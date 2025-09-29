Colombia

Colombiano fue detenido por asesinar a su pareja en España: tenía abierto un expediente de expulsión en el país

La mujer de 28 años fue atacada mortalmente luego de una discusión, mientras el presunto agresor trató de autolesionarse con la misma arma y permanece hospitalizado bajo custodia policial

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Colombiano fue detenido por matar
Colombiano fue detenido por matar a su pareja en Sevilla, España, tenía abierto un expediente de expulsión - crédito Sergio Acero/Colprensa

El asesinato de una joven de nacionalidad española y origen colombiano en el barrio de Sevilla Este, en España, ha conmocionado, tras confirmarse que fue apuñalada por su pareja sentimental, un ciudadano colombiano de 21 años que tenía un expediente de expulsión abierto en el país ibérico.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo 28 de septiembre, cuando diversos cuerpos policiales y servicios de emergencia respondieron a un aviso recibido a las 3:10 a. m., el cual alertaba sobre “una mujer sangrando y pidiendo ayuda” en la calle Tigris, según informó Diario de Sevilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La víctima fue identificada como Yaqueline, de 28 años. La secuencia de los hechos apunta a una discusión entre la pareja tras una fiesta de cumpleaños, que terminó con una agresión física y la huida de la joven hasta el portal de su vivienda, donde fue alcanzada por su agresor y recibió la puñalada mortal.

Fuentes policiales valoran también la hipótesis de que el hombre pudiera haber esperado a la mujer en el portal antes de atacarla. Tras cometer el crimen, el autor, Julián David G. V., intentó suicidarse empleando el mismo cuchillo, por lo que fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena en estado grave y permanece bajo custodia policial. Está previsto que sea trasladado a comisaría para tomarle declaración una vez reciba el alta médica.

La víctima, de nacionalidad española
La víctima, de nacionalidad española y origen colombiano, fue apuñalada en el portal de su vivienda tras una discusión - crédito kthe.as/Instagram

El historial de la relación muestra antecedentes de violencia. Según detalló el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el detenido era objeto de un procedimiento de expulsión todavía sin ejecutar y figuraba en el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género debido a hechos anteriores.

En 2024, en la provincia de Cádiz, el hombre ya había sido arrestado después de intentar asfixiar a su pareja, una situación que se resolvió gracias a la intervención de terceros que alertaron a la policía.

Sin embargo, al no presentar denuncia la víctima, el agresor quedó en libertad provisional y, tal y como confirmó Toscano a Diario de Sevilla, “no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor”, por lo que no existía orden de alejamiento.

El procedimiento de expulsión abierto contra Julián David G. V. seguía en trámite, según Diario de Sevilla. En estos casos, la persona afectada dispone de un plazo breve para presentar alegaciones, tras lo cual la Administración decide si procede la expulsión forzosa del país y la prohibición de retorno. La resolución administrativa aún no se había dictado en el momento de los hechos.

El crimen ocurrió en la
El crimen ocurrió en la madrugada del 28 de septiembre en el barrio de Sevilla Este, tras una fiesta de cumpleaños - crédito FB/ @GUA'I - TV )

En reacción a este nuevo caso de violencia, el subdelegado Toscano hizo un llamamiento a toda la sociedad y especialmente “a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión”, destacando la importancia de recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “porque se trata de salvar vidas”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mostró su «más absoluta condena por este asesinato» y expresó “su más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima”, según información brindada por Diario de Sevilla.

El proceso aún no está resuelto. Si se confirma la expulsión, la persona extranjera debe abandonar el país y no podrá regresar al espacio hasta por cinco años. Antes de ejecutar la expulsión, el afectado puede presentar argumentos, que serán revisados por la autoridad competente antes de tomar una decisión final.

El presunto agresor intentó suicidarse
El presunto agresor intentó suicidarse tras el ataque y permanece hospitalizado bajo custodia policial - crédito kthe.as/Instagram

Esta resolución administrativa puede ser impugnada mediante los recursos legales correspondientes. Todo el procedimiento sigue los plazos y garantías establecidos por la normativa, asegurando el derecho de defensa de la persona afectada mientras se desarrolla el trámite administrativo y judicial.

Temas Relacionados

Captura colombiano EspañaColombiano en EspañaAsesinato pareja sentimentalBarrio Sevilla EsteEspañaExpediente expulsión EspañaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

La artista sostiene que nunca intimidó al fallecido músico, expresa su dolor ante lo sucedido y señala que desde el crimen tanto ella como su hijo han recibido amenazas

Marcela Reyes habló sobre la

Euro: cotización de apertura hoy 29 de septiembre en Colombia

En este primer día de la semana la atención en Europa se centró en los indicadores de inflación y empleo

Euro: cotización de apertura hoy

Habitante de calle se subió a articulado de Transmilenio con un maletín de obras

La particular escena ha causado gracia e indignación entre quienes han visto el clip en redes

Habitante de calle se subió

Gustavo Bolívar volvió a lanzar pullas contra Daniel Quintero y explicó por qué la consulta del 26 de octubre no es de izquierda: “No confundan”

El exsenador y escritor aseguró que con la llegada del exalcalde de Medellín al Pacto Histórico se “dinamitó el proceso de unidad que teníamos”

Gustavo Bolívar volvió a lanzar

Gobernadora del Tolima, que ha criticado al Gobierno Petro, no estará presente durante la visita del presidente a Ibagué: esta es la razón

Adriana Magali Matiz advirtió que cumplirá una agenda pública en Chaparral, pero no descarta cualquier actividad institucional que requiera un encuentro con el mandatario colombiano

Gobernadora del Tolima, que ha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habló sobre la

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas en contra del artista: “La gente se quedó con ese desafortunado momento”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, se refirió a su foto con la camiseta de Millonarios: “uno de niño no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho