Colombia

Accidente vía Bogotá-Villeta: dos motociclistas perdieron el control e impactaron contra el separador y un camión

Con un par de segundos de diferencia, ambos conductores salieron volando de sus motos debido a la alta velocidad con la que se movilizaban

Francy Agudelo

Accidente Bogotá-Villeta dejó dos personas
Accidente Bogotá-Villeta dejó dos personas heridas

Dos motociclistas volvieron a ser protagonistas de un desafortunado siniestro vial en horas de la mañana del 26 de septiembre de 2025, en la vía que conduce de Bogotá al municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento exacto de los hechos. En las imágenes se observa cómo una motocicleta, al parecer de alto cilindraje, se aproxima a gran velocidad a una de las curvas de la vía, pierde el control y choca contra uno de los separadores, pasando muy cerca de un camión de carga que transitaba por la calzada contraria del corredor vial. A causa del impacto, el conductor salió despedido varios metros.

Tan solo segundos después, otro conductor de motos resbala en el mismo lugar y, al perder el control del vehículo, este sí choca directamente con el automotor. Afortunadamente, ninguno de los dos hombres resultó gravemente herido ni se presentaron consecuencias fatales.

Varias personas que se detuvieron a ver lo que había ocurrido mencionaron que, a pesar de la gravedad del impacto, las dos personas pudieron levantarse. La motocicleta en la que se desplazaba uno de los dos hombres afectados resultó con considerables golpes y alcanzó a ser identificada con la placa RMP 44F.

Una grúa cayó encima de un camión en salida de Bogotá

En la madrugada del 26 de septiembre de 2025, un accidente ocurrido en la vía que conecta Funza con Siberia, en Cundinamarca, produjo un bloqueo total en ambos sentidos de esta importante arteria vial.

Según información difundida en redes sociales y citada por el informativo Mosquera, el incidente sucedió cuando un vehículo tipo escalera perdió el control y se desvió de su carril, colisionando contra un camión de carga. Como resultado del impacto, la estructura de la escalera cayó encima del camión, lo que provocó el cierre completo de tres carriles sobre el corredor vial.

El siniestro, que ocurrió cerca de las 3:00 a. m., ha generado importantes afectaciones en el tránsito de la zona, según reportes visuales compartidos por usuarios y la cuenta @PasaenBogota en X. Las autoridades han recomendado el uso de rutas alternas hasta que logren remover tanto el camión como la estructura involucrada en el incidente.

Estructura cayó sobre un camión en Cundinamarca generando afectaciones en el tránsito - crédito @PasaenBogota/X

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas como consecuencia del accidente. Ninguna entidad oficial ha presentado aún un reporte detallado sobre el hecho y la información disponible proviene exclusivamente de los registros compartidos en plataformas digitales y redes sociales.

Choque entre un carro particular y un bus de Transmileno

Una colisión entre un vehículo particular y un bus de Transmilenio en la avenida Américas, ocurrida a las 7:33 a. m. del 26 de septiembre de 2025, generó una fuerte congestión vehicular y retrasos masivos en el transporte público frente a la estación Marsella.

El incidente, reportado en plena hora pico, afectó el desplazamiento de miles de usuarios que, debido a la obstrucción en ambos sentidos de la avenida, se vieron obligados a bajarse de los buses para continuar su trayecto a pie por la calzada, de acuerdo con la información divulgada en redes sociales y fuentes locales.

Un choque frente a la estación Marsella generó congestión y retrasos en el servicio troncal, obligando a pasajeros a caminar por la vía durante la hora pico en Bogotá. Crédito Redes Sociales

La presencia del automóvil involucrado impidió el paso regular de la flota de Transmilenio, provocando la interrupción parcial del servicio en uno de los corredores de mayor tráfico de la ciudad. Según datos recogidos en la jornada, la remoción del vehículo accidentado comenzó alrededor de las 7:43 a. m. con la llegada de una grúa, mientras persistían los retrasos, especialmente en el sentido occidente-oriente.

Durante la emergencia, múltiples pasajeros descendieron de los articulados para buscar rutas alternativas a pie, pese a los reiterados llamados de las autoridades.

La congestión se mantuvo durante el tiempo que duraron las labores para liberar la vía, mientras equipos operativos y la Policía de Tránsito se dedicaron a normalizar el servicio. Al cierre de los reportes, las autoridades reiteraron su compromiso con la pronta recuperación de la normalidad en el corredor y agradecieron la comprensión de los afectados por la situación.

