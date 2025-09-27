Colombia

El poderoso mensaje de Paulina Vega sobre la vida privada y el bienestar, que está dando de qué hablar

La ex Miss Universo compartió un mensaje sincero sobre su decisión de mantener en secreto los momentos más importantes de su vida, inspirando a sus seguidores con una reflexión sobre el autocuidado y la autenticidad

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Paulina Vega revela cómo se
Paulina Vega revela cómo se liberó de las presiones sociales y celebra su felicidad lejos del foco mediático - @paulinavegadiep/IG

El reciente mensaje publicado por Paulina Vega en su cuenta de Instagram ha generado un amplio eco entre sus seguidores y el público en general, al abordar de manera directa su decisión de mantener en reserva aspectos fundamentales de su vida personal, como su matrimonio y la llegada de su hijo.

La ex reina de belleza y presentadora, reconocida por su trayectoria y por haber sido una de las dos Miss Universo que ha tenido Colombia, utilizó sus redes sociales para expresar cómo ha enfrentado las críticas y para compartir su visión sobre la privacidad y el bienestar personal.

En su publicación, Paulina Vega reflexionó sobre las presiones sociales y los estándares que, según ella, suelen asociarse con la idea de disfrutar o celebrar la vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Me liberé cuando me di cuenta de que lo que nos vende la sociedad como ‘disfrutar la vida’ o ‘celebrar la vida’ consta de cosas que me quitan vida en vez de darme vida. Y hablo de la “comida” que nos venden como comida”, empezó escribiendo la modelo, quien sorprendió en febrero de este año al anunciar tanto su matrimonio como el nacimiento de su hijo, acontecimientos que había mantenido en secreto hasta ese momento.

Paulina Vega rompe el silencio
Paulina Vega rompe el silencio sobre su vida privada y sorprende a sus seguidores - crédito @paulinavegadiep/ Instagram

La modelo y empresaria profundizó en su mensaje al señalar que su proceso de liberación personal incluyó dejar atrás hábitos que consideraba perjudiciales.

Me liberé cuando me di cuenta de que celebrar la vida es honrarla, no destruirla con conceptos errados. ¿Desde cuándo celebrar significa automáticamente comer comida chatarra? Literal, la palabra lo dice todo. Me liberé cuando dejé de comer lo que parece normal. No es normal la comida que dan en los aeropuertos, hospitales, colegios, universidades, fiestas, celebraciones… VIVIR en mi cuerpo se ha convertido en una absoluta dicha desde que lo que decido comer es comida de verdad”, expresó en su publicación.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, pues rápidamente le dejaron numerosos mensajes de apoyo y admiración en los que destacaron frases como “Mi única Miss Universo, la única. Te amo”, “esencia y naturalidad hecha mujer”, “hermosa”, “ser feliz y más nada” y “gracias por impactar de manera clara, sincera y transparente el mundo”.

Finalmente, la también presentadora contó cómo solía comer en el pasado, dejando ver que ha cambiado no solo su manera de pensar y ver la vida, sino sus hábitos alimenticios, mientras que siente las mejoras en su cuerpo y bienestar.

El mensaje de Paulina Vega
El mensaje de Paulina Vega que impactó en redes sobre el bienestar - crédito @paulinavegadiep/IG

“Yo era la massssssssssss adicta a los postres, pedir a domicilio lo que sea. Así que si yo pude, tú puedes”, puntualizó la ex señorita Colombia junto a una foto en la que aparece sonriente y con su cabello despeinado al natural.

Desde que obtuvo el título de Miss Universo en 2014, sumándose a Luz Marina Zuluaga —quien lo había logrado en 1958—, Paulina Vega ha diversificado su carrera, desempeñándose como presentadora, modelo e imagen de reconocidas marcas.

No obstante, ha optado por mantener su vida privada alejada del escrutinio público, evitando compartir detalles sobre sus relaciones personales. Esta postura hizo que el anuncio de su matrimonio y la llegada de su hijo resultaran inesperados para muchos.

En la publicación, donde reveló estos acontecimientos, Vega decidió no mostrar el rostro de su esposo ni el de su hijo, reafirmando su compromiso con la privacidad. Posteriormente, explicó los motivos detrás de esta decisión y defendió su derecho a reservarse ciertos aspectos de su vida.

Paulina Vega confirmó a sus
Paulina Vega confirmó a sus seguidores que tuvo a su primogénita y que se casó - crédito @paulinavegadep/IG

“Quiero compartirles algo que he aprendido y que muchos por aquí me lo preguntaron también: ¿Cómo lograr tener privacidad? ¿Saben algo? Saber elegir qué guardamos también es parte de nuestro crecimiento, autocuidado, amor propio y respeto por lo que estamos viviendo. Si lo vemos de esa manera, les aseguro que su percepción de vida cambiará y será más fácil para ustedes saber qué compartir o publicar”, expresó la exreina de belleza.

Temas Relacionados

Paulina VegaEsposo Paulina VegaBebé Paulina VegaDeclaraciones Paulina VegaPareja Paulina VegaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos deberán someterse a control biométrico para ingresar a Europa desde el 12 de octubre de 2025: en qué consiste la medida

Quienes viajen desde Colombia a países europeos enfrentarán un nuevo sistema automatizado que recopilará huellas, fotos y datos personales en los puntos de entrada del continente

Colombianos deberán someterse a control

Colombiana en España denuncia que su jefe le pidió neutralizar su acento paisa, en un nuevo caso de glotofobia: “Es triste”

La falta de reconocimiento legal y la escasa representación en los medios refuerzan prejuicios y dificultan la inclusión

Colombiana en España denuncia que

Rapero cubano Al2 lanzó fuerte sesión contra el presidente: “Colombia, te quiero, pero Petro miente al pueblo entero”

La sesión titulada ‘HipHop Con100cia #48’, junto a DJ Figu, fue publicada en YouTube el viernes 26 de septiembre de 2025. En ella, el rapero cubano, también conocido como El Aldeano, recordó varias de las principales polémicas del Gobierno de Gustavo Petro

Rapero cubano Al2 lanzó fuerte

Paola Holguín denunciará a Petro por “abuso de autoridad” y “ofensa a diplomáticos” tras sus declaraciones contra Estados Unidos

Holguín advirtió que las declaraciones del jefe de Estado comprometen la estabilidad del país, deterioran la relación bilateral con Washington y distraen la atención de la grave crisis de seguridad

Paola Holguín denunciará a Petro

Radiólogo fue asesinado a puñaladas frente al Hospital donde laboraba en Antioquia

El agresor del ataque, identificado como Luis Alberto Rojas Hurtado, fue capturado horas después con un arma blanca que presuntamente sería la del homicidio

Radiólogo fue asesinado a puñaladas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

La familia de B King

La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

Cintia Cossio presenta el rostro de su hijo Lorenzo con un emotivo video en redes sociales: “Mamá de hombres”

Aida Victoria Merlano reaparece en una fiesta y con comentarios de despecho tras confirmar su separación de Juan David Tejada

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

El desagradable secreto de Andrea Valdiri para obtener energía previo a su pelea con Yina Calderón

Deportes

Nacional vs. Millonarios EN VIVO,

Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”

Así se vivían los clásicos entre Nacional y Millonarios en los años 90: se reveló emotivo e histórico video del ambiente en el Atanasio Girardot

Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Técnico del León, de James Rodríguez, habló sobre su futuro en el club mexicano: “No hay que tomar decisiones en caliente”