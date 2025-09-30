Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Durante el video, no faltaron las insinuaciones dirigidas a su expareja - crédito @aidavictoriam / IG

Luego de la reciente confirmación sobre el final de su relación sentimental con el empresario Juan David Tejada, la reconocida creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha vuelto a protagonizar conversaciones en redes sociales y medios digitales de todo el país.

Durante las jornadas previas, la atención de miles de usuarios se volcó sobre esta ruptura, dada la notoriedad que ambos habían alcanzado tras el nacimiento de su hijo Emiliano hace apenas dos meses.

La noticia del rompimiento sorprendió a una comunidad de seguidores que, hasta ese momento, había presenciado muestras públicas de cariño y momentos familiares en los perfiles de ambos.

La divulgación sobre la separación fue encabezada por Tejada, quien, ante el aumento de rumores y especulaciones, optó por emitir un pronunciamiento a través de sus canales oficiales. El mensaje, dirigido tanto a seguidores como a la opinión pública, buscó disipar malentendidos y recalcar que la decisión de poner fin al vínculo amoroso había sido tomada de manera consensuada y en términos de cordialidad.

“Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser pública tienen derecho de saber la verdad, por lo cual me veo en la necesidad de salir a aclarar y desmentir lo que dicen los medios. Ustedes merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana y dejar claro que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y tengo un gran respeto y admiración por ella”, expresó el empresario caucano, buscando dejar zanjadas las versiones en torno a supuestas faltas de lealtad.

La influenciadora hizo un ‘haul’ de sus compras

En respuesta indirecta, Aida Victoria Merlano optó por retomar su actividad en redes sociales con una propuesta audiovisual que rápidamente acumuló miles de visitas.

Fiel a su estilo, la influenciadora costeña documentó cómo fue que, en este nuevo capítulo de su vida, decidió darse varios “lujitos”, que mostró a sus seguidores. Para esto, realizó un haul, en el que exhibió cada uno de los productos que compró, con una inversión superior a $50 millones de pesos en accesorios de la emblemática marca Louis Vuitton, que fueron expuestos ante la cámara para evidenciar su predilección por la moda de alta gama.

Durante el video, no faltaron las insinuaciones dirigidas a su expareja. Una de las frases más comentadas fue: “Me falta como un macho. No para que me pague las compras, sino para que me las cargue”, enunciado que muchos interpretaron como un dardo sutil hacia Tejada en medio del proceso de adaptación a su nueva soltería.

El mensaje de Aida Victoria Merlano

La exposición pública de este gasto no se limitó a un simple acto de ostentación, ya que Merlano aprovechó la ocasión para conectar con sus más de 7,6 millones de seguidores en Instagram y compartir un mensaje motivacional orientado a quienes suelen enfrentar críticas en su entorno.

Refiriéndose a las dificultades que muchos experimentan por el peso de los juicios ajenos, la influenciadora ofreció una reflexión acerca del valor de la autoconfianza y la perseverancia personal.

“Hay tanta gente que renuncia a sus sueños por los juicios externos; que hoy pienso tanto en esa gente que me criticaba y les agradezco profundamente el no haberlos escuchado, porque de haberlo hecho muy seguramente estaría igual de jodida que ellos. Tú tienes que creer en ti cuando nadie más lo hace, porque ese es tu superpoder, ver cosas en donde nadie más las ve. Si yo pudiera volver al pasado y darme un consejo a mí misma es: sigue tu intuición; para un día estar en una tienda de lujo comprando lo que quiero y no lo que me alcanza”, manifestó durante la grabación, asegurando que su avance y capacidad de superación fueron posibles gracias a la convicción interna y la tenacidad para bloquear aquellas voces que desestiman sus sueños.

Así, la reacción de Aida Victoria Merlano ante el cierre de su última relación ha trascendido el evento íntimo, convirtiéndose en un discurso sobre el valor de los sueños y la fuerza interior, y consolidando su presencia como referente para millones de usuarios que siguen su trayectoria.