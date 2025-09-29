Federico Gutiérrez enviará carta a EE. UU con información de “posibles socios y testaferros” de los hermanos de Daniel Quintero

En una publicación en X, Federico Gutiérrez denunció a Daniel Quintero y aseguró que remitirá esa información en una carta al senador republicano Bernie Moreno - crédito Colprensa/@berniemoreno/X

La decisión del Gobierno de los Estados Unidos en retirarle la visa al presidente Gustavo Petro, tras su participación en una manifestación a favor del estado de Palestina en Nueva York, desencadenó un pronunciamiento en respaldo a ese episodio que fue discutido entre la diplomacia estadounidense: el de Daniel Quintero Calle.

El exalcalde de Medellín salió en defensa del presidente -que entre otras acciones instó a los militares estadounidenses a desobedecer órdenes de Trump- luego de que manifestara, mediante un video, que está dispuesto a renunciar a su propia visa americana, en solidaridad con el primer mandatario.

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, aseguró Quintero en X.

El senador republicano Bernie Moreno le respondió a Daniel Quintero luego de que manifestara su voluntad para que le retiren la visa, al decir: "Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero" - crédito Jon Cherry/Reuters

Las palabras del exmandatario generaron una cruce de respuestas entre cabildantes y funcionarios del Gobierno Trump: uno de ellas fue la de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que de manera sarcástica le contestó en X a Quintero: “¡A la orden!”, junto con una imagen del escudo del Departamento de Estado norteamericano que suscribía el mensaje: “Quitavisas”.

Otra de las reacciones llamativas fue la del senador republicano Bernie Moreno, que con el mismo tono de Landeau contestó a la solicitud de Quintero de renunciar a su visa: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”, afirmó el senador republicano en la red social.

Quintero Calle se solidarizó con Petro tras la participación del presidente en una manifestación a favor de Palestina en la ciudad de Nueva York - crédito Colprensa

La denuncia de Gutiérrez contra Quintero

El pronunciamiento de Moreno fue respaldado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el cual aseguró contar datos concretos sobre movimientos internacionales de Quintero, incluyendo viajes a Panamá y territorio estadounidense, así como la existencia de posibles socios y testaferros, uno de los cuales, según afirma, reside en Miami.

“Totalmente de acuerdo contigo (Bernie Moreno). Como bien sabes, esos tipos se robaron a Medellín. La visa se la quitarán no por provocador sino por corrupto. Y más importante aun es encontrar la plata que se robaron. Como bien lo has dicho. Mañana te enviaré una carta con información importante para ustedes sobre quienes tanto daño le hicieron a Medellín.”, comenzó escribiendo el alcalde en su cuenta de X.

Por otro lado, el mandatario de la capital de Antioquia advirtió que, si se demuestra que Quintero y otras personas ingresaron los Estados Unidos fondos provenientes de actos ilícitos cometidos en Medellín, tal y como él denuncia, podrían ser objeto de extradición.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dice tener información a la mano de "posibles socios y testaferros" de Daniel Quintero, su antecesor - crédito Colprensa

“Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y USA no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami. Si llegaron a ingresar un solo dólar a Estados Unidos , producto de su corrupción en Medellín, podrían ser pedidos en extradición.”, expuso Gutiérrez.

Gutiérrez concluyó su mensaje dirigido a Bernie Moreno, el cual extendió a Christopher Landau, al afirmar que el eje de la investigación radica en localizar los presuntos fondos desviados de la anterior administración de Medellín. También subrayó que la justicia reconoció a la ciudad como parte afectada, y que el exalcalde Quintero enfrenta cargos de corrupción y será enjuiciado.

“Medellín ha sido reconocida por la justicia como Víctima. Ya el jefe de la banda está imputado ante la Justicia por corrupción e irá a juicio. No descansaremos hasta que se haga justicia y resolver: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA? . También enviaré la info a Christopher Landau.“, concluyó Gutiérrez en su pronunciamiento escrito.

Gutiérrez aseguró que le enviará una carta al senador republicano Bernie Moreno con "información importante" sobre Daniel Quintero Calle - crédito: @FicoGutierrez/X