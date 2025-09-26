Colombia

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

El ‘streamer’ colombiano encendió las redes al comparar el estilo y la actitud de las dos ciudades, pero sus opiniones generaron reacciones sobre la diversidad y la identidad

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Westcol desata debate al decir
Westcol desata debate al decir que el “flow” de Bogotá supera al de Medellín - crédito @westcol/IG

Las palabras de Westcol, conocido influencer y streamer colombiano, encendieron la conversación digital al afirmar que los bogotanos superan a los paisas en flow, es decir, en estilo y actitud.

Su comparación entre las dos ciudades más importantes de Colombia generó debate en redes sociales y puso sobre la mesa las diferencias culturales y de identidad que suelen marcar la relación entre Bogotá y Medellín.

Durante una transmisión, Westcol expresó su aprecio por Medellín y por el país, pero señaló que, en su opinión, el flow de la capital antioqueña está rezagado, ya que en su percepción, en Medellín predomina la uniformidad en la vestimenta y existe una tendencia a criticar a quienes se atreven a lucir diferente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Yo amo y quiero mucho Colombia, amo y amo demasiado Medellín, pero aquí en Medellín, pa, uy, no, no, no, no, el flow de Medellín está muy atrás”, afirmó el streamer, dejando claro que su opinión no pretendía desmerecer a su ciudad natal, sino resaltar una diferencia que considera evidente.

La polémica opinión de Westcol sobre el estilo en Medellín y Bogotá pone a todos a opinar - crédito @sofia.clips1/TikTok

Westcol profundizó en su argumento al comparar la apertura de Bogotá con la rigidez que, según él, caracteriza a Medellín.

En sus declaraciones destacó que en la capital del país la diversidad de estilos es mucho más visible y aceptada, mientras que en Medellín existe una especie de código no escrito sobre cómo vestirse.

En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín, que aquí en Medellín si no es gorra y tin, dicen que no, que se vistió mal”, explicó el paisa, sugiriendo que la presión social limita la expresión individual en su ciudad.

Para ilustrar su punto, el influencer ofreció ejemplos concretos sobre la vestimenta y las actitudes en ambas ciudades, por eso relató que en Medellín, salir a la calle implica encontrarse con personas vestidas de manera muy similar, y que cualquier intento de romper con esa uniformidad suele ser objeto de críticas.

Aquí usted sale a la calle, bro, y todo el mundo está vestido igual”, comentó, mientras que en Bogotá, según su experiencia, la variedad y la originalidad predominan.

Westcol compara el “flow” de
Westcol compara el “flow” de Medellín y Bogotá y enciende la conversación sobre identidad colombiana - crédito @dradianapulgarin/IG

Yo siempre he hablado de eso, yo digo, allá en Bogotá, papi, nos comen el flow. Vaya a Bogotá y viera como, como nos cogen y nos culean en flow. En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín... Vamos a ir a Bogotá, pa, usted ve unas cosas raras, que si usted las pone aquí en Medellín sería criticado. Es la realidad", añadió el creador de contenido paisa.

Las declaraciones de Westcol se convirtieron en tema de discusión en las redes sociales, pues varios usuarios de diferentes regiones del país reaccionaron a sus palabras, alimentando un debate que suele resurgir cada vez que se comparan las identidades de bogotanos y paisas.

Aunque el streamer no ofreció ejemplos específicos de las reacciones, la polémica evidenció la sensibilidad que existe en torno a la identidad regional y la percepción del “flow” en Colombia.

En su reflexión final, Westcol sugirió que la diversidad que se observa en las calles de Bogotá difícilmente sería aceptada en Medellín, donde la crítica a lo diferente sigue presente y su observación dejó abierta la conversación sobre hasta qué punto las ciudades colombianas están dispuestas a abrazar la individualidad y la diferencia.

Westcol desata debate sobre el
Westcol desata debate sobre el flow entre Bogotá y Medellín - crédito @westcol/Instagram

“Medellín es un pueblo, mientras que Bogotá es una metrópoli”, “Por fin dijo algo coherente”, “Es verdad, en Bogotá uno ve unos outfits divinos, pero el clima influye mucho”, “Los rolos somos más estiludos”, “El clima influye mucho a la hora de vestir”, “Totalmente de acuerdo, en Bogotá se visten hermoso, pero también tiene mucho que ver el clima, pues la mejor ropa siempre será la de invierno, te quieres ver con clase, elegante, viste con ropa para clima frío“, ”Los paisas somos mejores en todo", dicen algunos de los comentarios.

Temas Relacionados

WestcolFlow en ColombiaBogotáMedellínIdentidad regionalRopa BogotáRopa MedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz abrió el marcador

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Chontico Día, resultados del sorteo viernes 26 de septiembre 2025

Estos fueron los números y la quinta sorteada de este día en una de las loterías más jugadas en Colombia

Chontico Día, resultados del sorteo

Red Papaz contradijo a María Fernada Cabal, quien aseguro que el impuesto saludable está quebrando a los tenderos de barrio: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Red Papaz contradijo a María

Estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia: podría ahorrar millones

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

Estas son las marcas con

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Gustavo Petro compartió en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”