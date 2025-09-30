Colombia

Natalia París se identificó como demisexual y dio detalles de su celibato de dos años: “Nadie me ha gustado”

La modelo y DJ colombiana reveló que ha pasado dos años sin pareja y explicó que su atracción solo surge a partir de lazos emocionales profundos, una decisión ligada al cuidado de su energía

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La célebre DJ y modelo
La célebre DJ y modelo aseguró que su periodo de soltería responde a su manera de experimentar el deseo, eligiendo priorizar vínculos afectivos y su bienestar antes de una relación íntima - crédito @nataliaparisartist/Instagram

La modelo y DJ Natalia París compartió detalles sobre su vida sentimental y su orientación sexual, revelando que se identifica como demisexual y que actualmente se encuentra en un periodo de celibato.

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, París habló abiertamente sobre su experiencia personal y cómo ha decidido vivir esta etapa en solitario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La artista indicó que ha pasado dos años sin mantener una relación sentimental o sexual, una dinámica que, según contó, no le genera incomodidad. “Estoy soltera, llevo dos años soltera. Es el periodo más largo que he estado sola”, afirmó la modelo, quien en los últimos años se ha dedicado de lleno a la música y ha conseguido reconocimiento internacional como DJ.

En el diálogo con Rey, París explicó los rasgos centrales de su orientación: “Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual. A ti no te interesa el sexo ni nadie y es muy difícil que te llame alguien la atención, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en palotes”, declaró en referencia a la actriz de cine para adultos, subrayando cómo su deseo solo se activa cuando establece un lazo emocional importante con otra persona.

Natalia Paris confesó que es
Natalia Paris confesó que es demisexual y lleva dos años de celibato - crédito captura de pantalla @DesnudateConEva/ YouTube

A lo largo de la conversación, la DJ detalló que este periodo de celibato ha sido el más prolongado en su vida.

“Sí, dos años en celibato. Nadie me ha gustado. La verdad estoy como que nadie me interesa ni nada. Uno se va volviendo más exigente cada vez. Cuido mi energía. Cuando llegue el man, vuelvo a activarme en todos los sentidos. Estoy relajada. Ser demisexual llega como a ser asexual, no pienso en sexo, no me hace falta, no me gusta ningún hombre. Pero no significa que cuando me enamore, como te digo, la esposa de Nacho Vidal se queda en palotes”, expresó la artista, reafirmando que su atracción solo surge a partir de vínculos afectivos profundos.

Natalia París también hizo referencia a su pasado amoroso, recordando algunas experiencias, pero enfatizó que en la actualidad prefiere enfocarse en su bienestar personal y en ser más cuidadosa con las relaciones que establece.

La modelo sostuvo que ese proceso la ha llevado a valorar el autocuidado y la exigencia consigo misma a la hora de decidir con quién comparte su energía y su vida afectiva.

En medio del asombro de Eva Rey, le cuestionó a Natalia la razón de su decisión, a lo que aseguró que no ha sentido la necesidad de un encuentro sexual porque se ha mantenido ocupada. “Me nacieron unos perritos en la casa y como que me la paso muy ocupada y cuando llego de la calle nadie me saca de mi casa, aquí rodeada de perritos, estoy relajada”.

La Dj confesó cómo llegó
La Dj confesó cómo llegó a tomar la decision de mantener un celibato por más de 2 años - crédito nataliaparisartist/Instagram

París aseguró que su celibato no está relacionado con una mala experiencia en el amor, sino que ahora se considera más exigente para estar con una pareja. “Es que uno se va volviendo más exigente cada vez y como que todo es cuidando mi energía, pero cuando llegué, pues me activo de nuevo, pero ahora estoy súper relajada, pero yo no me voy a quedar así, porque yo siempre me enamoro”, detalló la Dj.

En medio de la duda, la periodista española cuestionó si el celibato y la demisexualidad de Natalia la alejaban de estimularse por si sola, a lo que la modelo aseguró que no tiene deseos sexuales si no es con una persona. “Ser demisexual es como si fueras asexual, yo no pienso en eso, y estoy en un momento tranquila”.

Espera enamorarse de un hombre sin tener en cuenta su aspecto o edad

Natalia tiene la esperanza de
Natalia tiene la esperanza de encontrar a un hombre maduro - crédito nataliaparisartist / Instagram

En la entrevista, la Dj reveló que la mayoría de sus parejas han sido menores y aunque aseguró que no le da importancia a la edad, espera que su próxima pareja sea un poco más maduro que sus anteriores relaciones.

“Siempre son mejores, pero sin preguntar me llegan así, ya espero uno de 40, madurito ya, de 50, pero que se vea juvenil también, pero es que la edad es tan relativa y es lo que menos me ha importado”, confesó la artista y modelo.

Temas Relacionados

Natalia ParísNatalia París demisexualdemisexualdemisexual qué esNatalia París orientación sexualEva ReycelibatoNatalia Paris celibatoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’ desmintió que sea la nueva pareja del ex de Aida Victoria Merlano: “Por aquí no es”

La creadora de contenido aseguró que no conoce a su supuesto novio y que se trató de un encuentro de ‘influencers’ para la grabación de un video musical

Aleja, ganadora del ‘Desafío The

‘Amores Materialistas’ con Pedro Pascal y otras películas para ver hoy en HBO Max Colombia

Estas producciones incluyen géneros variados que van desde superhéroes, comedias románticas, thrillers, hasta dramas históricos y crímenes verdaderos ofreciendo entretenimiento para todos los gustos y edades

‘Amores Materialistas’ con Pedro Pascal

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los desmanes y el vandalismo durante marchas propalestina en el norte de Bogotá: “Había una trampa”

El mandatario de la capital afirmó que este tipo de comportamientos sería una emboscada para obligar a las Fuerzas públicas a ejercer la fuerza para recobrar el orden

El alcalde Carlos Fernando Galán

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

El creador de contenido mostró su auto especial de su colección, con su propia historia familiar: ahora quiere reunir a los amantes del clásico francés en un evento en la ciudad

Rubigol dejó ver el carro

Así será la temporada de cruceros en Cartagena: se espera que pasen por La Heroica casi medio millón de pasajeros

La llegada de embarcaciones turísticas de primer nivel a la capital de Bolívar generará un impacto económico que supera los cincuenta millones de dólares, según las proyecciones del sector

Así será la temporada de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Aleja, ganadora del ‘Desafío The

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023’ desmintió que sea la nueva pareja del ex de Aida Victoria Merlano: “Por aquí no es”

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

Le dicen “mentirosa” a Yina Calderón por dos versiones sobre lo que le dijo a Karina García al salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Guajira, presentadora del ‘Desafío’, sufrió millonario robo en un avión de Avianca: “Me dicen que las cámaras no sirven”

Westcol enfrentó a Yina Calderón y le dijo lo que pensaba de ella de frente: “Los chismosos que se queden haciendo chisme”

Deportes

Se conoció la millonada por

Se conoció la millonada por la cual Jhon Jáder Durán llegó al Fenerbahçe: directivo lo reveló

Así evaluó la prensa internacional la victoria de Colombia contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: Óscar Perea, el más destacado

Real Cartagena se fue en contra del árbitro Alejandro Moncada tras polémico penalti pitado en el Torneo BetPlay: “Muy difícil jugar contra 12”

Hora y dónde ver a los futbolistas colombianos en la segunda semana de la Fase de Liga de la Champions League: Luis Díaz viaja hasta Chipre

Polémica por el gol anulado a Arabia Saudita ante Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile: esto dicen los analistas