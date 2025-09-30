Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Para mí una relación no solamente se trata de sexo”

Yeferson Cossio cruza de Japón a Corea del Sur para sorprender a Carolina Gómez con exclusivos productos de skincare - crédito Al Mar Fest

Un pedido especial de Carolina Gómez llevó a Yeferson Cossio a realizar un viaje inesperado durante su estadía en Japón.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido contó que la modelo colombiana le solicitó que, aprovechando la cercanía con Corea del Sur, le comprara unos productos exclusivos de skincare que ella necesitaba.

Con menos de dos días antes de su regreso a casa, Cossio decidió tomar el primer vuelo disponible hacia Corea, sin reservas previas de hotel ni transporte, motivado por el deseo de complacer a su pareja.

“Estaba por aquí en Japón hablando por teléfono con mi novia, hasta que ella me va diciendo que como tenía a Corea al ladito, que si podía hacerle el favor de ir a comprarle su skincare. ¿Que vaya adónde? Pero ustedes ya me conocen, saben que yo hago lo que sea por ver a esa niña feliz. Todo por esa sonrisa“, empezó contando Yeferson.

Al llegar a Corea del Sur, Cossio se dirigió al hotel que pudo conseguir desde su celular y con el transporte que en medio de los vuelos contactó, se cambió de ropa y arrancó para una de las tiendas en las que venden los productos de belleza y cuidado para la piel que usa su prometida y también es la clínica donde Gómez suele realizarse tratamientos faciales.

“Llegamos a Corea y mientras iba a la tienda, me iba preguntando: ‘Bro, ¿en serio viniste a Corea solo para cumplir un capricho de tu novia?’ Y la respuesta es: ‘Obvio sí’. En fin, entonces por aquí llegamos a la clínica donde Caro se hace su skincare. Y sí, sé lo que están pensando, es en Corea del Sur. Entonces aquí lo reciben a uno poniéndole a lavar las manos con unas cosas todas raras, pero que se sentían superrico. Después me dieron un té ni siquiera sé de qué era y, pues, bueno, ya que estábamos por aquí, aprovechemos y hagámonos una hidratación, una limpieza. Oiga, y es que aquí uno lo dejan lindo, pero no nos desviemos a lo que vinimos: a comprar lo de Caro", contó el creador de contenido en su publicación, mientras mostraba el lugar y todos los procedimientos para cuidar su rostro a los que se sometió.

El gasto en esa primera tienda ascendió a 1.150.000 wones, una suma que Cossio admitió no conocer en su equivalencia exacta, pero que equivalen aproximadamente a 3.220.000 pesos colombianos.

Sin embargo, era un monto que corresponde solo a una de las compras realizadas, ya que también visitó la tienda favorita de Gómez en Gangnam y empezó a revisar la lista que le envió Carolina Gómez por chat, pero reconoció su inexperiencia y pidió ayuda al personal del local, el cual lo asistió en la selección de los artículos, mientras enviaba fotografías a su pareja para confirmar cada elección.

“Le pedí ayuda a una coreana y como pueden ver, se reía de mí. Entonces, ella me ayudó a buscar los productos. Yo le mandaba fotos a Caro para que me confirmara y ya después los echábamos a la bolsa. ¡Jueputa! Y ahora la parte maluca: a pagar“, indicó el influenciador paisa.

En esa oportunidad Cossio no indicó cuánta plata gastó, pero en los comentarios de la publicación algunos seguidores le preguntaron y él, de manera honesta, dijo que no recordaba la cantidad exacta, aunque aseguró que el aproximado era poco más de tres millones de wones, es decir, más de ocho millones de pesos colombianos.

Cossio reflexionó sobre el significado de su viaje, destacando la importancia de la reciprocidad y la felicidad compartida en una relación. Agradeció a Gómez por los gestos que ella también realiza por él, aunque no siempre le resulten agradables.

“Para mí una relación no solamente se trata de sexo, crecer como personas, sino también de hacernos felices mutuamente. Si estás viendo este video, amor, muchas gracias por hacer por mí cosas que sé que te aburren. Yo también siempre voy a hacer de todo por hacerte feliz”, finalizó Yeferson Cossio.