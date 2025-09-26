Pacto Histórico definió quiénes participarán en la consulta presidencial: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, fijos en el tarjetón

Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho buscan representar al Pacto Histórico en las elecciones 2026 - crédito X

La definición de la consulta presidencial del Pacto Histórico en octubre se produce tras una semana marcada por intensas negociaciones internas y una significativa reducción en el número de precandidatos.

Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho serán los únicos nombres que aparecerán en el tarjetón, luego de que seis aspirantes optaran por retirar sus candidaturas para consolidar la representación de la izquierda en torno a Cepeda, frente a la postulación de Quintero y la de Corcho, quien desde el inicio mantuvo su decisión de participar, sin ceder a las presiones internas.

La depuración de la lista, que inicialmente contemplaba nueve precandidatos, responde a la estrategia de fortalecer la unidad del sector de izquierda dentro del Pacto Histórico. Los seis dirigentes que declinaron —Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Alí Bantu Ashanti, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flórez— lo hicieron con el objetivo de respaldar a Cepeda como figura de consenso.

En los acuerdos alcanzados este viernes, 26 de septiembre de 2025, también se determinó que María José Pizarro encabezará la lista al Senado en las elecciones legislativas de 2026, asegurando así el único puesto fijo dentro de las candidaturas del movimiento. El resto de las postulaciones para el Congreso se definirán mediante la consulta interpartidista de octubre, en la que participarán el Pacto Histórico —integrado por la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático y el Partido Comunista—, Colombia Humana y Progresistas, formación surgida de la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social ( Mais).

Este desenlace contrasta con el acuerdo provisional alcanzado el día anterior, cuando, ante las dudas jurídicas sobre las personerías del Pacto Histórico, Colombia Humana y Progresistas, se había resuelto limitar la consulta interpartidista únicamente a la definición de las listas para Cámara y Senado.

