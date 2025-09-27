Cambio Radical y Partido Conservador se pronunciaron tras la medida de EE. UU. de revocar la visa de Petro: “Sigue el libreto chavista”

El Cambio Radical y el Partido Conservador se despacharon en contra de Gustavo Petro tras gobierno estadounidense de revocar su visa - crédito Montaje Infobae

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha revocado la visa del presidente colombiano Gustavo Petro tras su polémica participación en protestas en las calles de Nueva York.

La decisión fue comunicada a través de la cuenta oficial de X de la entidad, donde se atribuye la sanción a lo que describieron como “acciones imprudentes e incendiarias”.

Según el pronunciamiento del Departamento de Estado, “más temprano hoy, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

El mensaje se publicó después de que el mandatario colombiano fuera visto el 26 de septiembre de 2025, participando en manifestaciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la guerra en Gaza.

crédito red social X

El mismo comunicado del gobierno estadounidense enfatizó que “ningún aliado responsable alienta a miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. a desobedecer la Constitución ni a romper la disciplina militar”.

El hecho refleja el descontento de Washington ante el tono y el contenido de las declaraciones públicas de Petro, quien en medio de su discurso acusó al gobierno de Estados Unidos de “empujar al mundo hacia nuevas guerras” y pidió a los soldados estadounidenses “no ser instrumentos de la destrucción”.

El anuncio sobre la revocatoria de la visa generó reacciones dentro del escenario político colombiano.

Desde el partido Cambio Radical expresaron que “¿Petro, el show en Times Square con #Gaza y Palestina era solo una más de sus deliberadas acciones desde que llegó a USA para provocar el gobierno de Trump? Ahora le revocaron la visa y así, como siempre, se victimiza. Sigue el libreto chavista”.

Cambio Radical le pidió a Gustavo Petro que no se victimice tras la revocación de la visa por parte del gobierno americano - crédito @PCambioRadical

Por su parte, el Partido Conservador manifestó que “el Presidente de la República, como jefe de las relaciones internacionales, asume una responsabilidad crucial que no admite ligerezas ni improvisaciones. Su rol exige salvaguardar los intereses nacionales, preservando la diplomacia construida por sucesivos gobiernos”.

La colectividad conservadora criticó los sesgos ideológicos del jefe de Estado y sostuvo que no deben comprometer el bienestar de Colombia ni deteriorar las alianzas estratégicas. Según el pronunciamiento, “la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa tras lo ocurrido en Nueva York, nos avergüenza”.

El Partido Conservador agregó que la democracia otorga responsabilidades que deben ejercerse con inteligencia, visión de país y un compromiso firme con la estabilidad y el prestigio internacional de la nación.

Partido Conservador señaló que la decisión del gobierno Trump de revocarle la visa a Petro "avergüenza" a Colombia - crédito @soyconservador

Ante la medida, la expectativa gira en torno a las posibles repercusiones que pueda tener sobre las relaciones bilaterales y el futuro de la diplomacia entre los dos países.

Qué dijo Gustavo Petro tras enterarse de la noticia que el gobierno revocará su visa

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa del presidente colombiano Gustavo Petro generó un nuevo episodio de tensión diplomática entre Washington y Bogotá.

La medida se conoció después de que el mandatario participara en una protesta en Nueva York, donde, en medio de su intervención, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la guerra en Gaza y el gobierno de Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro confirmó la revocatoria y expresó que la situación no le genera preocupación.

En su cuenta oficial, Petro afirmó que no necesita visa para entrar a Estados Unidos y se declaró “una persona libre en el mundo” - crédito Gustavo Petro/X

“Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa, sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, manifestó el mandatario.

En ese mismo pronunciamiento, el jefe de Estado defendió su postura frente a los derechos fundamentales y la libertad individual.

“La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, añadió el presidente Petro en su publicación de X.