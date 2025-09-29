Colombia

Transportadores de carga de Bogotá podrán acceder a beneficios: conozca todos los detalles del programa Foncarga

La iniciativa ofrece apoyos económicos y créditos para modernizar la flota de carga, promoviendo tecnologías limpias y reduciendo emisiones contaminantes en la capital

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Los nuevos vehículos deben cumplir
Los nuevos vehículos deben cumplir con estándares de cero o bajas emisiones, como motores eléctricos o Euro 6/VI - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Las Secretarías de Movilidad y Ambiente de Bogotá extendieron una invitación a los transportadores de carga para postularse al Foncarga, un programa diseñado para promover la modernización del sector, impulsar la sostenibilidad y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades distritales, esta estrategia ofrece a los propietarios de vehículos de carga antiguos y altamente contaminantes una oportunidad concreta para renovar su flota, acceder a tecnologías más limpias y seguras, y así aportar de forma más sostenible a la economía local. Actualmente, más de 70 transportadores ya han iniciado el proceso de inscripción, lo que evidencia tanto el interés como la necesidad de avanzar hacia una movilidad menos contaminante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó la subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría de Movilidad, Sonia Gaona, “desde la Secretaría de Movilidad trabajamos por un transporte de carga más sostenible, competitivo y responsable con la ciudad. Invitamos a los transportadores a sumarse a Foncarga y aprovechar esta oportunidad para avanzar juntos hacia una Bogotá más limpia y con mejor calidad de vida para todos”. El programa contempla la renovación de 60 vehículos de carga durante 2025, meta que se duplicará en 2026, consolidando un modelo de movilidad más ordenado, seguro y sostenible.

La meta de Foncarga es
La meta de Foncarga es renovar 60 vehículos en 2025 y duplicar la cifra en 2026 para mejorar la calidad del aire - crédito Secretaría de Movilidad

Foncarga es un instrumento técnico y financiero que apoya la renovación de vehículos livianos y medianos de carga —con un peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas— y volquetas de hasta tres ejes, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 2169 de 2021. Su diseño busca beneficiar a pequeños transportadores y empresarios del sector de carga a través de incentivos reembolsables y no reembolsables, fomentando así la formalización, la competitividad y la reducción de emisiones contaminantes.

Entre los incentivos disponibles se destacan los apoyos económicos que pueden cubrir entre el 25% y el 50% del costo del vehículo nuevo, dependiendo de la clase, tecnología y peso bruto vehicular. Los nuevos vehículos deberán poseer tecnologías cero o bajas emisiones, incluyendo motores eléctricos, celdas de hidrógeno, gas natural Euro 6/VI, o Diesel Euro 6/VI, según el estándar de la Resolución 762 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El programa ofrece apoyos económicos
El programa ofrece apoyos económicos de hasta el 50% para adquirir vehículos de carga con tecnologías limpias - crédito Luisa González/REUTERS

El proceso está abierto tanto para personas naturales como jurídicas con máximo tres vehículos de carga de hasta 10,5 toneladas o volquetas rígidas de tres ejes, que hayan sido de su propiedad por al menos dos años antes de la postulación, estén inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cuenten con matriculación en Bogotá o municipios aledaños validados.

Entre los requisitos, el vehículo debe tener mínimo 20 años de antigüedad, estar libre de gravámenes, multas o impuestos pendientes, y estar al día en obligaciones tributarias con el distrito. Además, debe figurar como vehículo de carga en la licencia y haber sido operativo con al menos dos Soat y dos revisiones técnico-mecánicas en los últimos cinco años.

Adicionalmente, Foncarga cuenta con el respaldo de Bancóldex, lo que habilita a los beneficiarios a recibir créditos con tasas de interés competitivas, plazos de pago de hasta 96 meses y períodos de gracia de hasta seis meses, facilitando la financiación del saldo faltante para la adquisición del nuevo vehículo.

Las inscripciones a Foncarga están abiertas desde julio y pueden realizarse en la página https://ambientebogota.gov.co/foncarga, donde se detallan los requisitos y beneficios. El vehículo renovado deberá ser nuevo, carrozado como estacas, estibas, furgón o panel, y matricularse en Bogotá con placa blanca sin superar el límite de peso permitido.

Con esta iniciativa, el Distrito Capital promueve la formalización del gremio del transporte, aporta a la mitigación del cambio climático y a la mejora de la salud pública, al tiempo que propicia la adopción de tecnologías limpias y modernas en la operación logística de la ciudad.

Temas Relacionados

Foncarga Bogotá Secretaría de Movilidad Secretaría de Ambiente Bancóldex Distrito Capital Movilidad sostenible Renovación vehicular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible RuntColombia-Noticias

Más Noticias

Protesta estudiantil frente a la Universidad Pedagógica en Bogotá terminó en actos vandálicos: dañaron bienes públicos y privados

Encapuchados avanzaron por una exclusiva zona de Bogotá, dañando las fachadas de varios edificios

Protesta estudiantil frente a la

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ramo, fabricante de Chocoramo, le contestó a Frisby España por la malteada que lanzó con sabor al reconocido ponqué

La compañía colombiana intervino en la nueva controversia que surgió a través del nuevo producto que incorporó en su menú la cadena de restaurantes española, envuelta en un pleito con Frisby S.A. BIC de Colombia

Ramo, fabricante de Chocoramo, le

Tragedia en Bahía Solano: tres turistas murieron ahogados en las playas y uno más está desaparecido

Autoridades locales confirmaron el deceso de tres visitantes durante una jornada de baño en El Valle, mientras continúa la búsqueda de una persona desaparecida y se refuerzan los llamados a la prevención en la zona

Tragedia en Bahía Solano: tres

Petro respondió a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa a uno de sus ministros y a la directora del Dapre: “Nos llena de orgullo”

Con un peculiar mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República buscó restarle importancia a la decisión del Gobierno de Donald Trump de retirarle el documento de ingreso a su país al titular de Minas, Edwin Palma y a Angie Rodríguez, su mano derecha

Petro respondió a la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández igualó registro de Luis Díaz en el fútbol europeo durante el 2025