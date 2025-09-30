Emergencia por fuga de gas cloro en Mosquera, Cundinamarca, dejó 36 afectados, dos de ellos en la UCI

Emergencia por fuga de gas cloro en Mosquera, Cundinamarca - crédito Redes sociales/Facebook

Una fuga de gas cloro registrada el martes, 30 de septiembre, en el Parque Industrial Montana de Mosquera (Cundinamarca), dejó al menos 36 personas afectadas, según confirmaron los Bomberos que atendieron la emergencia.

La situación provocó la activación de protocolos de emergencia y el traslado de los afectados a diferentes centros asistenciales, mientras dos personas estarían en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el hospital de Facatativá.

El evento ocurrió cuando una “botella pequeña con fuga activa” liberó gas cloro en las instalaciones industriales. Las mediciones iniciales del ambiente indicaron una concentración de 17 ppm de cloro gaseoso, cifra que “supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana”, según estableció el informe preliminar de las autoridades.

El Hospital María Auxiliadora E.S.E de Mosquera comunicó que recibió “hasta el momento 22 pacientes afectados” por la situación en su servicio de urgencias. El hospital explicó que su equipo asistencial “activó los protocolos de atención de emergencias, garantizando la valoración y tratamiento oportuno de cada uno de los pacientes”.

A todos los afectados se les suministró oxígeno y se controlaron síntomas como hipertensión y dolor de cabeza, logrando su estabilización clínica.

La dirección del hospital señaló que la emergencia generó sobreocupación hospitalaria, aunque la operación continúa con normalidad, advirtiendo que los tiempos de espera en la atención podrían incrementarse a raíz de la situación.

Las autoridades precisaron que investigan el origen exacto de la fuga y las posibles fallas que propiciaron el escape del gas cloro en la zona industrial.

Noticia en desarrollo...