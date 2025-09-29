Colombia

Madre palestina de cuatro hijos fallecidos en Gaza dirigió carta abierta a Gustavo Petro: estás fueron sus palabras

Alaa Al Qatrawi, escritora de poesía, describió las palabras del presidente como un acto de verdad que muchos otros líderes no se han atrevido a pronunciar

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La poeta palestina Alaa Al
La poeta palestina Alaa Al Qatrawi, madre de cuatro hijos fallecidos en Gaza, publicó una carta dirigida al presidente Gustavo Petro - crédito Hugo Sierra/Presidencia - @dr.alaa.qatrawi/Instagram

La escritora palestina Alaa Al Qatrawi, doctora en Literatura por la Universidad Islámica de Gaza y madre de cuatro hijos fallecidos durante los ataques en la Franja de Gaza, publicó una carta abierta dirigida al presidente colombiano Gustavo Petro.

La misiva, que apareció el 26 de septiembre en la plataforma Substack —plataforma que permite publicar y monetizar textos informativos, surge como reacción al discurso que el mandatario pronunció días antes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su intervención ante la ONU, Petro denunció lo que calificó como genocidio contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel; esas declaraciones generaron reacciones encontradas a nivel internacional.

La delegación de Estados Unidos
La delegación de Estados Unidos abandonó el recinto mientras Petro pronunciaba fuertes críticas al expresidente Donald Trump y a la estrategia antidrogas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Aunque la posición del presidente, ante la ONU, no reflejó la postura oficial del país anfitrión, él mantuvo su enfoque y defendió su visión sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Su intervención fue criticada por varios gobiernos; sin embargo, al expresar su respaldo al pueblo palestino, recibió muestras de gratitud por parte de ciudadanos de esa región, que interpretaron sus palabras como un gesto de apoyo frente al conflicto.

En medio de ese escenario, Al Qatrawi compartió su testimonio desde el dolor personal; su carta mezcla la poesía con un mensaje directo, en el que expresa gratitud hacia el presidente colombiano por pronunciar palabras que, según ella, ningún líder árabe se atrevió a decir.

“Entonces, llegó tu voz. Me alcanzó como un rayo de sol que no se preocupa por la oscuridad. Como una mañana que forzó la apertura de mis ventanas cerradas y chirriantes. Una luminosidad que derrotó los oscuros cuadros de un tablero de ajedrez de un solo golpe”, escribe al inicio del texto.

Alaa Al Qatrawi, doctora en
Alaa Al Qatrawi, doctora en Literatura y residente en Gaza, expresó en una carta abierta su gratitud hacia Gustavo Petro - crédito @dr.alaa.qatrawi/Instagram

La poeta describe las palabras del presidente Petro como un acto de valor, pues afirmó que en medio del sufrimiento vivido por los habitantes de Gaza, la declaración del mandatario representó una señal de humanidad. En un tono reflexivo y cargado de simbolismo religioso, menciona un versículo del Corán y llama a Petro su “hirmano”.

“Tus palabras fueron mucho más que simples palabras. Porque desde que comenzó el genocidio, los gobernantes árabes no han sido capaces de pronunciar ni siquiera un porcentaje de lo que tú dijiste. Porque las palabras verdaderas requieren hombres verdaderos — y tú eres un hombre verdadero”, continúa.

En el cuerpo de la carta, Al Qatrawi asegura que nunca pensó escuchar a un líder internacional hablar de forma directa ante potencias globales como Estados Unidos, al que ella responsabiliza por apoyar, según sus palabras, la opresión contra el pueblo palestino. La carta no hace llamados políticos específicos, pero sí se centra en el acto de hablar y en la importancia del lenguaje como forma de resistencia.

La carta de Al Qatrawi
La carta de Al Qatrawi a Gustavo Petro fue publicada en la plataforma Substack el 26 de septiembre - crédito @dr.alaa.qatrawi/Instagram

“Como mujer de Gaza, temía que podría irme de esta tierra, que ha sido devastada y corrompida por la humanidad a través del derramamiento de sangre y el caos, antes de escuchar a un líder pronunciar una palabra de verdad ante Estados Unidos”, dice.

La poeta finaliza con una serie de llamados a Petro para que no guarde silencio. Lo describe como una voz necesaria frente al abandono; lo compara con una figura de consuelo en medio del aislamiento.

La mujer poeta puntualizó: “Habla, Gustavo, porque los líderes árabes tienen miedo de hablar. Habla, Gustavo, porque tenemos sed de una retórica que nos recuerde que aún queda un pequeño lugar en este mundo para la verdad. Habla, Gustavo, porque eres un hermano para cada alma oprimida en Gaza. En Gaza te amamos, nuestro hirmano”.

Alaa Al Qatrawi, madre de
Alaa Al Qatrawi, madre de cuatro hijos fallecidos en Gaza, es una poeta palestina - crédito @dr.alaa.qatrawi/Instagram

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no emitió un pronunciamiento oficial sobre la carta, únicamente se conoce que el presidente compartió el texto en su cuenta de X, como una invitación a sus seguidores a leerlo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAlaa Al QatrawiPeota palestinaGazaGuerra Medio OrientePalestinaPetro en ONUEscritora de poesía palestinaColombia-Noticias

Más Noticias

Hay preocupación por aumento de colombianos asesinados y desaparecidos en México: las cifras “son de horror”

El cónsul Alfredo Molano reportó alarmantes cifras y urgió a las autoridades de ambos países a tomar medidas serias, mientras familiares de víctimas reclaman visibilidad y justicia ante la ola de violencia

Hay preocupación por aumento de

Hallaron cuerpo sin vida envuelto en una cobija, con los pies amarrados y con impactos de bala: víctima ya fue identificada

El hallazgo movilizó a vecinos y autoridades, mientras la investigación busca esclarecer los hechos detrás del crimen registrado en Dosquebradas, Risaralda

Hallaron cuerpo sin vida envuelto

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: todo lo que debe saber del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

EN VIVO | ‘Miss Universe

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Fernando Salazar, dirigente del conjunto antioqueño, habría protagonizado una nueva polémica en medio de la victoria 3-1 de su equipo frente al cuadro vallecaucano

Jugador del Deportivo Cali denunció

Presidente de la Cámara denunció que el ministro de Defensa “lo mandó a callar” en medio de un consejo de seguridad en Palmira

Julián López aseguró que Pedro Sánchez le impidió exponer cifras de homicidios. Además, su equipo también habría sufrido una serie de agresiones y restricciones en el mismo evento

Presidente de la Cámara denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: todo lo que debe saber del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Jugador del Deportivo Cali denunció

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”