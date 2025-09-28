Colombia

Cali anuncia nueva convocatoria de becas universitarias para jóvenes: entregará más de 1.700 apoyos económicos

El programa Mi Cali Beca otorgará un salario mínimo por semestre a jóvenes seleccionados, quienes podrán renovar el beneficio hasta finalizar su carrera

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Los beneficiarios de Mi Cali
Los beneficiarios de Mi Cali Beca podrán renovar la ayuda cada semestre hasta finalizar su carrera, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la administración municipal - crédito Icetex

La Secretaría de Educación de Cali anunció la próxima puesta en marcha de la próxima convocatoria de Mi Cali Beca, un programa de apoyo económico dirigido a jóvenes provenientes de instituciones educativas públicas de la ciudad que buscan ingresar a universidades públicas locales.

El proyecto, que contempla la entrega de más de 1.700 becas, propone otorgar a cada beneficiario un monto equivalente a un salario mínimo por semestre, con el propósito de aliviar los costos asociados al estudio, tales como transporte, alimentación y materiales, durante el primer semestre de formación superior.

La iniciativa busca incentivar el acceso y la permanencia en la educación superior pública a quienes, por motivos económicos, normalmente verían restringidas sus oportunidades académicas. Los beneficiarios tendrán la posibilidad de renovar la beca cada semestre hasta finalizar su carrera, siempre que cumplan los requisitos de mantenimiento que serán definidos por la administración municipal. Con este apoyo, la Alcaldía pretende que los jóvenes puedan concentrarse en sus estudios y evitar el abandono universitario por motivos financieros.

La convocatoria estará dirigida a
La convocatoria estará dirigida a egresados de colegios públicos de Cali admitidos en universidades públicas locales como la Universidad del Valle y otras instituciones aliadas - crédito Alcaldía de Cali

Según explicó la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, el espíritu del programa es permitir que los estudiantes “puedan concentrarse en su formación académica sin que las barreras económicas impidan su acceso a la universidad”.

Los potenciales beneficiarios deberán haber egresado de una institución educativa pública en Cali y haber sido admitidos en una universidad pública de la ciudad, entre las cuales se contemplan la Universidad del Valle, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Escuela Nacional del Deporte, la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares y el Intenalco.

El programa Mi Cali Beca
El programa Mi Cali Beca otorgará más de 1.700 becas, equivalentes a un salario mínimo por semestre, para cubrir gastos de transporte, alimentación y materiales - crédito Alcaldía de Cali

Los detalles específicos de la convocatoria, incluyendo los documentos requeridos, el calendario de postulación y los criterios de selección, se darán a conocer oficialmente en los próximos días cuando se firme el convenio con el Icetex, la entidad encargada de administrar el fondo. Las autoridades municipales han invitado a la comunidad estudiantil a mantenerse atentos a la página oficial de la Alcaldía de Cali y a las redes sociales institucionales para obtener información puntual sobre el proceso de postulación.

‘Mi Cali Beca’ responde a la política impulsada por el alcalde Alejandro Eder, que ha señalado que facilitar el acceso a la educación y la capacitación técnica es fundamental para avanzar en la recuperación social y económica de Cali. La administración distrital considera que la formación en carreras técnicas y universitarias abre oportunidades laborales sólidas, impulsa la economía local y hace a la ciudad más atractiva para la inversión extranjera al garantizar una oferta de fuerza laboral calificada y competitiva.

El antecedente más reciente del programa corresponde a una convocatoria realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, financiada con recursos de la estrategia Invertir para Crecer, mediante la cual se ofertaron 1.840 becas para estudios técnicos laborales y certificación de competencias. La oferta académica en esa ocasión incluyó:

Los detalles sobre documentos, calendario
Los detalles sobre documentos, calendario y criterios de selección se publicarán tras la firma del convenio con Icetex, entidad que administrará el fondo de becas - crédito Icetex

Programas presenciales en formación técnica laboral:

  • Informática: 60 cupos
  • Gastronomía: 90 cupos
  • Turismo: 30 cupos
  • Mercadeo y ventas: 120 cupos
  • Auxiliar administrativo en salud: 120 cupos
  • Auxiliar de enfermería: 90 cupos
  • Auxiliar contable: 90 cupos
  • Auxiliar administrativo: 140 cupos
  • Conducción de maquinaria y buses del MIO: 120 cupos
  • Bilingüismo en inglés: 580 cupos

Certificación en competencias:

  • Electricidad: 60 cupos
  • Pintura: 60 cupos
  • Manejo de residuos: 60 cupos
  • Hidráulica: 40 cupos
  • Construcción: 60 cupos
  • Estructura metálica: 60 cupos
  • Jardinería: 60 cupos

El procedimiento de asignación y renovación de las becas será detallado próximamente. Sin embargo, la administración municipal manifiesto su interés en que el proceso sea transparente y abierto para la totalidad de los jóvenes elegibles de la ciudad. El convenio con Icetex permitirá la gestión eficiente del fondo y la garantía de que los recursos lleguen directamente a los estudiantes beneficiados.

