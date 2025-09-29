Colombiano intenta darle un desayuno típico a su suegro argentino: “me da nauseas”

En el gracioso video el argentino se resiste a probar el caldo ante la insistencia de su yerno - crédito Getty

El reciente intercambio entre Santi y Laurita, una pareja de influencers que comparte su día a día como matrimonio en Miami, ha puesto sobre la mesa un tema que va más allá de lo personal: las diferencias culturales en la cocina cotidiana.

Su video, que circuló rápidamente en redes sociales, muestra una escena tan cotidiana a las ocho de la mañana, Santi disfruta un caldo de costilla, mientras su suegro argentino se aferra al tradicional mate y galletitas.

Santi intenta convencer a su suegro argentino para que pruebe el caldo. “No hay nada más rico que desayunar un caldito de costilla” mientras su esposa le responde “carne a las 8 de la mañana”, a la par que el suegro responde ante la insistencia “Mi mente no me da, mi mente no me da, mi mente no me da”. El intercambio deja un clip bastante gracioso.

Santi y Laura comparten de manera activa en redes sociales su día a día como pareja - crédito Santi y Laura / Instagram

El revuelo no tardó en trasladarse a la sección de comentarios, donde seguidores sumaron sus propias perspectivas.

Una ola de internautas defendió la contundencia del desayuno colombiano, recordando que al plato de Santi solo le faltaba la arepa y el chocolate para competir con los desayunos más completos. Otros aportaron alternativas populares como el tamal o el calentao si lo que les asombraba a los argentinos era la cantidad.

Esta preferencia por desayunos sustanciosos tiene un trasfondo cultural marcado y se apoya en la idea de que la primera comida del día debe aportar la energía necesaria para una jornada intensa. Así, ingredientes como la arepa, el patacón, la yuca, los huevos o las carnes aparecen con frecuencia en las mesas colombianas, junto con frutas frescas y bebidas calientes como el café o el chocolate.