Daniel Quintero presentó su cuarta propuesta de campaña: “Instalaremos un millón de cámaras de vigilancia en todo el país”

La iniciativa de Daniel Quintero busca transformar la seguridad en Colombia mediante la instalación masiva de cámaras - crédito Daniel Quintero/Facebook

Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, presentó su cuarta propuesta de campaña por medio de su cuenta en X, centrada en la instalación de un millón de cámaras de vigilancia en todo el país.

De acuerdo con el aspirante, la medida busca avanzar en una “modernización tecnológica sin precedentes” para responder a los desafíos actuales de seguridad en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta establece “copar todo el territorio nacional con tecnología, drones, robots, cámaras, como nadie lo ha hecho”.

Según Quintero, la inseguridad debe ser abordada como un asunto de interés nacional y no desde la polarización ideológica.

Aseguró que la tecnología disponible permitirá detectar de manera autónoma comportamientos delictivos, presencia de campamentos vinculados a grupos armados, cultivos ilícitos y delitos urbanos como extorsiones o robos.

De acuerdo al esquema presentado, la estrategia comprenderá la producción nacional de sistemas de robótica avanzada y drones, unidades antidrones, sistemas anfibios y programas para fortalecer la autosuficiencia en seguridad tecnológica.

“La guerra cambió y la estrategia también debe cambiar”, argumentó durante su anuncio divulgado en redes sociales.