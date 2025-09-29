Colombia

Precio del oro en Colombia se dispara este lunes 29 de septiembre de 2025

Tensiones políticas y económicas en Estados Unidos provocaron el aumento del precio de varios metales preciosos, entre ellos el oro

Por Rodrigo Gutiérrez González

Ya sea por gramo o por onza, aquí están los precios del oro en Colombia (REUTERS/Edgar Su)

El precio del oro en Colombia registró importantes incrementos este lunes 29 de septiembre de 2025.

Es importante mencionar que hay distintos factores nacionales como internacionales que provocan cambios constantes en la cotización del oro.

Lo mejor es mantenerse actualizado en cuanto a su cotización y evitar sorpresas. Con esta información sabrás cuándo es el mejor momento para comprar o vender, ya sea para invertir, ahorrar, regalar o simplemente coleccionar.

Esta ocasión fueron tensiones políticas y económicas en Estados Unidos provocaron que el valor de este y otros metales preciosos se dispararan.

Precio del oro en Colombia hoy

  • Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025.
  • Precio por gramo: $ 481.181,65.
  • Precio por onza: $ 14.964.749,25.

Esto significa que el oro registró una subida del 1,93%, los que significó un alza de $9.739 por gramo y $288.856,49 por onza.

Por su parte, en los mercados internacionales el precio del oro al contado llegó hasta los 3.819,59 dólares.

Mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre subieron un 1% al cotizarse en 3.846,6 dólares.

En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 2,1%, a 46,94 dólares la onza, tocando máximos de más de 14 años; el platino avanzaba un 2,5%, a máximos de 12 años de 1.606,77 dólares; y el paladio ganaba un 0,7%, a 1.279,15 dólares.

¿Por qué subió el precio del oro?

Distintos factores nacionales como internacionales
Distintos factores nacionales como internacionales afectan la cotización del oro (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

La cotización del oro y otros metales preciosos se vieron afectadas por la caída del dólar como respuesta a la preocupación de un posible cierre del gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso más tarde en el día para discutir la extensión de la financiación del gobierno.

Si no se llega a un acuerdo, comenzará un cierre del gobierno estadounidense a partir del miércoles.

Por su parte, el oro también ha sido afectado por el aumento de las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

¿Dónde comprar oro en Colombia?

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

