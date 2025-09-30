Colombia

MinTrabajo acusó a Drummond de financiar paramilitares y cuestionó su defensa en tribunal de EE. UU.

El ministro Antonio Sanguino reaccionó a la defensa presentada por Drummond en Estados Unidos y lanzó fuertes señalamientos contra la compañía

Por Mauricio Villamil

Guardar
Antonio Sanguino - Ministerio de
Antonio Sanguino - Ministerio de Trabajo | crédito @AntonioSanguino/X

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció sobre la defensa que la empresa minera Drummond presentó en un tribunal de los Estados Unidos, en el marco de un proceso judicial por difamación.

El jefe de cartera utilizó su cuenta de X para referirse al tema y lanzó acusaciones en contra de la compañía, señalando vínculos con el paramilitarismo en Colombia y cuestionando su postura frente a la justicia nacional.

Ministerio del Trabajo - Antonio
Ministerio del Trabajo - Antonio Sanguino| crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su publicación, el ministro escribió: “La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no callarán la verdad”, según registró Colprensa.

La declaración se dio poco después de conocerse que la carbonera incluyó en su estrategia de defensa críticas a las instituciones colombianas y al presidente Gustavo Petro.

Drummond Colombia
Drummond Colombia

El funcionario agregó otra afirmación en la misma línea, enfocada en la forma como percibe la actuación de la multinacional. En palabras del ministro: “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”.

Con ello amplió su señalamiento hacia el impacto social y económico que, desde su perspectiva, representa la actividad de la empresa en el país.

Sanguino también remarcó que la actual administración, liderada por el presidente Petro, no permitirá que compañías extranjeras pasen por encima de las instituciones nacionales. En su publicación expresó: “Aquí tienen al primer Gobierno de izquierda democrática que les dice fuerte y claro: en Colombia manda la justicia y la dignidad del pueblo. Ninguna transnacional va a suplantar nuestra democracia ni a hacer negacionismo histórico del paramilitarismo”.

El paramilitarismo representa una de
El paramilitarismo representa una de las más graves problemáticas en el país - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Las palabras del ministro se difundieron mientras continúa en curso el litigio que involucra a Drummond en una corte estadounidense, donde la compañía busca defenderse frente a acusaciones relacionadas con su actividad en Colombia. Dentro de esa estrategia, la empresa cuestionó la independencia de la justicia colombiana y mencionó el pasado político del actual presidente Gustavo Petro, lo que generó reacciones en diferentes sectores.

En Colombia, la relación entre multinacionales mineras y las instituciones del Estado ha sido un tema recurrente de debate. En particular, la empresa Drummond ha enfrentado cuestionamientos de organizaciones sociales, sindicatos y actores políticos por presuntos vínculos con grupos armados ilegales en el pasado. El pronunciamiento de Sanguino se enmarca dentro de esas discusiones, al plantear nuevamente el señalamiento sobre la financiación de estructuras paramilitares.

El caso también conecta con una postura más amplia del Gobierno frente a las compañías del sector extractivo. En ocasiones anteriores, el presidente Gustavo Petro ha manifestado que empresas como Glencore y Drummond no han estado dispuestas a renegociar las condiciones contractuales con el Estado colombiano. Según sus declaraciones, recogidas por medios nacionales, “van a la quiebra”, en referencia a la negativa de dichas multinacionales a revisar los acuerdos vigentes.

La defensa que la compañía presentó en Estados Unidos ha incluido cuestionamientos hacia las autoridades judiciales de Colombia, lo que generó molestia en el Gobierno. Para el ministro de Trabajo, esa actitud representa un intento de desconocer la soberanía del país y de restar legitimidad a sus instituciones. Por ello, sus publicaciones en X subrayan que, en criterio del Ejecutivo, ningún actor externo puede imponerse sobre la institucionalidad democrática.

El señalamiento de Sanguino hacia Drummond no es el primero que enfrenta la empresa en escenarios públicos. Diferentes procesos judiciales y denuncias sociales han girado en torno a la presunta relación entre operaciones mineras y estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país. Aunque algunas de estas acusaciones han avanzado en la justicia, en otros casos los fallos han favorecido a la compañía, lo que mantiene el debate abierto en la opinión pública.

Hasta el momento, Drummond no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las declaraciones del ministro. No obstante, el señalamiento cobra relevancia en medio de un proceso judicial que se desarrolla fuera del país y que involucra directamente a la empresa. La respuesta de la multinacional será clave para establecer su posición frente a las acusaciones que han sido planteadas desde el Gobierno nacional.

En lo que respecta al ámbito laboral, la cartera de Trabajo ha mostrado un interés constante en señalar la necesidad de que las compañías mineras en Colombia cumplan con los estándares de protección de los derechos de los trabajadores y de las comunidades en las zonas de influencia. El mensaje de Sanguino, además de sus acusaciones políticas, se enmarca en esa visión de resaltar el papel de la justicia y de la institucionalidad nacional frente a actores extranjeros.

Temas Relacionados

MinTrabajoDrummondParamilitarismoJusticia en Estados UnidosAntonio SanguinoColombia-noticias

Más Noticias

Niños intoxicados en Soledad dieron positivo para marihuana tras comer torta de la nevera

Autoridades confirmaron que cuatro menores de edad en Soledad, Atlántico, resultaron intoxicados tras consumir un alimento que contenía marihuana

Niños intoxicados en Soledad dieron

Lotería de Cundinamarca: resultados de este lunes 29 de septiembre de 2025

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Cundinamarca y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de Cundinamarca: resultados de

Congresistas discrepan sobre impacto del retiro de visa a Petro en las relaciones con Estados Unidos

El retiro de la visa al presidente Gustavo Petro abrió un debate en el Congreso sobre el alcance de esta decisión en la relación bilateral con EE. UU.

Congresistas discrepan sobre impacto del

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 30 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Cartagena:

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este martes 30 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Villavicencio este martes

Este es el Pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple: las 10 canciones

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada celebran el segundo mes del nacimiento de su hijo, Emiliano

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Deportes

Leyenda del Barcelona entregó detalles

Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”

El presupuesto del deporte colombiano cae a mínimos históricos para 2026

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Colombia debutó con victoria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: fue 1-0 contra Arabia Saudita

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata