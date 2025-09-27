Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

Miranda afirmó que los comentarios más duros vinieron de otras mujeres, algo que le sorprendió y la hizo reflexionar sobre el impacto de las redes - crédito @mirandayepes22/TikTok

La participación de Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity 2025 no solo trajo la atención a su cocina, sino que puso a Miranda Yepes Villegas, su hija, bajo el ojo público.

La joven influenciadora y modelo, con más de 130.000 seguidores en Instagram y cerca de 240.000 en TikTok, generó conversación por su belleza y estilo, que despertó una ola de preguntas sobre si sus rasgos son producto de cirugías estéticas.

Miranda, de 20 años, decidió romper el silencio con un video en TikTok en el que responde con humor y sinceridad a los rumores que circulan en redes. Con una actitud relajada, explicó la razón detrás del video:

“Hoy vamos a hablar de los procedimientos que tengo en mi carita. ¿Y esto es por qué? Pucha. Bueno, la verdad, si pensé por mucho tiempo en sí, sí iba a hacer este video. Voy a responder todos los comentarios que me preguntan todos los días por TikTok, por la otra red social, bueno, por todo lado, en los comentarios por acá, por las historias".

La hija de Mario Yepes, Miranda, respondió con franqueza a los rumores sobre cirugías en su rostro - crédito @mirandayepesv/Instagram

La joven, hija del exdefensor del central de la selección Colombia, confesó que, al principio, los comentarios negativos le afectaron, pero pronto decidió no darles mayor importancia.

“De verdad me sorprendió mucho de los malos comentarios que hay y más que todo en mujeres, que es lo más sorprendente, que me pasé con el bótox, de que la cumbamba ya me quedó horrible, que esas cejas tan falsas, que esa boca tan falsa, que mi nariz parece de Michael Jackson... Me han dicho barbilla roja (se rio con nervios) No crean que en el momento que empecé a recibir esos comentarios, pues obviamente siento que en un punto me afectó, pero yo después dije, pues tan boba. Si todo es mentira, pues obviamente para los gustos los colores”, comentó la creadora de contenido.

Miranda afirmó con total claridad que no tiene ningún procedimiento quirúrgico en el rostro, y que sus rasgos marcados provienen de sus padres: “Yo no tengo cumbamba, que siento que son los comentarios que más me hacen. O sea, que sí me puse mentón y no. Gracias a los comentarios sí noté que tengo un mentón, un poquito marcado, pero es que toda la vida había notado que mi mandíbula es muy marcada porque mis hermanos y yo tenemos todos la misma mandíbula porque se lo heredamos a mi mamá”.

La hija del exdefensor colombiano enfrentó rumores sobre bótox, mentón, cejas y nariz, pero negó haber alterado su rostro con procedimientos estéticos - crédito @mirandayepesv/Instagram

“Mi mamá tiene la mandíbula supermarcada, pero no sé, como que no había notado el tema del mentón hasta que empecé a recibir tantos comentarios que yo dije ‘No tengo ningún procedimiento ni ninguna cirugía en la cara’. De verdad, si quieren echarle la culpa de mis facciones marcadas, como ustedes le llaman, échenle la culpa a Mario (su papá) y a Carolina (su mamá), o sea mis papás, porque de verdad no tengo absolutamente nada”, dijo la joven.

Para darle mayor respaldo a sus palabras, invitó a su abuela paterna a sumarse al video y confirmar que nunca se cometió a una cirugía: “¿Saben qué? Vamos a aprovechar mi visita. Abuela, ven un momento, porfa. Cuéntale a mis seguidores o la gente que está viendo este video si yo tengo alguna cirugía en la cara, por favor. Ya que ella fue una de las que me defendió en los comentarios”.

La abuela paterna de Miranda Yepes salió en defensa de su nieta y reveló que ella es bella por naturaleza - crédito @mirandayepesv/Instagram

La abuela habló sin rodeos y defendió a su nieta con firmeza: “Yo soy su abuela paterna y conozco a mi nieta desde que estaba en el estómago y hasta hoy su nieta no se ha hecho ninguna cirugía. Qué molesto que haya personas malintencionadas al hacer sus comentarios. Eso no debía existir, pero bueno, de todo hay en la línea del Señor”.

Miranda Yepes reiteró que respeta los procedimientos estéticos y que no descarta la posibilidad de realizarse alguno en el futuro, pero que por ahora su rostro es natural: “No tengo absolutamente nada en contra de las cirugías, tanto en el cuerpo como en la cara, tengo nada en contra de los procedimientos estéticos, de las cirugías, nada. Es más, si yo el día de mañana me quiero operar la nariz, me la voy a operar. O sea, como que no tengo nada en contra de los comentarios, todo el tiempo es como: ‘¿Dónde te hiciste esto?’ Ya el mentón, la boca, las cejas, que mucho bótox. O sea, Dios mío, yo no me voy a poner bótox a los 20 años, ¿okey? Así soy, así nací, así me tienen que querer. Y si no me quieren, está bien. Y si no les gusto, está bien”.

Miranda Yepes, influenciadora y modelo de 20 años, dejó claro que su apariencia es natural - crédito @mirandayepesv/Instagram

Así, Miranda Yepes puso fin a las especulaciones sobre su apariencia y confirma que su belleza es producto de la genética y su estilo personal, dejando claro que la naturalidad y la autenticidad son valores que defiende con firmeza.