Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Durante una transmisión viral, el creador de contenido fue contundente en negar cualquier vínculo amoroso con la ‘influencer’, y desató reacciones entre sus seguidores

El paisa aseguró que la DJ puede hacer lo que quiera para conquistarlo, pero que no ve una posibilidad con ella - crédito @superlike_rcn/IG

Las redes sociales siguen haciendo eco de la reciente interacción entre Westcol y Yina Calderón, que generó comentarios en redes sociales, especialmente luego de la transmisión conjunta en la que ambos promocionaron el evento Stream Fighters 4.

El reconocido streamer en medio de una transmisión en vivo decidió abordar de manera directa los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la influencer, dejando clara su postura ante sus seguidores.

Según dijo, no existe ninguna posibilidad de que tengan algún tipo de relación sentimental en un futuro cercano.

La exparticipante de La casa
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló cómo espera que sea su pareja sentimental - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La transmisión que rápidamente se viralizó en redes sociales, Westcol se refirió a las especulaciones sobre una posible relación con Yina Calderón.

El creador de contenido, que ha consolidado su presencia en la industria del entretenimiento digital, afirmó que no existe ningún tipo de vínculo romántico entre ambos, pese a que en repetidas ocasiones se les ha relacionado públicamente.

Según sus palabras, la insistencia en asociarlos responde más a la búsqueda de clips virales que a una realidad sentimental. El streamer fue enfático al señalar que, independientemente de las acciones de Yina Calderón, su decisión es inamovible.

“Que Yina dijo que te iba a enamorar el sábado y te iba a llevar un ramo de flores. Pero Yina vea, usted me puede llevar tres ramos de flores, usted me puede regalar un Lamborghini, haga lo que quiera. Puede ir con el mejor vestido del mundo y sabe qué, inténtelo, usted haga lo que le salga del corazón, pero Yina lo que quiere es que saquen clips y me relacionen con ella”, expresó Westcol.

El paisa recibió elogios y
El paisa recibió elogios y burlas en los comentarios de su post - crédito @westcol/ X

La respuesta de Yina Calderón no tardó en llegar. Horas después, la influenciadora manifestó que comprendía la postura del streamer y que, si bien puede actuar con libertad, no tiene inconveniente en “intentar” lo que se le proponga. Pero la DJ no dudó en tildarlo de “convencido” por las declaraciones que entregó a sus seguidores.

Rápidamente, las declaraciones de Yina Calderón generaron opiniones entre los internautas, que dejaron mensajes como: “Ella está enamorada de Westcol, por eso le dolió que él prefiriera a Andrea Valdiri que a ella”; “ahora que el agropecuario está libre, se puede ir detrás de él”; “Pero de qué se aterran si son tal para cual”; “jajajaja Yina lo quiere intentar, estoy segura que puede enamorar a Westcol”, entre otros.

Yina contó cómo debe ser el hombre que la conquiste

Durante una entrevista con el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, la DJ respondió el interrogante si le interesaba realmente Westcol y la posibilidad de tener una relación con el streamer, a lo que respondió: “Físicamente, no es mi tipo”, y afirmó que solo le interesan las vistas que genera el creador digital.

Yina Calderón broeó sobre una
Yina Calderón broeó sobre una aparente relación con Westcol - crédito @rastreandofamosos/IG

En cuanto al tipo de hombre que le atrae, Yina Calderón enfatizó: “Yo busco un polo a tierra, alguien con quien pueda hablar de otras cosas”. Destacó que evita salir con figuras del entretenimiento y que la diferencia de edad también representa un factor relevante. Añadió: “Westcol es mucho menor”.

La influencer sostuvo que ha tenido cuatro relaciones largas, con una duración promedio de cinco a seis años.

En ellas, llegó a mantener económicamente a sus parejas. Actualmente, aseguró que le interesaría encontrar a un hombre “igual de loco” que ella, pero que respete su esencia y no busque modificar su personalidad. “Que respete mi esencia y no quiera cambiar lo que soy”, puntualizó Calderón.

Aunque el aspecto físico no figura como prioridad, la influenciadora confesó que lleva dos años soltera y, por ahora, no le interesa iniciar una relación sentimental, ya que está enfocada en su participación en dos realities televisivos simultáneos.

