Ministerio de Defensa anunció millonaria recompensa para dar con los responsables del retén ilegal en la vía Panamericana

Reten ilegal en Vía Panamericana generó temor en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció en su cuenta oficial de X una recompensa de hasta $50 millones para quienes aporten información que lleve a identificar a los responsables del retén ilegal instalado por hombres armados en la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Cauca.

El pronunciamiento se registró luego de que un video expusiera cómo sujetos fuertemente armados intimidaron a viajeros y transportadores, secuestraron a un conductor y hurtaron su mercancía en el tramo conocido como La Fonda, municipio de Patía.

El incidente motivó la intervención del propio Ministerio de Defensa, que ordenó un inmediato despliegue de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la zona, adoptando medidas para restaurar la seguridad y fortalecer la inteligencia operativa en el área afectada.

Operativo y acciones tras el retén armado

Según el comunicado difundido en redes sociales, Pedro Sánchez otorgó instrucciones directas al Comando General de las Fuerzas Militares y otras ramas de la fuerza pública para realizar un “completo despliegue operacional” en el corredor vial comprometido.

La reacción oficial busca garantizar la seguridad de la región y capturar a los responsables del acto delictivo que generó pánico entre conductores y paralizó el tránsito entre Popayán y Pasto.

En su mensaje, el ministro detalló: “Se ofrece hasta 50 millones de pesos por INFORMACIÓN que permita IDENTIFICAR a los delincuentes (sic)”. Sánchez subrayó que las capacidades estatales por tierra y aire seguirán activas hasta localizar la estructura delincuencial responsable y asegurar la liberación del conductor que permanece plagiado.

Los números habilitados para denuncias fueron delineados en la publicación del ministro, que enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y ratificó el compromiso del Gobierno con la protección de la vía que une a Nariño con Cauca.

El secuestro quedó registrado en video

En la mañana del 28 de septiembre se divulgó una grabación en la que se observa cómo varios individuos con armas de largo alcance detienen el flujo vehicular, seleccionan un tractocamión y ordenan al chofer desviarse de la ruta principal. Al parecer, habría sido secuestrado y su carga, robada.

La vía Panamericana resultó bloqueada temporalmente, lo que derivó en solicitudes urgentes de mayor presencia de las fuerzas del Estado y operativos para disuadir la repetición de hechos similares en la región.

Contexto de inseguridad e incidentes recientes en la Panamericana

Las autoridades indicaron que los responsables serían miembros de un grupo armado ilegal con operación en el sur del Cauca, aunque la identidad y filiación exactas de los sujetos continúan bajo investigación.

En días previos el Ejército Nacional salvaguardó la vía al evitar la instalación de otro retén irregular en un sector distinto de la Panamericana, entre Popayán y Cali. En ese hecho, las tropas sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez, logrando incautar un arma y recuperar un vehículo ocupado por civiles.

El último episodio de violencia en la carretera incrementó el temor y la zozobra entre transportadores y conductores particulares, que quedaron atrapados antes del mediodía del domingo 28 de septiembre en el punto controlado por los sujetos armados.

Frente a esto, Pedro Sánchez enfatizó: “No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales. ¡Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen!”. Los canales para reportar información, como la línea 107, el 314 358 7212 y los números del GAULA, quedaron publicados bajo la promesa de absoluta reserva.

El Ministerio de Defensa aseguró que las operaciones en la zona continuarán hasta restablecer plenamente la seguridad y esclarecer lo ocurrido, mientras el país observa de cerca los avances en la investigación y la aplicación de la oferta de recompensa.