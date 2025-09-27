Colombia

Mujer fue asesinada con múltiples disparos en la cabeza en Bolívar

La víctima, de 34 años, fue ultimada por hombres que la obligaron a salir del lugar donde estaba y la trasladaron en motocicleta a un sitio apartado

Yeison Andrés López Romero

La mujer se llamaba Katherine
La mujer se llamaba Katherine del Pilar Llorente Hartmann, quien recibió múltiples disparos

La ciudadana Katherine del Pilar Llorente Hartmann fue asesinada durante la mañana del viernes, 26 de septiembre de 2025, en un área rural del sur de Bolívar, un hecho que se suma al clima de inseguridad que afecta a la región del Magdalena Medio.

La víctima, de 34 años, falleció tras recibir múltiples disparos, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades locales.

El crimen se produjo en Puerto Venecia, una zona situada entre el corregimiento de El Coco, municipio de Tiquisio, y el poblado de Montecristo.

Testimonios iniciales indicaron que hombres armados irrumpieron en el lugar donde se encontraba Llorente Hartmann, la obligaron a salir y la trasladaron en motocicleta hasta un sector apartado.

En ese sitio fue hallada sin vida, con impactos de bala en la cabeza y el rostro severamente afectado, precisa el relato de las autoridades.

