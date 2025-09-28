Colombia

Italiana revela que es lo que más extraña de Colombia, no es la comida ni la alegría de sus habitantes

En sus más recientes publicaciones ha compartido los choques culturales que ha sufrido tras haber vivido en Colombia

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La influencer ha invitado a
La influencer ha invitado a sus seguidores a tomar los hábitos de higiene de los colombianos - Crédito: @sarilaitaliana / TikTok

Cuando un colombiano aterriza en el extranjero, el choque cultural puede venir, literalmente, “de nariz”. Los hábitos de higiene ajenos volvió a estar en boga gracias a las declaraciones, fragantes y sin filtro, de la creadora de contenido Sari La Italiana.

En un video que cosechó reacciones de todo tipo, la influencer hizo un resumen olfativo de su travesía por otros países, declarando con humor ácido: “¿Saben cuál es una de las cosas más difícil cuando uno sale de Colombia? Los olores de la gente. Yo no aguanto. La gente huele feo. La gente es cochina. La gente fuma mucho tabaco y cigarrillo. La gente no se baña. La gente no se pone desodorante. La gente no se limpia los dientes”, sentenció Sari La Italiana, esto tras salir del gimnasio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sari enfatizó que en Colombia “todos huelen rico, todos se ponen perfume, todos se cuidan bastante y después tú sales y literalmente quieres vomitar (...). Acabo de terminar al gimnasio, toda la gente, lo que pasa es que mucha cultura, la piel de algunas culturas huele definitivamente no bueno, y uno no lo aguanta”.

Según su experiencia, en Colombia la etiqueta exige desodorante y un baño fresquito antes de pisar el gimnasio. “En cambio en Colombia los que se entrenan todos se ponen perfume, llegan bañadito al gimnasio temprano en la mañana, siempre limpio, siempre perfumados”, recalcó la influencer.

Para Sari, la higiene personal no solo debería ser “tendencia” en Colombia, sino un valor global. En su inconfundible mezcla de español e italiano, animó a la humanidad a imitar lo que considera el ADN perfumado de los colombianos: “Todo el mundo debe riaplicar esa limpieza que la cultura colombiana tiene. Todos deberían aplicarlo (...), total que los colombianos huelen rico de genética. De esto yo estoy 100% convencida”, agregó.

La creadora de contenido comparte con sus seguidores su día a día en los países que visita - Crédito: @sarilaitaliana / TikTok

Esta no es la primera vez que Sari La Italiana declara su amor por las costumbres higiénicas colombianas . Tras seis meses recorriendo el país, ya había manifestado su sorpresa por la devoción local al jabón, al perfume y a la lustrada de zapatos.

En un anterior video contó: “Si alguien viaja fuera de Colombia, estoy segura al 100% de que se va a dar cuenta de que algo que debería ser normal, en realidad, no lo es”. Para ella, bañarse un par de veces al día, tener las uñas impecables y la ropa “siempre lista para la foto” son reglas no escritas.

Pero no solo los adultos huelen a gloria. Desde la infancia, asegura Sari, los niños reciben una educación orientada a oler bien y verse mejor: “Cuando los niños van al colegio, siempre les revisan si su cabello está limpio, si tienen las uñas arregladas, los zapatos limpios y si huelen bien”.

Los colombianos que viven en
Los colombianos que viven en el exterior han apoyado estos comentarios de la italiana - Crédito: TikTok

El chequeo de olores se extiende a las sonrisas. Al tema bucal le dedica honores: “Les sorprendería lo importante que es la higiene bucal para los colombianos. Por eso, cuando alguien te sonríe en Colombia, casi siempre tiene los dientes lindos y limpios”, contó Sari, lanzando el dardo a varios países europeos donde, según ella, muchos alegan “precio de los tratamientos” mientras invierten alegremente en ropa y gadgets de moda.

Y los números hablan (y perfuman): según un estudio de Euromonitor en 2014, el 71,4% de los colombianos se ducha a diario, un porcentaje solo superado por los mexicanos (75,3%) y empatado con los españoles entre los 16 países consultados. La versión 2017 del informe subió la vara: los brasileños lideran con un promedio de 12 duchas semanales, con los colombianos pisándoles los talones con 10. Ocho veces por semana se baña un mexicano promedio, mientras que en China el baño es una vez cada dos días.

Usuarios en redes han apoyado
Usuarios en redes han apoyado lo dicho por la influencer - Crédito: TikTok

Euromonitor también aclaró que en Europa se consideraron no solo las duchas, sino también esos baños en tina o con esponja que aquí podrían considerarse un “toco y me voy”, pero que allá cuentan como “darse un agua”. Aun así, el ranking pone en la cima del top 10 a Colombia, Brasil y México, por delante de países como Australia, España y Francia, mientras que Turquía, Dinamarca y Bélgica aparecen al fondo de la tabla.

La publicación de estos resultados ha dado para discusiones, memes y hasta simulacros de encuesta en los aeropuertos europeos cada verano: ¿será realmente cierto que los españoles y franceses se duchan tanto como dicen los números? Las dudas persisten entre los latinoamericanos viajados, aunque el informe insiste en su metodología.

Que una influencer italiana declare que “los colombianos huelen rico de genética” puede sonar raro, pero sí de popularidad hablamos, claramente el debate sobre el “aroma patrio” seguirá dando de qué hablar en redes.

Temas Relacionados

Italiana en ColombiaAseo de los colombianosOlores en EuropaColombia-Noticias

Más Noticias

Piter Albeiro contestó a declaraciones de Juan Carlos Pinzón sobre el plebiscito: “Están los videos haciendo campaña y pidiendo que votaran por el sí”

Las afirmaciones de Juan Carlos Pinzón respecto a su voto en el plebiscito generaron reacciones en plataformas digitales, donde usuarios y figuras públicas como Piter Albeiro cuestionaron la coherencia de su postura

Piter Albeiro contestó a declaraciones

Emilio Tapia estaría buscando la protección de la UNP para él y su familia: rechazó el programa de testigos de la Fiscalía

El reciente fallo judicial expone las tensiones entre la protección a testigos y la deuda pendiente con las entidades perjudicadas por delitos contra la administración pública

Emilio Tapia estaría buscando la

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas presentó una tutela argumentando que su acuerdo de reparación y su rol como madre deberían pesar en la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre su permanencia en prisión

Nueva tutela de Epa Colombia:

“Si es colombiana, ¿Por qué es blanca?”: Influencer responde a polémica pregunta de un seguidor

La creadora suele subir contenido respondiendo y aconsejando a su más de 270.000seguidores

“Si es colombiana, ¿Por qué

Vicky Dávila propuso un paro de mujeres contra Gustavo Petro tras polémicos comentarios con sus funcionarias: “Se cree un príncipe azul y bien feo que es”

La precandidata presidencial cuestionó nuevamente el episodio entre el mandatario nacional y la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, donde lo acusó de tener comportamientos misóginos, machistas y morbosos contra las mujeres

Vicky Dávila propuso un paro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nueva tutela de Epa Colombia:

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: dónde ver y hora de la final del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Deportes

Juan Carlos Osorio estuvo en

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”