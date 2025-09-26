‘MasterChef Celebrity’ confirmó el reintegro de un eliminado: los candidatos serán sometidos a votación

Claudia Bahamón aseguró que uno de los eliminados regresará a la competencia - crédito Canal RCN

El concurso de cocina Masterchef Celebrity introducirá esta semana un reintegro de un eliminado a la competencia.

La noticia se anunció en el avance del episodio que se emitirá el viernes 26 de septiembre, e implica que un exparticipante regresará al juego después de someterlo a un proceso de votación.

Claudia Bahamón, presentadora del programa, fue la encargada de comunicar la novedad a los concursantes. Luego de haber estado ausente por motivos de salud, Bahamón reapareció y compartió con los participantes esta decisión inesperada del programa.

La selección del concursante reintegrado se realizará mediante votación, aunque los detalles exactos sobre la dinámica no han sido revelados oficialmente. “Hay más noticias: ustedes van a votar por quién se reintegra a esta cocina”, dijo Bahamón en el adelanto del capítulo que se presentará en la noche del 26 de septiembre.

Por el momento, no se ha confirmado si todos los eliminados tendrán la posibilidad de regresar, ni si la votación será exclusiva entre los concursantes actuales o incluirá la opinión del público.

El reingreso se produce justo cuando Nicolás Montero, actor y reciente eliminado, se despidió de sus compañeros luego del reto más reciente de eliminación.

Actualmente, permanecen en competencia once celebridades: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle, Carolina Sabino y Luisfer Hoyos.

Con la reentrada de un exconcursante, los participantes actuales enfrentarán mayores desafíos antes de alcanzar el top 10 tan esperado.

Los eliminados del programa a la fecha son: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Lully Bossa, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes, Jorge Herrera, Julián Zuluaga, Caterin Escobar, Valeria y Nicolás Montero. Sin embargo, no se ha detallado si todos seran tenido en cuenta para regresar.

La posibilidad de reintegro ya generó reacciones entre la audiencia y en redes sociales, donde miles de internautas compartieron opiniones sobre sus favoritos. Algunos seguidores han expresado preferencia por quienes salieron en las primeras rondas, mientras otros apuestan por los concursantes eliminados más recientemente.

El anuncio incrementó las expectativas tanto entre los participantes como en la audiencia, que deberá esperar a la noche del 26 de septiembre para conocer más detalles.

Nicolás Montero deja ‘MasterChef’ provocando emotiva despedida de sus compañeros

El actor Nicolás Montero se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity luego de no lograr impresionar al jurado integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. La eliminación, ocurrida luego del reto semanal, marcó un momento emotivo entre los participantes y generó repercusiones entre la audiencia del programa.

En el desafío de eliminación, Montero compitió junto a Carolina Sabino, David Sanín, Pichingo y Raúl Ocampo, quienes lograron asegurar su estadía una semana más al superar la dificultad del reto planteado. La consigna exigía a los concursantes preparar un plato usando únicamente ingredientes disponibles en tres neveras, simulando productos habituales en hogares colombianos y elevando su propuesta a la alta cocina.

Cada participante seleccionó ingredientes de acuerdo con su creatividad. En el caso de Nicolás Montero, el actor presentó un calentado, plato que los chefs resaltaron por su sabor, aunque señalaron que el emplatado y la sencillez no cumplían con el estándar de creatividad requerido en esta fase del concurso: “El sabor está muy bien logrado, pero esperábamos más en la presentación”, mencionaron los jueces.

Montero aceptó la decisión del jurado y manifestó su gratitud por la experiencia adquirida. “Gracias a cada uno de ustedes (...) nada de qué arrepentirse, todo fue fantástico y muy bueno, a mis compañeros gracias por el conocimiento”, expresó el actor, quien también dedicó su paso por el programa a su madre realizando un homenaje personal. Resaltó el valor de trabajar en equipo, asegurando que “siempre me gustó trabajar en equipo, eso me permitió llenarme de aprendizaje”.

Sus compañeros de competencia respondieron con aplausos y palabras de afecto, destacando su carácter, cultura y caballerosidad durante su paso por el reality. El capítulo dejó en competencia a 11 celebridades, lo que aumenta la expectativa por la llegada al top 10, una de las etapas más esperadas en la cocina del reality.