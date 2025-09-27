Petro lanzó nuevo sablazo a Donald Trump por catalogar como terrorista al movimiento Antifa: “Está es dinamitando”

El presidente Gustavo Petro señaló al mandatario Donald Trump de actuar en contra de la libertad - crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos nuevamente se agudizaron. El presidente Gustavo Petro ha dedicado sus discursos públicos y sus publicaciones en redes sociales para criticar al Gobierno de Donald Trump. Y, aunque no es algo nuevo en el jefe de Estado, sus declaraciones en contra del presidente norteamericano se hicieron cada vez más repetitivas desde que Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas.

El 23 de septiembre de 2025, en 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó a Trump por la descertificación, la política antidrogas que maneja y su postura con respecto al genocidio en Gaza. Posteriormente, en Times Square (Nueva York), el presidente instó a los militares estadounidenses a no obedecer a Trump.

“Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, dijo el jefe de Estado, en medio de manifestaciones en favor de Palestina. Esto derivó en la pérdida de su visa, que fue revocada por Estados Unidos.

Otra orden de Trump que Petro rechaza

Además de estos hechos, el presidente Petro sumó otra crítica hacia Donald Trump por decisiones que está tomando en materia de seguridad. El mandatario colombiano ordenó el despliegue del Ejército norteamericano en Portland para enfrentar al movimiento Antifa y proteger las instalaciones del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), que se encarga de hacer redadas para sacar del territorio a migrantes irregulares.

Antifa es un movimiento de extrema izquierda que rechaza la administración de Donald Trump y que han participado en protestas en contra de los agentes del ICE. Por eso, el presidente norteamericano lo catalogó como un grupo terrorista y un agitador “a sueldo”.

“A pedido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todos los militares necesarios para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE que estén asediadas por ataques de Antifa y otros terroristas nacionales. También autorizo el despliegue de toda la fuerza, si es necesario”, informó el presidente Trump.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, cuestionando al jefe de Estado por catalogar al movimiento izquierdista como una organización terrorista. A su juicio, esto implica un perjuicio para la libertad.

“Cuando Trump ordena considerar que las organizaciones libertarias, son terroristas, está es dinamitando el corazón mismo de la libertad. Francia entregó mal su regalo. La diosa Libertad está y debe estar en toda la humanidad”, precisó el presidente en la red social.

El regalo “mal” entregado de Francia que mencionó el presidente

El obsequio al que hizo referencia Petro es la Estatua de la Libertad, un monumento que fue enviado desde París (Francia) hasta Estados Unidos. El envío se hizo en junio de 1885 y, desde entonces, está en Manhattan (Nueva York). Este regalo se entregó para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y tenía como fin demostrar la cercanía de las naciones.

No obstante, en marzo de 2025, Raphael Glucksmann, miembro del Parlamento Europeo, instó al Gobierno norteamericano a regresar icónica estatua, al considerar que los valores que representa, entre ellos la libertad, no están siendo apreciados ni protegidos como se debe.

“Devuélvannos la Estatua de la Libertad. Fue nuestro regalo para ustedes. Pero aparentemente la desprecian”, aseveró el político francés, citado por CNN.

De acuerdo con el medio citado, en ese momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a la declaración de Glucksmann, asegurando que Francia debería estar agradecida con Estados Unidos porque, según dijo, gracias a ese país, “los franceses no están hablando alemán en este momento”.