Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Westcol desata debate al decir que el “flow” de Bogotá supera al de Medellín - crédito @westcol/IG

Las palabras de Westcol, conocido influencer y streamer colombiano, encendieron la conversación digital al afirmar que los bogotanos superan a los paisas en flow, es decir, en estilo y actitud.

Su comparación entre las dos ciudades más importantes de Colombia generó debate en redes sociales y puso sobre la mesa las diferencias culturales y de identidad que suelen marcar la relación entre Bogotá y Medellín.

Durante una transmisión, Westcol expresó su aprecio por Medellín y por el país, pero señaló que, en su opinión, el flow de la capital antioqueña está rezagado, ya que en su percepción, en Medellín predomina la uniformidad en la vestimenta y existe una tendencia a criticar a quienes se atreven a lucir diferente.

“Yo amo y quiero mucho Colombia, amo y amo demasiado Medellín, pero aquí en Medellín, pa, uy, no, no, no, no, el flow de Medellín está muy atrás”, afirmó el streamer, dejando claro que su opinión no pretendía desmerecer a su ciudad natal, sino resaltar una diferencia que considera evidente.

La polémica opinión de Westcol sobre el estilo en Medellín y Bogotá pone a todos a opinar - crédito @sofia.clips1/TikTok

Westcol profundizó en su argumento al comparar la apertura de Bogotá con la rigidez que, según él, caracteriza a Medellín.

En sus declaraciones destacó que en la capital del país la diversidad de estilos es mucho más visible y aceptada, mientras que en Medellín existe una especie de código no escrito sobre cómo vestirse.

“En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín, que aquí en Medellín si no es gorra y tin, dicen que no, que se vistió mal”, explicó el paisa, sugiriendo que la presión social limita la expresión individual en su ciudad.

Para ilustrar su punto, el influencer ofreció ejemplos concretos sobre la vestimenta y las actitudes en ambas ciudades, por eso relató que en Medellín, salir a la calle implica encontrarse con personas vestidas de manera muy similar, y que cualquier intento de romper con esa uniformidad suele ser objeto de críticas.

“Aquí usted sale a la calle, bro, y todo el mundo está vestido igual”, comentó, mientras que en Bogotá, según su experiencia, la variedad y la originalidad predominan.

Westcol compara el “flow” de Medellín y Bogotá y enciende la conversación sobre identidad colombiana - crédito @dradianapulgarin/IG

“Yo siempre he hablado de eso, yo digo, allá en Bogotá, papi, nos comen el flow. Vaya a Bogotá y viera como, como nos cogen y nos culean en flow. En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín... Vamos a ir a Bogotá, pa, usted ve unas cosas raras, que si usted las pone aquí en Medellín sería criticado. Es la realidad", añadió el creador de contenido paisa.

Las declaraciones de Westcol se convirtieron en tema de discusión en las redes sociales, pues varios usuarios de diferentes regiones del país reaccionaron a sus palabras, alimentando un debate que suele resurgir cada vez que se comparan las identidades de bogotanos y paisas.

Aunque el streamer no ofreció ejemplos específicos de las reacciones, la polémica evidenció la sensibilidad que existe en torno a la identidad regional y la percepción del “flow” en Colombia.

En su reflexión final, Westcol sugirió que la diversidad que se observa en las calles de Bogotá difícilmente sería aceptada en Medellín, donde la crítica a lo diferente sigue presente y su observación dejó abierta la conversación sobre hasta qué punto las ciudades colombianas están dispuestas a abrazar la individualidad y la diferencia.

Westcol desata debate sobre el flow entre Bogotá y Medellín - crédito @westcol/Instagram

“Medellín es un pueblo, mientras que Bogotá es una metrópoli”, “Por fin dijo algo coherente”, “Es verdad, en Bogotá uno ve unos outfits divinos, pero el clima influye mucho”, “Los rolos somos más estiludos”, “El clima influye mucho a la hora de vestir”, “Totalmente de acuerdo, en Bogotá se visten hermoso, pero también tiene mucho que ver el clima, pues la mejor ropa siempre será la de invierno, te quieres ver con clase, elegante, viste con ropa para clima frío“, ”Los paisas somos mejores en todo", dicen algunos de los comentarios.