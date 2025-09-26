Colombia

Miguel Uribe Londoño culpa al presidente Gustavo Petro de “entorpecer” la investigación del magnicidio de su hijo

El padre de Miguel Uribe Turbay, además de criticar al presidente, aseguró que ni en el caso de su esposa ni ahora ha pensado en demandar al Estado por los dos asesinatos

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El precandidato Miguel Uribe Londoño
El precandidato Miguel Uribe Londoño señaló al presidente Gustavo Petro de permitir la violencia en Colombia - crédito @migueluribel/X y AP

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, se despachó contra el presidente Gustavo Petro, al mencionarlo como uno de los responsables de que los resultados de la investigación del magnicidio de su hijo aún no den el resultado más esperado.

En entrevista con el programa Conclusiones, de CNN en Español, el ahora precandidato presidencial por el Centro Democrático defendió la labor realizada hasta el momento por la Fiscalía General de la Nación, habló del asesinato de Diana Turbay y el proceso de justicia en ambos casos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afirmó que con el crimen de su esposa en 1991 por cuenta de las órdenes de Pablo Escobar, nunca ha pensado en establecer la venganza como una de sus banderas.

“No, nunca pensamos (...) ahí no se hizo justicia, A Pablo Escobar lo mataron y ya”.

A pesar de la violencia de la que ha sido blanco su familia, sabe que la opción de demandar al Estado no significa una reparación.

Miguel Uribe Londoño, padre del
Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, lee un comunicado para anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia en Bogotá, Colombia, el martes 26 de agosto de 2025 - crédito Fernando Vergara/AP

“Una costumbre en Colombia es demandar a la Nación por todo lo que pasa. El presidente Turbay y yo decidimos no demandar a la nación, porque no es la culpable de nada, así hubiéramos podido tener un proceso exitoso, no lo quisimos hacer porque la culpabilidad era de Pablo Escobar, no era del Estado colombiano”.

Con respecto al caso de su hijo, afirmó que el proceder por cuenta de la Fiscalía ha sido correcto, no obstante, mencionó que El jefe de Estado ha emitido juicios sobre los presuntos responsables que no contribuyen con el proceso.

Miguel Uribe Londoño, padre del
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook

“Ahora tenemos una situación donde tal vez es distinta, donde Miguel no tuvo protección, pero no tenemos nada que hacer, nadie nos va a devolver a Miguel, a mí no me lo van a devolver, pero si queremos llegar a encontrar los autores intelectuales, y creo que vamos por buen camino, la Fiscalía está haciendo un muy buen trabajo, vamos a ver si logramos avanzar. ¿Cuál es el obstáculo?, Petro, el señor Petro sale con distintas teorías y vive diciendo, no a Miguel lo mató Fulano, a Miguel lo mataron”.

Finalmente, le habló directamente al Presidente y le realizó varias preguntas sobre su necesidad de intervenir y los presuntos temores a continuar revelando identidades de los responsables de este asesinato.

“¿Por qué el señor Petro quiere distraer la investigación?, ¿A qué le teme? ¿Qué teme Gustavo Petro que se descubra que trata siempre de desviar la investigación? Eso es una pregunta que yo le hago a él: en vez de engañar, en vez de distraer, en vez de distorsionar y de hostigarme a mí, si es que él sabe algo de quiénes son los asesinos intelectuales de Miguel que nos cuente él, porque no puede seguir haciendo lo que está haciendo”, concluyó.

Padre de Miguel Uribe Turbay asume como precandidato presidencial

El ahora precandidato presidencial aseguró
El ahora precandidato presidencial aseguró que llevará por vías legales los intentos del presidente Gustavo Petro por desviar las investigaciones por el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito Prensa Miguel Uribe/Presidencia/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia

El crimen de Uribe Turbay, quien tenía 39 años, reavivó recuerdos de los magnicidios y la violencia de los cárteles de droga en las décadas de 1980 y 1990, ya que el país no registraba el asesinato de un aspirante presidencial desde hace más de treinta años.

Las autoridades han detenido a seis sospechosos, incluido un menor señalado como el presunto autor material, y continúan investigando a los posibles autores intelectuales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, indicó que la principal hipótesis apunta a la Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla Farc.

El senador Uribe Turbay permaneció hospitalizado durante más de dos meses con pronóstico neurológico reservado y falleció el 11 de agosto. Miles de ciudadanos acudieron al Congreso para despedirlo antes de su sepelio con honores en Bogotá.

Durante las exequias, el padre del político asesinado expresó: “Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos”.

Miguel Uribe Londoño, quien fue concejal de Bogotá y senador en 1990, competirá ahora por la candidatura presidencial del Centro Democrático junto a las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra.

Temas Relacionados

Miguel Uribe Londoñomiguel uribe TurbayGustavo POEtroInvestigaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Alias la Mona o ‘Bececita’ tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir y por ser integrante del grupo criminal que delinque en el departamento de Magdalena

Capturaron a la compañera sentimental

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La fase semifinal del torneo sudamericano participan Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito, que buscan consagrarse campeón, con la participación de jugadores colombianos

Estos serán los tres colombianos

Estas son algunas alternativas para viajar por Colombia durante la semana de receso escolar

El receso académico de octubre y el puente festivo motivan a los bogotanos a descubrir lugares como San José del Guaviare, La Chorrera, Tatacoa y Guatavita, ideales para turismo responsable y actividades al aire libre

Estas son algunas alternativas para

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes volvió a exigir libertad de 38 colombianos presos en Venezuela

Integrantes de la Cámara y familias de los afectados solicitaron respuestas urgentes a las autoridades tras advertir vulneración de derechos y falta de gestión del Gobierno Petro

Comisión de Derechos Humanos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la desaparición

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: la reacción de su mamá al ver la victoria de su expareja causó furor

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Deportes

Estos serán los tres colombianos

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

Exportero colombiano analizó el error de Kevin Mier con Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España