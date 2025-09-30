La mayoría de analistas erró en sus proyecciones del dólar en Colombia para 2025: qué pasó y por qué está tan barato

El dólar estadounidense cerró la jornada del 29 de septiembre de 2025 en Colombia en un promedio de $3.901,04 - crédito Yuriko Nakao/Reuters

Una gran sorpresa trajo el 2025 para los mercados financieros colombianos: la mayoría de analistas financieros y comisionistas de bolsa no acertó en sus proyecciones 2025 sobre el precio del dólar. Solo un pequeño grupo de firmas, como Alianza y Banco de Occidente, se aproximó a la cotización real, mientras que la mayoría sobrestimó la fortaleza de la divisa estadounidense frente al peso colombiano.

El desacierto generalizado evidencia la dificultad de anticipar la evolución de la tasa de cambio, incluso para los actores más experimentados del sector. De acuerdo con un análisis de La República, Alianza se destacó por su optimismo, al ubicar la divisa entre $3.700 y $3.800, mientras que Banco de Occidente la proyectó en $3.900.

Dichas estimaciones resultaron ser las más cercanas al valor real, ya que el dólar cerró el año en niveles próximos a esos valores. En contraste, la mayoría de las firmas del sector, como Skandia, Corficolombiana, Acciones y Valores, Bancolombia, Casa de Bolsa y Davivienda, pronosticaron un dólar por encima de los $4.000, con algunos estimando incluso hasta $4.250.

Felipe Campos, economista, afirmó que el dólar se debilitó a nivel global - crédito @FelipeCamposPC/X

El detalle de los pronósticos muestra la magnitud del error. Alianza y Banco de Occidente acertaron con sus rangos de $3.700-$3.800 y $3.900, respectivamente. Por el contrario, Skandia proyectó $4.000, Corficolombiana esperaba $4.150, Acciones y Valores lo preveía $4.170, Bancolombia apuntaba a $4.175, y tanto Casa de Bolsa como Davivienda situaron la divisa en $4.250.

Impacto de la situación fiscal de Colombia

Al respecto, el gerente de inversión de Alianza, Felipe Campos, explicó al medio que quienes apostaron por un dólar más alto dieron mayor peso a la situación fiscal del país y a la expectativa de recortes en las tasas del Banco de la República. “Creo que en esa combinación del Banco reduciendo tasas y un país con una senda fiscal no muy clara debía ser una de las grandes fuentes de presión del dólar al alza”, señaló Campos. Por su parte, el presidente de Anif, José Ignacio López, indicó que muchos analistas esperaban la continuidad de un dólar fuerte, cuando en realidad se produjo una inflexión.

Factores que explican el error en las proyecciones

El contexto internacional y local fue decisivo en el desenlace. De acuerdo con Bloomberg Línea, el peso colombiano se apreció cerca de un 12% frente al dólar durante 2025, impulsado tanto por factores externos como internos.

Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

La analista de mercados de HFM Paula Chaves explicó que la fortaleza respondió al debilitamiento global de la divisa estadounidense y a elementos locales como la política monetaria prudente del Banco de la República y la mayor oferta de divisas derivada de operaciones del Ministerio de Hacienda. Chaves añadió que la solidez de la actividad económica y el bajo desempleo redujeron la necesidad de estímulos adicionales, incluso cuando el entorno internacional se volvió más favorable tras los recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Qué pasa con la inflación

La inflación, sin embargo, continuó siendo un desafío para la economía colombiana. El repunte reciente de los precios estuvo impulsado principalmente por alimentos y bienes, mientras que los servicios y regulados ayudaron a contener de manera parcial la presión inflacionaria.

En agosto, la inflación mensual alcanzó el 0,19%, lo que elevó la tasa anual de 4,90% a 5,10%. El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá destacó que se registraron dos periodos consecutivos con inflaciones mensuales atípicamente altas para esa época del año en los alimentos, llevando la inflación anual a 6,1%, el nivel más alto desde finales de 2023.

El entorno internacional también influyó en la cotización del dólar. Las referencias macroeconómicas y políticas de Estados Unidos, como el índice de precios de gasto en consumo personal (PCE) de agosto, contribuyeron a mantener la divisa a la baja en Colombia.

Este indicador, preferido por la Reserva Federal, mostró un aumento moderado y en línea con las expectativas del mercado, lo que redujo los temores de un repunte inflacionario y reforzó la percepción de que la Fed mantendría un enfoque cauteloso.

Paula Chaves señaló que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró la persistencia de riesgos tanto por la rigidez de la inflación como por la desaceleración del mercado laboral, lo que limita el margen de maniobra de la política monetaria en el corto plazo.

En la jornada del 29 de septiembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue en Colombia de $3.806,36, mientras que el de venta se ubicó en $3.943,64 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Evolución del peso colombiano y perspectivas futuras

A lo largo del año, el peso colombiano vivió episodios de volatilidad. El 10 de junio de 2025, la moneda registró la mayor caída entre las divisas emergentes y la más pronunciada a nivel mundial, afectada por dudas sobre la disciplina fiscal del Gobierno Petro y el deterioro del entorno de seguridad interna.

Ese día, el peso se depreció hasta un 1,5% frente al dólar, con lo que superó los $4.200, en medio de rumores sobre la posible suspensión de la regla fiscal, que impone límites al gasto público. Los bonos soberanos en moneda local también reflejaron el nerviosismo de los inversionistas, con un fuerte aumento en sus rendimientos.

Qué pasará con el dólar en Colombia

De cara al futuro, las perspectivas para la tasa de cambio siguen marcadas por la incertidumbre. El nivel de $3.830 se configura como un piso relevante, con posibilidad de un rebote técnico hacia los $4.000 en el corto plazo y un cierre de año en torno a los $3.900. No obstante, la evolución dependerá de factores como la política monetaria, la situación fiscal y el contexto internacional, especialmente las decisiones de la Reserva Federal y los conflictos geopolíticos.

En el horizonte de largo plazo, si el dólar llegara a romper el nivel de $3.750, podría abrirse un escenario de cambio estructural en la tendencia del mercado cambiario colombiano, aunque este panorama permanece condicionado a múltiples variables y a la posibilidad de nuevas sorpresas en el comportamiento de la divisa.