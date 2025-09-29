Colombia

Petro respondió a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa a uno de sus ministros y a la directora del Dapre: “Nos llena de orgullo”

Con un peculiar mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República buscó restarle importancia a la decisión del Gobierno de Donald Trump de retirarle el documento de ingreso a su país al titular de Minas, Edwin Palma y a Angie Rodríguez, su mano derecha

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, le restó importancia a la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa a varios de sus funcionarios - crédito Bing Guan/REUTERS

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a dos altos funcionarios del Gobierno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la titular del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, provocó una directa y desafiante reacción por parte del jefe de Estado, Gustavo Petro, que con un llamativo mensaje buscó restarle importancia a esta decisión.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario buscó minimizar el impacto de la medida y subrayó su postura política. “Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio”, declaró Petro en X, en un mensaje en el que, incluso, añadió una reflexión personal sobre su última visita a territorio estadounidense.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de Estados Unidos de quitarle la visa a varios de sus funcionarios - crédito @petrogustavo/X

“Cuando salí de los EE. UU. me llevé la imagen más bonita: las mujeres negras, cuando me vieron en el restaurante y el mall donde se ve la Estatua de la Libertad, se ponían la mano en el corazón al verme. Eso es lo más importante”, agregó Petro en la publicación, al citar la noticia registrada por un medio de comunicación nacional, sobre la determinación del país norteamericano de revocar el visado de Palma.

Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa al ministro de Minas y directora del Dapre

La medida adoptada por la administración de Donald Trump afectó de manera directa al ministro Palma, al que se le retiró tanto la visa diplomática (A1) como la de turismo (B1/B2). Tras conocerse la decisión, Palma reaccionó de forma pública con una frase que sintetiza la posición del gabinete. “Gaza bien vale una visa”, escribió el funcionario en sus canales oficiales en redes sociales.

La embajada estadounidense en Bogotá
La embajada estadounidense en Bogotá ha dado a conocer que las visas del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fueron canceladas - crédito redes sociales

Por su parte, Rodríguez, también fue objeto de la revocatoria de su visa por parte de las autoridades estadounidenses. La funcionaria había acompañado recientemente al gobernante durante su visita a Nueva York, donde el mandatario, en el contexto de una protesta, instó a las Fuerzas Militares a desobedecer a Donald Trump; lo que hizo que perdiera su visa, señalado de actitudes injerencistas.

Frente al mensaje de Petro, el ministro Palma reaccionó compartiendo una postal en la que se ve alzando su puño derecho en medio de las manifestaciones pro Palestina que se llevaron a cabo en Nueva York. Lo que explicaría la determinación del Gobierno Trump de revocarle las dos visas que poseía: la de tipo diplomático y la de turista, en medio de la tensión diplomática que este suceso ha causado.

Con este mensaje, el ministro
Con este mensaje, el ministro de Minas, Edwin Palma, reaccionó a mensaje del presidente Gustavo Petro - crédito @EdwinPalma/X

Con estos, ya son dos los miembros del círculo más cercano de Petro que han confirmado la cancelación de sus documentos de ingreso a Estados Unidos; mientras que otros más han renunciado al mismo, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila: en solidaridad con el primer mandatario, que fue el primer afectado por la determinación del gobierno americano.

“Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, afirmó Villavicencio en su publicación en X, con la que puso a disposición el documento de ingreso a EE. UU. a partir de la fecha.

Versiones periodísticas replicadas por medios como Blu Radio indican que la ministra Villavicencio, una vez comunicó su deseo de prescindir de la visa, recibió un correo electrónico en el que se le notificó sobre la cancelación de su visado, con lo que quedó establecida la decisión del Gobierno norteamericano de retirarle el documento a la funcionaria, que llegó en reemplazo de Laura Sarabia.

Protesta estudiantil frente a la

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ramo, fabricante de Chocoramo, le

Transportadores de carga de Bogotá

Tragedia en Bahía Solano: tres
