El poderoso mensaje de Paulina Vega sobre la vida privada y el bienestar, que está dando de qué hablar

Paulina Vega revela cómo se liberó de las presiones sociales y celebra su felicidad lejos del foco mediático - @paulinavegadiep/IG

El reciente mensaje publicado por Paulina Vega en su cuenta de Instagram ha generado un amplio eco entre sus seguidores y el público en general, al abordar de manera directa su decisión de mantener en reserva aspectos fundamentales de su vida personal, como su matrimonio y la llegada de su hijo.

La ex reina de belleza y presentadora, reconocida por su trayectoria y por haber sido una de las dos Miss Universo que ha tenido Colombia, utilizó sus redes sociales para expresar cómo ha enfrentado las críticas y para compartir su visión sobre la privacidad y el bienestar personal.

En su publicación, Paulina Vega reflexionó sobre las presiones sociales y los estándares que, según ella, suelen asociarse con la idea de disfrutar o celebrar la vida.

“Me liberé cuando me di cuenta de que lo que nos vende la sociedad como ‘disfrutar la vida’ o ‘celebrar la vida’ consta de cosas que me quitan vida en vez de darme vida. Y hablo de la “comida” que nos venden como comida”, empezó escribiendo la modelo, quien sorprendió en febrero de este año al anunciar tanto su matrimonio como el nacimiento de su hijo, acontecimientos que había mantenido en secreto hasta ese momento.

Paulina Vega rompe el silencio sobre su vida privada y sorprende a sus seguidores - crédito @paulinavegadiep/ Instagram

La modelo y empresaria profundizó en su mensaje al señalar que su proceso de liberación personal incluyó dejar atrás hábitos que consideraba perjudiciales.

“Me liberé cuando me di cuenta de que celebrar la vida es honrarla, no destruirla con conceptos errados. ¿Desde cuándo celebrar significa automáticamente comer comida chatarra? Literal, la palabra lo dice todo. Me liberé cuando dejé de comer lo que parece normal. No es normal la comida que dan en los aeropuertos, hospitales, colegios, universidades, fiestas, celebraciones… VIVIR en mi cuerpo se ha convertido en una absoluta dicha desde que lo que decido comer es comida de verdad”, expresó en su publicación.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, pues rápidamente le dejaron numerosos mensajes de apoyo y admiración en los que destacaron frases como “Mi única Miss Universo, la única. Te amo”, “esencia y naturalidad hecha mujer”, “hermosa”, “ser feliz y más nada” y “gracias por impactar de manera clara, sincera y transparente el mundo”.

Finalmente, la también presentadora contó cómo solía comer en el pasado, dejando ver que ha cambiado no solo su manera de pensar y ver la vida, sino sus hábitos alimenticios, mientras que siente las mejoras en su cuerpo y bienestar.

El mensaje de Paulina Vega que impactó en redes sobre el bienestar - crédito @paulinavegadiep/IG

“Yo era la massssssssssss adicta a los postres, pedir a domicilio lo que sea. Así que si yo pude, tú puedes”, puntualizó la ex señorita Colombia junto a una foto en la que aparece sonriente y con su cabello despeinado al natural.

Desde que obtuvo el título de Miss Universo en 2014, sumándose a Luz Marina Zuluaga —quien lo había logrado en 1958—, Paulina Vega ha diversificado su carrera, desempeñándose como presentadora, modelo e imagen de reconocidas marcas.

No obstante, ha optado por mantener su vida privada alejada del escrutinio público, evitando compartir detalles sobre sus relaciones personales. Esta postura hizo que el anuncio de su matrimonio y la llegada de su hijo resultaran inesperados para muchos.

En la publicación, donde reveló estos acontecimientos, Vega decidió no mostrar el rostro de su esposo ni el de su hijo, reafirmando su compromiso con la privacidad. Posteriormente, explicó los motivos detrás de esta decisión y defendió su derecho a reservarse ciertos aspectos de su vida.

Paulina Vega confirmó a sus seguidores que tuvo a su primogénita y que se casó - crédito @paulinavegadep/IG

“Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad? ¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera, les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar”, expresó la exreina de belleza.