Mujer mató a su esposo a puñaladas y alegó hacerlo en defensa propia: “Mi vida corría riesgo”

Los habitantes de Valledupar no salen del asombro ante la gravedad del ataque, pues aseguran que la ciudadana era víctima de violencia, respaldando su versión

Una mujer admitió ante las
Una mujer admitió ante las autoridades haber causado la muerte de su pareja durante un episodio de violencia doméstica y está a la espera de una decisión judicial - crédito Colprensa

La noche del 28 de septiembre de 2025 se tiñó de sangre en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción rural de Valledupar (Cesar), pues la tranquilidad del sector se vio interrumpida por un acto de violencia doméstica que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Nelci Montero Carrillo, de 41 años, tras recibir una herida de arma blanca en el cuello.

La presunta agresora es Martha Chico, que relató detalles de lo ocurrido a los agentes de la Policía tras entregarse en forma voluntaria. De acuerdo con los reportes disponibles, la ciudadana confesó su responsabilidad en el ataque a su compañero sentimental, según informaron medios locales como Judiciales Valledupar y El Universal.

El hecho se presentó al interior de una vivienda, ubicada en el barrio El Carmen. Las primeras investigaciones señalan que la pareja sostuvo una discusión durante la tarde y que, después de los fuertes gritos, se sintió un silencio inusual en la casa, por lo que los vecinos se alertaron.

Sin embargo, horas más tarde, la propia Martha Chico acudió a la Subestación de Policía del corregimiento y relató quele había quitado la vida a su esposo. En ese momento, se dispuso de un equipo de agentes que acudió al domicilio, donde encontraron el cuerpo de Montero Carrillo sin signos vitales, tendido sobre un mueble y con una herida profunda en el cuello.

En su declaración ante las autoridades, la mujer sostuvo que actuó en defensa propia. Según su testimonio difundido por El Universal, su pareja llegó a la vivienda en estado de embriaguez, se mostró agresivo y la agredió físicamente antes del ataque.

“Mi vida corría riesgo, cuando me pegaba me hacía mucho daño y lo que hice fue defenderme”, afirmó la mujer.

Del mismo modo, en su declaración, la señalada agresora también aseguró que el hombre consumía alcohol con frecuencia y ejercía maltrato físico, verbal y psicológico de manera reiterada, por lo que aseguró que tuvo que actuar en defensa propia.

El entorno familiar de la pareja confirmó la existencia de un historial de violencia intrafamiliar, pues Javier Montero, hermano de la víctima, al ser entrevistado por Judiciales Valledupar, describió una relación marcada por conflictos constantes y falta de diálogo.

Yo les decía que se separaran, pero ellos peleaban y a los dos días estaban juntos”, relató el familiar, que también mencionó que la convivencia alternaba entre momentos de cercanía y episodios tormentosos.

Asimismo, vecinos de la pareja declararon haber presenciado y escuchado en varias ocasiones agresiones violentas contra la mujer por parte de Montero Carrillo, lo que respaldaría su versión de los hechos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la realización de los procedimientos forenses correspondientes.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía General de la Nación continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la situación judicial de la presunta agresora, que está vinculada al proceso tras su confesión.

De acuerdo con cifras reveladas por el Ministerio de Defensa, durante el 2024 se dispararon las cifras de violencia intrafamiliar en el territorio nacional, pues se tuvo un registro de 136.033 reportes de víctimas, superando por 14% a las registradas en el año anterior.

Asimismo, se indicó que esta ha sido la cifra más alta desde 2003, lo que tiene en alerta a las autoridades, debido a que se demuestra que la violencia en los hogares colombianos continúa incrementando sin importar el género, lo que desató un nuevo llamado de la ciudadanía para que se actúe desde la educación y con el debido acompañamiento de las autoridades.

