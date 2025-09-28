Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá

Profesor judicializado - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que, en atención a los elementos materiales probatorios aportados por ellos, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) que habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.

Según el ente acusador, entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.

Las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, que activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.

En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El acusado rechazó el cargo y, por orden de un juez de control de garantías, deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión.

Más casos reportados por la Fiscalía

Al caso de Pedro Nel García, se suma otros dos casos reportados por la Fiscalía General de la Nación, sucedidos en diferentes partes de Colombia. Se trata de Adonáis José Ballesteros de 37 años y Jaime Molina de 54 años.

La Fiscalía informó que, durante un juicio oral, se presentó pruebas contra Adonáis José Ballesteros Ortiz en la recopilación, almacenamiento y transmisión de videos de menores de edad en actividades sexuales mediante medios informáticos.

En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) lo condenó a 12 años de prisión por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

Una fiscal de la Dirección Seccional Bolívar, con apoyo del Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América (Ncmec), conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena.

En cumplimiento de una orden judicial, Ballestero Ortiz fue capturado por unidades de la Policía Nacional en marzo de 2023, en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar). En el procedimiento fueron ubicados 71 archivos que contenían vídeos explícitos con menores de edad, que oscilaban entre los 8 y 16 años.

El ente acusador precisó que la condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Jaimes Molina

Asimismo, se suma la captura de un docente de 54 años fue detenido en Labateca, Norte de Santander, el 17 de septiembre de 2025, tras ser acusado de abuso sexual contra tres menores de 7, 8 y 9 años. La captura se realizó por orden judicial durante un operativo en el barrio Enrique Morales.

Las investigaciones, dirigidas por la Fiscalía de Pamplona y la Policía Nacional, establecieron que los hechos se habrían producido entre 2017 y 2022 en una escuela rural.

Según el proceso, el profesor Jaimes Molina utilizaba su cargo para trasladar a las niñas a una habitación del plantel educativo, donde presuntamente cometía los abusos. Parte de estos hechos habrían sido grabados en su teléfono móvil.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron computadoras, memorias USB y un teléfono celular, que quedaron a disposición de la Fiscalía como evidencia clave en el caso. Las víctimas, residentes de una vereda cercana, habrían estado expuestas a estas acciones durante aproximadamente cinco años.

El docente enfrenta cargos por acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Se encuentra bajo medida de aseguramiento en prisión, mientras la investigación continúa y la justicia define su situación jurídica.