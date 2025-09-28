Colombia

Abogado de Nicolás Petro y Daniel Samper discutieron por denuncia que hizo el presidente contra la fiscal del caso: “Hundido”

El profesional en derecho aseguró que tanto el jefe de Estado como su hijo están siendo víctimas de “un proceso reducido a espectáculo por actores políticos y mediáticos”

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El abogado Alejandro Carranza aseguró
El abogado Alejandro Carranza aseguró que el presidente Petro no es un personaje, sino un denunciante y una víctima de fraude procesal - crédito @danielsamperospina/Instagram, AP, Asamblea del Atlántico y @HombreJurista/X

El periodista y humorista Daniel Samper Opsina y el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y del mismo jefe de Estado, protagonizaron una discusión en X por una crítica que hizo el comunicador sobre una publicación del jefe de Estado.

El motivo de la discordia es un texto en el que Petro puso en duda la transparencia de la fiscal asignada al caso de su hijo, que está siendo investigado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y que, además, será imputado por otros tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer mandatario aseguró que la fiscal delegada Lucy Marcela Laborde habría estado revelando información sobre el caso de Nicolás Petro a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila. “No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, escribió en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro denunció
El presidente Gustavo Petro denunció falta de independencia de la fiscal que aborda el caso de su hijo Nicolás Petro - crédito @petrogustavo/X

Samper criticó la publicación del presidente al considerar que con esta se estaría generando presión sobre la fiscal y se estaría afectando la independencia y autonomía de la funcionaria del ente acusador. “Qué descaro. Esta intromisión es abusiva, es anti ética: !el presidente está presionando a la fiscal del caso de su hijo! Esto no tiene presentación…”, señaló.

El humorista Daniel Samper denunció
El humorista Daniel Samper denunció intromisión de Gustavo Petro en el caso de su hijo Nicolás Petro - crédito @DanielSamperO/X

Cruce con el abogado de Nicolás Petro

En consecuencia, Carranza, apoderado de Nicolás Petro y del presidente, expuso una carta abierta dirigida al comediante y columnista, llamada “El Bufón Frente al Muro de la Dignidad”. En el texto, el abogado calificó el caso del hijo del mandatario como un proceso que se convirtió en un espectáculo y que está afectando a sus clientes.

Se refirió específicamente la crítica que hizo el humorista sobre la denuncia de Petro sobre el proceso penal que se adelanta contra su hijo. Recordó que el presidente no es un “personaje”, sino un “denunciante” y también una “víctima” de un presunto fraude procesal. Por tanto, tendría legitimidad para exponer sus opiniones y cuestionamientos al respecto.

“Usted, hábil en transformar lo burlesco en “sátira”, calificó de “descaro” la denuncia del Presidente sobre la instrumentalización de la Fiscalía. Aclaremos esto, ahora que le parece “un descaro” y no sabemos si es un chiste, una sátira o su opinión ciudadana”, aseveró.

De igual manera, insistió en que la fiscal delegada sí compartió información con Vicky Dávila antes de hacer una actuación formal, lo que vulnera la independencia penal, que también estaría permeada por manipulaciones y presiones. A su juicio, esto constituye un fraude procesal. “Usted creó entretenimiento: convirtió a víctimas en protagonistas involuntarios y sus voces en chistes”, añadió.

El abogado Alejandro Carranza expuso
El abogado Alejandro Carranza expuso una carta abierta dirigida a Daniel Samper - crédito @HombreJurista/X

Así las cosas, pidió al periodista hacer humor sin afectar a las víctimas con el fin de obtener una ganancia emocional. “No se trata de censurar humor ni trivializar dolor, sino de límites éticos y constitucionales cuando el dolor se consume. Critique ideas y decisiones, pero no exija silencio a quienes buscan justicia y denuncian manipulaciones. Respetar víctimas no es cortesía, sino pilar constitucional”, precisó.

Samper contestó con un corto mensaje en X en el que aseguró que no caerá ante presuntas intimidaciones e instó al abogado a enfocarse en el proceso penal contra Nicolás Petro, que presenta un nivel de complejidad alto. Asimismo, lo invitó a asistir a uno de sus stands up comedy en el que el enfoque humorístico es, precisamente, Gustavo Petro.

El abogado de Nicolás Petro no me intimida con estos trinos en los que da lecciones sobre cómo hacer humor, por más odios y amenazas que sus comentarios desaten... Le agradezco que siga mis contenidos, pero yo de él invertiría mi tiempo en estudiar el caso de su cliente, cada vez más hundido y complicado”, escribió.

El periodista Daniel Samper respondió
El periodista Daniel Samper respondió al abogado de Nicolás Petro por crítica que hizo en su contra - crédito @DanielSamperO/X

Temas Relacionados

Daniel SamperNicolás PetroGustavo PetroAbogado de Nicolás PetroAlejandro CarranzaFiscal Lucy Marcela LabordeColombia-Noticias

Más Noticias

Cancillería acusó a EE. UU. de violar derecho internacional con Petro y señaló la revocatoria de la visa como “arma diplomática”

La Cancillería advirtió que, si Washington insiste en usar las visas como herramienta política, Naciones Unidas debería considerar trasladar su sede a un país neutral que garantice el acceso pleno e independiente a todos los Estados miembros

Cancillería acusó a EE. UU.

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

El máximo accionista del club ya está enterado sobre el castigo de la FIFA al jugador por supuestos documentos falsos de la selección de Malasia para convocarlo a partidos oficiales

Tulio Gómez se pronunció sobre

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

La capital antioqueña recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

La actriz se encuentra inmersa en la promoción de ‘La Huésped’, producción de Netflix en la que interpreta un papel antagonista

Carmen Villalobos preocupó a sus

Los hijos de Gustavo Petro y Verónica Alcocer también se quedarían sin visa americana: esta es la razón

De acuerdo con Leszli Kálli, excandidata al Senado, existen motivos específicos que pueden desencadenar la revocatoria de una visa y que cuando la causa está relacionada con cuestiones de seguridad, la revocación se hace extensiva a todo el grupo familiar beneficiario

Los hijos de Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos preocupó a sus

Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Deportes

Tulio Gómez se pronunció sobre

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó