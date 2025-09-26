Colombia

Vibarco es el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025: “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo”

Infobae Colombia habló con el compositor antioqueño, que se coló en las categorías principales de la edición 26 gracias a su trabajo con Ca7riel y Paco Amoroso

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
El colombiano Vicente Jiménez Gómez
El colombiano Vicente Jiménez Gómez del Barco, conocido en el panorama musical, compite en cinco nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su faceta como compositor - crédito @vibarco/Instagram

En la 26ª edición de los Latin Grammy, Vicente Jiménez Gómez del Barco, conocido artísticamente como Vibarco y nacido en Medellín, marcó un hito al figurar en cinco nominaciones de la gala, incluyendo tres en las categorías Álbum del Año y Canción del Año, producto de su trabajo con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

La historia de Vibarco ejemplifica el gran momento que vive no solo el artista, sino también la composición musical colombiana, que viene adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en la manera en que se moldea la creación de temas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El compositor colombiano aparece nominado
El compositor colombiano aparece nominado en cinco categorías de los Latin Grammy, incluida una a Álbum del Año, y dos a Canción del Año. Todas, por su trabajo con Ca7riel & Paco Amoroso - crédito cortesía Malabar

“Yo estaba trabajando en Las Vegas y me enteré… yo pensé que la nominación me la avisaban otro día”, recordó con una sonrisa en diálogo con Infobae Colombia, al referirse a cómo recibió la noticia de las nominaciones.“Estaba dormido —allá son tres horas menos— y me empezó a llamar la gente de mi equipo, mi novia… Ya me alcancé a conectar al final, pero no, obviamente súper sorprendido y muy feliz”, comentó.

“Yo empecé a hacer música en mi casa, tocando piano, aprendiendo yo solo, de oído. Un amigo vio un video que subí a Instagram y me dijo: ‘Oye, grabemos eso’. Entonces lo grabábamos. Empecé a escribir sobre beats de electrónica”, contó sobre sus inicios en la música.

Poco a poco fue inclinándose por el género urbano y, en ese proceso, conoció a Maluma, quien sería clave en su despegue en la industria. “Le gustó una de las canciones y me quiso conocer. Hubo buena química y me invitó a trabajar en su proyecto. Cuando empezaron a salir las canciones que escribimos, Warner Chappell se acercó a todo el equipo y me hicieron una oferta para administrar mi catálogo y firmarme como compositor. Empezamos a trabajar en 2020”, explicó.

Ese fue solo el comienzo: con el tiempo, a Maluma se le sumarían nombres como Aitana, Beéle, Morat, y ahora Ca7riel y Paco Amoroso, reflejo de su inquietud por explorar nuevas escenas y sonidos más allá de lo convencional.

“Yo realmente venía desde hace un tiempo buscando proyectos en Argentina, porque me gustaba mucho lo que estaba pasando en la escena de allá… el público argentino me encanta porque tiene un bagaje de cultura musical muy amplio. Están dispuestos a ver y a escuchar música diferente, son un poquitico más abiertos, y realmente a mí siempre me ha gustado tratar de empujar los límites y hacer música un poquitico más rara”, explicó.

Visto así, el encuentro con el dúo argentino encajaba perfectamente con los intereses de Vibarco. Según relató, el acercamiento fue facilitado por una disquera con la que ya había trabajado en otros proyectos, incluida Cohete, que se incluyó en Las mujeres ya no lloran de Shakira, y colaboraciones con Beéle.

Sin embargo, enfrentaba un reto inusual: “Me llamaron y me dijeron: ‘Hay un proyecto nuevo de un dúo de Argentina. Todavía no han lanzado música. Esto es lo que han hecho anteriormente, pero vamos a empezar a trabajarlos desde cero’”, explicó Vibarco.

Vibanco trabajó con el dúo
Vibanco trabajó con el dúo argentino en las canciones que conforman 'Papota' en un campamento de composición que duró cuatro días - crédito cortesía Malabar

El primer encuentro fue una mezcla de incertidumbre y fascinación, pero terminó rindiendo frutos. “Ellos ya estaban interesados, ya querían trabajar, pero cuando los conocí y conecté con ellos a nivel humano, dije: ‘No, estos manes la van a romper. Me caen súper bien, vamos a meterle’”, señaló.

Vibarco se involucró en la composición de cinco canciones del primer álbum Baño María, siendo Tatuajes en el cuello la más destacada. Sin embargo, fue su participación en Papota —compuesta a toda velocidad en pleno furor del Tiny Desk— la que le valió el reconocimiento en los Latin Grammy.

“Hay algo que mucha gente no sabe, y es que ya había un álbum casi listo después de Baño María. Pero con Tiny Desk cambió todo, ¿no? Reaccionaron demasiado rápido y dijeron: ‘No, bueno, vamos a cambiar toda la estrategia y vamos, más bien, a hacer un álbum alrededor de estas canciones y de estos audios de Tiny Desk’”, explicó.

El resultado fue un campamento de composición en Medellín, donde el LP —que hoy compite entre lo mejor del año a nivel latino— se materializó a un ritmo frenético:“En cuatro días hicimos el álbum. Hicimos una canción por día. Creo que Tetas fue la segunda que hicimos”.

Con planes de seguir trabajando en nuevos estrenos de cara a 2026, algunos desde la producción ejecutiva, Vibarco recalcó la importancia de no dar por sentadas sitauciones como sus nominaciones a los Latin Grammy. “Ahora la brújula para mí es tratar de disfrutarlo, porque hay veces que se vuelve un trabajo y se nos olvida que es una pasión y lo debes de disfrutar y ese no es el punto. El punto es que tenés que estar apasionado y ahí es donde llega la mejor música”.

Por último, Vibanco se refirió al hecho mismo de estar nominado a los Latin Grammy y lo que significa para él. “Para mí ya estar reconocido es un logro gigante. Creo que realmente para todos los que hacemos música, es el reconocimiento más grande que te pueden dar tus colegas, la gente. También mucha gente que admiras está ahí”.

Temas Relacionados

VibancoLatin GrammyCa7riel & Paco AmorosoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro se ‘rajó’ en seguridad, según medición de Cifras y Conceptos: la Presidencia es la dependencia más desprestigiada en el escalafón

El ejercicio, denominado Panel 2025, mostró el preocupante panorama en el que se desarrollará la recta final del actual Gobierno, al que le quedan 316 días para su finalización, en medio de escándalos, confrontaciones y, del mismo modo, índices desbordados

Gustavo Petro se ‘rajó’ en

Cabal reaccionó a elogio de Diosdado Cabello a Petro: “Que un narcotraficante lo respalde deja en evidencia las amistades y complicidades que lo rodean”

La precandidata presidencial rechazó los elogios de Diosdado Cabello a los ataques del jefe de Estado colombiano contra Estados Unidos

Cabal reaccionó a elogio de

Jaime Andrés Beltrán se despidió oficialmente de la Alcaldía de Bucaramanga: “Esto apenas empieza”

El santandereano fue destituido por el Consejo de Estado por doble militancia

Jaime Andrés Beltrán se despidió

Carlos Fernando Galán apareció en nuevo ranking de popularidad de alcaldes en Sudamérica: así le fue al mandatario de Bogotá

El estudio, realizado por CB Consultora Opinión Pública, analizó la percepción ciudadana sobre los alcaldes de las diez principales ciudades de la región, así como la valoración de sus equipos de gobierno

Carlos Fernando Galán apareció en

Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro tras crítica de joven indígena: “He venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”

El abogado y precandidato presidencial señaló que el presidente utilizó políticamente a los pueblos nativos con fines electorales, tras la difusión de un video en el que una mujer lo calificó de “fascista”

Abelardo de la Espriella ‘estalló’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio acusó a Jenn

Yeferson Cossio acusó a Jenn Muriel de llevarse a sus perros tras la ruptura: desató polémica en redes sociales

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá a un nuevo participante en el reto de eliminación del 25 de septiembre

Marbelle se fue contra Margarita Rosa por subsidio para estudiar en la universidad: “¿Cómo amanecieron mis gomelos estrato 3?

Deportes

Jorge Bava se despidió de

Jorge Bava se despidió de Independiente Santa Fe tras su polémica salida: “Venir aquí fue un regalo de vida”

Estos serían los candidatos para técnico de Santa Fe: dos ya conquistaron la Liga BetPlay

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

David González abrió una herida en los hinchas de Millonarios al recordar clásico en el que Santa Fe pasó a la final

Referente de Santa Fe dejó indirecta contra Jorge Bava tras su salida del club: “Eso importa muy poco”