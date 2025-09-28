Abogado de Nicolás Petro y Daniel Samper discutieron por denuncia que hizo el presidente contra la fiscal del caso: “Hundido”

El abogado Alejandro Carranza aseguró que el presidente Petro no es un personaje, sino un denunciante y una víctima de fraude procesal - crédito @danielsamperospina/Instagram, AP, Asamblea del Atlántico y @HombreJurista/X

El periodista y humorista Daniel Samper Opsina y el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y del mismo jefe de Estado, protagonizaron una discusión en X por una crítica que hizo el comunicador sobre una publicación del jefe de Estado.

El motivo de la discordia es un texto en el que Petro puso en duda la transparencia de la fiscal asignada al caso de su hijo, que está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y que, además, será imputado por otros tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

El primer mandatario aseguró que la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde habría estado revelando información sobre el caso de Nicolás Petro a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila. “No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, escribió en su cuenta de X.

Samper criticó la publicación del presidente al considerar que con esta se estaría generando presión sobre la fiscal y se estaría afectando la independencia y autonomía de la funcionaria del ente acusador. “Qué descaro. Esta intromisión es abusiva, es anti ética: !el presidente está presionando a la fiscal del caso de su hijo! Esto no tiene presentación…”, señaló.

Cruce con el abogado de Nicolás Petro

En consecuencia, Carranza, apoderado de Nicolás Petro y del presidente, expuso una carta abierta dirigida al comediante y columnista, llamada “El Bufón Frente al Muro de la Dignidad”. En el texto, el abogado calificó el caso del hijo del mandatario como un proceso que se convirtió en un espectáculo y que está afectando a sus clientes.

Se refirió específicamente la crítica que hizo el humorista sobre la denuncia de Petro sobre el proceso penal que se adelanta contra su hijo. Recordó que el presidente no es un “personaje”, sino un “denunciante” y también una “víctima” de un presunto fraude procesal. Por tanto, tendría legitimidad para exponer sus opiniones y cuestionamientos al respecto.

“Usted, hábil en transformar lo burlesco en “sátira”, calificó de “descaro” la denuncia del Presidente sobre la instrumentalización de la Fiscalía. Aclaremos esto, ahora que le parece “un descaro” y no sabemos si es un chiste, una sátira o su opinión ciudadana”, aseveró.

De igual manera, insistió en que la fiscal delegada sí compartió información con Vicky Dávila antes de hacer una actuación formal, lo que vulnera la independencia penal, que también estaría permeada por manipulaciones y presiones. A su juicio, esto constituye un fraude procesal. “Usted creó entretenimiento: convirtió a víctimas en protagonistas involuntarios y sus voces en chistes”, añadió.

Así las cosas, pidió al periodista hacer humor sin afectar a las víctimas con el fin de obtener una ganancia emocional. “No se trata de censurar humor ni trivializar dolor, sino de límites éticos y constitucionales cuando el dolor se consume. Critique ideas y decisiones, pero no exija silencio a quienes buscan justicia y denuncian manipulaciones. Respetar víctimas no es cortesía, sino pilar constitucional”, precisó.

Samper contestó con un corto mensaje en X en el que aseguró que no caerá ante presuntas intimidaciones e instó al abogado a enfocarse en el proceso penal contra Nicolás Petro, que presenta un nivel de complejidad alto. Asimismo, lo invitó a asistir a uno de sus stands up comedy en el que el enfoque humorístico es, precisamente, Gustavo Petro.

“El abogado de Nicolás Petro no me intimida con estos trinos en los que da lecciones sobre cómo hacer humor, por más odios y amenazas que sus comentarios desaten... Le agradezco que siga mis contenidos, pero yo de él invertiría mi tiempo en estudiar el caso de su cliente, cada vez más hundido y complicado”, escribió.

