paso muy ocupada y cuando llego de la calle nadie me saca de mi casa, aquí rodeada de perritos, estoy relajada”.

La Dj confesó cómo llegó a tomar la decision de mantener un celibato por más de 2 años - crédito nataliaparisartist/Instagram

París aseguró que su celibato no está relacionado con una mala experiencia en el amor, sino que ahora se considera más exigente para estar con una pareja. “Es que uno se va volviendo más exigente cada vez y como que todo es cuidando mi energía, pero cuando llegué, pues me activo de nuevo, pero ahora estoy súper relajada, pero yo no me voy a quedar así, porque yo siempre me enamoro”, detalló la Dj.

En medio de la duda, la periodista española cuestionó si el celibato y la demisexualidad de Natalia la alejaban de estimularse por si sola, a lo que la modelo aseguró que no tiene deseos sexuales si no es con una persona. “Ser demisexual es como si fueras asexual, yo no pienso en eso, y estoy en un momento tranquila”.

Espera enamorarse de un hombre sin tener en cuenta su aspecto o edad

Natalia tiene la esperanza de encontrar a un hombre maduro - crédito nataliaparisartist / Instagram

En la entrevista, la Dj reveló que la mayoría de sus parejas han sido menores y aunque aseguró que no le da importancia a la edad, espera que su próxima pareja sea un poco más maduro que sus anteriores relaciones.

“Siempre son mejores, pero sin preguntar me llegan así, ya espero uno de 40, madurito ya, de 50, pero que se vea juvenil también, pero es que la edad es tan relativa y es lo que menos me ha importado”, confesó la artista y modelo.