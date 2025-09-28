Colombia

Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá

Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Profesor judicializado - crédito Fiscalía
Profesor judicializado - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que, en atención a los elementos materiales probatorios aportados por ellos, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) que habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.

Según el ente acusador, entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, que activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.

Las víctimas pusieron la situación
Las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban - crédito Pexels

En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El acusado rechazó el cargo y, por orden de un juez de control de garantías, deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

Servidores del Cuerpo Técnico de
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá - crédito Fiscalía

Más casos reportados por la Fiscalía

Al caso de Pedro Nel García, se suma otros dos casos reportados por la Fiscalía General de la Nación, sucedidos en diferentes partes de Colombia. Se trata de Adonáis José Ballesteros de 37 años y Jaime Molina de 54 años.

La Fiscalía informó que, durante un juicio oral, se presentó pruebas contra Adonáis José Ballesteros Ortiz en la recopilación, almacenamiento y transmisión de videos de menores de edad en actividades sexuales mediante medios informáticos.

En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) lo condenó a 12 años de prisión por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

Una fiscal de la Dirección Seccional Bolívar, con apoyo del Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América (Ncmec), conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena.

En cumplimiento de una orden judicial, Ballestero Ortiz fue capturado por unidades de la Policía Nacional en marzo de 2023, en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar). En el procedimiento fueron ubicados 71 archivos que contenían vídeos explícitos con menores de edad, que oscilaban entre los 8 y 16 años.

El ente acusador precisó que la condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Jaimes Molina

Asimismo, se suma la captura de un docente de 54 años fue detenido en Labateca, Norte de Santander, el 17 de septiembre de 2025, tras ser acusado de abuso sexual contra tres menores de 7, 8 y 9 años. La captura se realizó por orden judicial durante un operativo en el barrio Enrique Morales.

Las investigaciones, dirigidas por la Fiscalía de Pamplona y la Policía Nacional, establecieron que los hechos se habrían producido entre 2017 y 2022 en una escuela rural.

Las investigaciones, dirigidas por la
Las investigaciones, dirigidas por la Fiscalía de Pamplona y la Policía Nacional, establecieron que los hechos se habrían producido entre 2017 y 2022 en una escuela rural (Imagen de referencia) - crédito Colprensa

Según el proceso, el profesor Jaimes Molina utilizaba su cargo para trasladar a las niñas a una habitación del plantel educativo, donde presuntamente cometía los abusos. Parte de estos hechos habrían sido grabados en su teléfono móvil.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron computadoras, memorias USB y un teléfono celular, que quedaron a disposición de la Fiscalía como evidencia clave en el caso. Las víctimas, residentes de una vereda cercana, habrían estado expuestas a estas acciones durante aproximadamente cinco años.

El docente enfrenta cargos por acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Se encuentra bajo medida de aseguramiento en prisión, mientras la investigación continúa y la justicia define su situación jurídica.

Temas Relacionados

Profesor judicializadoMenores de edad abusadasFiscalíaAbuso sexualEstudiantes abusadasColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal afirmó que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad: “¿Dónde están las obras?"

La senadora y precandidata presidencial sumó a su publicación una crítica dirigida a Juan Carlos Florián, titular de ese ministerio

María Fernanda Cabal afirmó que

A recoger agua: varias localidades de Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca no tendrán servicios por cerca de 27 horas

La ejecución de empalmes, cambios de hidrantes y mantenimiento en la red de acueducto dejará a miles de hogares sin servicio durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad y alrededores

A recoger agua: varias localidades

Líderes de Los Costeños y Los Pepes fueron trasladados a la cárcel La Picota: tendrán una reunión privada con delegados la DNI

Tanto Digno Palomino como José Eliécer Díaz fueron remitidos al centro de detención en Bogotá el sábado 27 de septiembre de 2025

Líderes de Los Costeños y

Hallaron muerto a un adulto mayor reportado como desaparecido: su mascota nunca lo abandonó

El caso conmovió a los habitantes del Tolima, no solo por el fallecimiento del ciudadano, sino por la fidelidad de su perrita

Hallaron muerto a un adulto

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

El juez central del compromiso considero que la jugada no fue una agresión intencional, la cual fue confirmada por el VAR en la victoria de Atlético Nacional sobre Millonarios

Marino Hinestroza le tocó los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a renunciar

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

Deportes

Marino Hinestroza le tocó los

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano