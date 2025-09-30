Colombia

Aumento del salario mínimo de 2026: ministro de Hacienda sacó cuentas y confirmó cuánto subirá el sueldo de los trabajadores

Germán Ávila afirmó que el Gobierno nacional procurará que hayan acuerdos entre el sector empresarial y las centrales obreras

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que la intención del Gobierno es que el aumento del salario mínimo esté por encima de la inflación - crédito Banco de la República

La negociación del aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia enfrenta tensiones entre el Gobierno y los gremios empresariales. El presidente Gustavo Petro ya manifestó que el incremento será superior a la inflación y ya se mencionó la posibilidad de un aumento cercano al 11%, lo que llevaría el sueldo básico de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) a $1.580.085.

Los gremios empresariales, por medio del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, mostraron su desacuerdo y, por lo menos este último, decidió no participar en la mesa de concertación con el argumento de que el Gobierno ya tendría una decisión tomada en forma unilateral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la postura de Fenalco y defendió la importancia de la concertación. El funcionario señaló que el dirigente es un “panfletario”, ya que, “sin ninguna cifra que sustente sus afirmaciones, arremete contra el Gobierno del Cambio”. También criticó que “los datos demuestran que tanto los trabajadores que ganan un salario mínimo, y los tenderos y pequeños comerciantes, hoy están mejor que con los gobiernos de extrema derecha que a Cabal tanto le gustan”.

La Comisión Permanente de Concertación
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia se reunió el 15 de septiembre - crédito Ministerio del Trabajo

Por parte, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá dio a conocer un análisis en el que estima que el salario mínimo podría ubicarse cerca de $1.600.000 en 2026, con un alza que superaría el 12%.

Qué dijo el ministro de Hacienda

La negociación formal aún no se instala, y el ambiente está marcado por posiciones encontradas en el inicio del proceso. No obstante, tras la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República del 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al asunto.

Al ser consultado por el aumento, recordó que esto se media en una concertación que se va a adelantar en los próximos meses, en donde el Gobierno procurará que haya acuerdos entre el sector empresarial y las centrales obreras.

Más de tres millones de
Más de tres millones de trabajadores devengan un salario mínimo al mes - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Sin embargo, hizo una afirmación que confirma lo que buscará el presidente Gustavo Petro de cara a 2026, ya que será la última vez que se establezca un aumento en su gobierno: “Es política general del presidente Petro, y del Gobierno, estimular un crecimiento del salario mínimo en términos reales por encima de la tasa de inflación”.

Así las cosas, el aumento estaría por encima del 5% o 7%, teniendo en cuenta que el índice cerró en 5,1% en agosto de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y que para el alza se tienen en cuenta uno o dos puntos porcentuales de productividad.

Cuál es la perspectiva del Gobierno

Según destacó, la perspectiva se va a mantener, se va a trabajar sobre este mismo esquema y el nivel de incremento definitivo que se concrete se informará de manera oportuna al país, ya que contará con la decisión también del presidente y de este ejercicio de concertación.

“Lo que sí es absolutamente seguro es que vamos a mantener la tendencia establecida en los últimos tres años, de hacer un incremento en términos reales del salario mínimo, lo cual significa que estará el incremento del salario por encima del incremento en la tasa de inflación”, remarcó Germán Ávila.

El objetivo del aumento del
El objetivo del aumento del salario mínimo es mejorar el poder adquisitivo de los colombianos - crédito Prosperidad Social

Cómo fueron los aumentos del salario mínimo en el Gobierno Petro

Por supuesto, la cifra emociona a más de tres millones de trabajadores que devengan dicho sueldo y más si se sigue con la política que dijo el ministro Ávila, Es que, exactamente, el salario mínimo en Colombia tuvo los siguientes incrementos durante los años del Gobierno Petro:

  • 2023:

$1.160.000 mensuales, con un aumento del 16% respecto 2022. El auxilio de transporte quedó en $140.606.

  • 2024:

$1.300.000, lo que representó un incremento del 12%. El auxilio de transporte se estableció en $162.000.

  • 2025:

$1.423.500, con un aumento del 9,5%. El auxilio de transporte pasó a $200.000.

Temas Relacionados

Aumento del Salario MínimoSalario Mínimo 2026Salario MínimoGustavo PetroEmpresasTrabajadoresInflaciónColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Mientras el tecnico Néstor Lorenzo prepara la convocatoria para enfrentar a México y Canadá, Carlos Cuesta, uno de sus jugadores más importantes sufrió una lesión

Se prenden las alarmas en

Cayeron ‘Los de la Esperanza’, una banda dedicada al microtráfico en colegios de Cundinamarca y Boyacá

Una investigación de varios meses culminó con la detención de cabecillas y decomiso de drogas, armas y vehículos usados para el expendio en zonas frecuentadas por niños y adolescentes en Simijaca y Chiquinquirá

Cayeron ‘Los de la Esperanza’,

Semana de receso 2025: la ‘fiebre’ de los viajes desata récord de turistas en Colombia

Las agencias de viajes proyectan un repunte del 6% en ventas y celebran la semana de receso como uno de los termómetros clave de la recuperación turística en 2025

Semana de receso 2025: la

La joven novia de Jhonny Rivera dio detalles de lo que será la esperada boda: esta es la fecha y el lugar

A través de una dinámica de “Preguntas y Respuestas” en su cuenta de Instagram, la artista de 22 años abrió un espacio para que sus seguidores le consultaran sobre los preparativos de la boda

La joven novia de Jhonny

Juan Manuel Corzo, que fue presidente del Congreso, confirmó su renuncia como embajador de Colombia en Paraguay: estos son los motivos

El excongresista nortesantandereano se venía desempeñando como diplomático en este país desde enero de 2023, nombrado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán y el presidente Gustavo Petro, pese a su filiación conservadora

Juan Manuel Corzo, que fue
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’,

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

ENTRETENIMIENTO

La joven novia de Jhonny

La joven novia de Jhonny Rivera dio detalles de lo que será la esperada boda: esta es la fecha y el lugar

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

El ‘Tino’ Asprilla se destapó y recordó sus mejores años con las mujeres extranjeras: “Extraño que me digan garoto”

Yana Karpova reveló que se casó en Colombia: así fue su boda secreta y su divorcio relámpago

Nuevo enfrentamiento entre Westcol y Yina Calderón por filtración sobre Aida Victoria Merlano: “Yo nunca he negado que soy chismosa”

Deportes

Se prenden las alarmas en

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Será demolido el histórico estadio donde Freddy Rincón marcó un recordado gol con la selección Colombia en Italia 90

Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

James Rodríguez podría no empezar bien con el nuevo técnico de León: piden que “lo deje en el banco”