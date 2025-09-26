Colombia

María Fernanda Cabal comparó discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU con uno del Che Guevara: “Pasará a la historia”

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático volvió a arremeter contra el primer mandatario y puso en paralelo sus afirmaciones con las que, en su consulta, emitió el guerrillero argentino en 1964, en las que el insurgente hablaba de “fusilamientos”

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue comparado con el guerrillero Che Guevara, tras su discurso en la ONU - crédito Juan Cano/Presidencia - suministrada a Infobae

A dos días del discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos), continúan conociéndose toda clase de reacciones al mismo. En especial de rechazo, con duros señalamientos provenientes de algunos de los sectores de oposición, como lo dejó ver María Fernanda Cabal.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, comparó al jefe de Estado, ni más ni menos, que con el reconocido guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara, por cuenta de lo que, según la congresista, habría sido la defensa del gobernante a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y, del mismo modo, por sus duros señalamientos a Estados Unidos y su presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El discurso de Petro en las Naciones Unidas pasará a la historia, como en su momento lo hizo el del Che Guevara, cuando justificó la barbarie con una de las frases más cínicas jamás pronunciadas: ’¿Fusilamientos? Sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando’. Ernesto ‘Che’ Guevara, 19ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1964″, comentó Cabal.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal hizo una llamativa comparación del presidente Gustavo Petro con Ernesto 'Che' Guevara - crédito @MariaFdaCabal/X

El parangón propuesto por la congresista incluyó la recopilación de una de las frases más polémicas dichas por Guevara -alzado en armas en Cuba- en su comparecencia ante la ONU, aquel 11 de diciembre de 1964, cuando hizo uso del derecho a réplica para defenderse de señalamientos en su contra; cuando cuestionó algunos comportamientos que se registraban, en ese entonces, en Venezuela.

“Tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba”, dijo el insurgente.

Y agregó, en vehemente tono: “En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero, eso sí: asesinatos no cometemos, como está cometiendo ahora en estos momentos, la policía venezolana que creo recibe el nombre de Digepol, si no estoy mal informado. Esa policía ha cometido una serie de actos de barbarie, de fusilamientos, es decir, asesinatos".

Ernesto 'Che' Guevara defendió en
Ernesto 'Che' Guevara defendió en la edición 19 de la Asamblea General de la ONU, la llamada revolución cubana, hoy convertida en dictadura - crédito archivo Infobae

¿Por qué Cabal comparó a Gustavo Petro con el ‘Che’ Guevara?

La molestia de Cabal podría estar justificada en la mención que hizo Petro del dictador soviético Josep Stalin, y cómo lamentó que su llamada ‘revolución’ no fuera global, justo cuando cuestionaba el propósito de la ONU. “Se inventó alguna vez hace unos siglos y ya no da más, y ya no da más porque el mismo capital se volvió global, no estatal”, aseveró Petro.

Según el primer mandatario de los colombianos, “el socialismo de Stalin debió volverse global y no estatal", pero lo acusó de no “tener las entendederas para ello y creyó más en la tribu y condenó en Yalta una revolución mundial en España, en Italia, en Grecia y quizás hubiera sido América Latina y otros”. Una mención hacia un personaje acusado de millones de muertes en la antigua URSS.

Pero también, en la manera en que el primer mandatario, que en su intervención, que se extendió por cerca de 41 minutos, apuntó hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; se refirió a la estrategia antidrogas del Gobierno norteamericano en altamar, empeñado en hundir cualquier embarcación sospechosa y -como era obvio- del conflicto en Medio Oriente.

“Mentira que el tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso", dijo Petro al mencionar al grupo transnacional, que también tiene impacto en los Estados Unidos, y han sido -incluso- perseguidos por la administración actual por su temido poder.

El presidente afirmó que los integrantes del Tren de Aragua son delincuentes comunes de una "banda" - crédito redes sociales/X

Por su parte, en otro de los apartes, acusó a Trump de cometer crímenes. “Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del tren de Aragua que nadie, quizás, conozca aquí su nombre ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos", expresó Petro: que, acto seguido, dijo que, si eran connacionales las víctimas, debía “abrirse proceso penal”, incluso, involucrando al mandatario.

Y, en relación con la descertificación, Petro acusó a su par norteamericano de cambiar el enfoque de la lucha contra los narcóticos. “La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. Es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump”, acotó.

De hecho, hizo duros señalamientos contra los sectores de oposición. “Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, ligados y sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico. Aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida en EE. UU. y, ahora, aliados al gobierno de Trump, aliados desde décadas a los capos del narcotráfico", afirmó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalMaría Fernanda CabalSenado ColombiaCentro DemocráticoPetro en la ONUGustavo Petro ONUDiscursos de PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Alias la Mona o ‘Bececita’ tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir y por ser integrante del grupo criminal que delinque en el departamento de Magdalena

Capturaron a la compañera sentimental

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La fase semifinal del torneo sudamericano participan Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito, que buscan consagrarse campeón, con la participación de jugadores colombianos

Estos serán los tres colombianos

Estas son algunas alternativas para viajar por Colombia durante la semana de receso escolar

El receso académico de octubre y el puente festivo motivan a los bogotanos a descubrir lugares como San José del Guaviare, La Chorrera, Tatacoa y Guatavita, ideales para turismo responsable y actividades al aire libre

Estas son algunas alternativas para

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes volvió a exigir libertad de 38 colombianos presos en Venezuela

Integrantes de la Cámara y familias de los afectados solicitaron respuestas urgentes a las autoridades tras advertir vulneración de derechos y falta de gestión del Gobierno Petro

Comisión de Derechos Humanos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la desaparición

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: la reacción de su mamá al ver la victoria de su expareja causó furor

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

Exportero analizó por qué el colombiano Kevin Mier cometió criticado error con el Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España