María Fernanda Aristizábal se casa: la ex señorita Colombia compartió las fotos de su pedida de mano

La exreina y presentadora anunció que le pidieron matrimonio y publicó emotivas imágenes del momento que vivió con su pareja en el centro de esquí Zermatt, en Suiza

María Fernanda Aristizábal se compromete
María Fernanda Aristizábal se compromete en los Alpes Suizos con una romántica propuesta de Daniel Arango Vallejo -crédito @mafearistizabalu/Instagram

El compromiso matrimonial de María Fernanda Aristizábal, reconocida por su papel como presentadora en Desafío XXI y por haber sido coronada Señorita Colombia 2019-2020, se selló en un escenario de ensueño: los Alpes Suizos.

La noticia, que la propia Aristizábal compartió a través de sus redes sociales, marca un nuevo capítulo en su relación de cinco años con el empresario Daniel Arango Vallejo.

La revelación del compromiso se produjo tras una serie de publicaciones en la cuenta de Instagram de María Fernanda Aristizábal, la cual hizo paulatinamente, pues la modelo primero anticipó a sus seguidores que estaba a punto de compartir una información que transformaría su vida, mientras daba luces de lo que podría ser, ya que puso emoticones de amor y un anillo de compromiso.

Lo que estoy a punto de contarles va a cambiar muchas cosas”, escribió en primer lugar.

El mágico “sí” de María
El mágico “sí” de María Fernanda Aristizábal: así fue la pedida de mano en Zermatt que derritió a sus fans - crédito @mafearistizabalu/IG

Posteriormente, publicó una fotografía junto a su pareja acompañada de un mensaje que hacía referencia a una expresión íntima de la pareja: “Una vez nos dijimos (Teamonito) para abreviar ‘te amo hasta el infinito’ y desde entonces no nos dormimos sin decírnoslo, pero ahora de verdad, verdad, esto se fue hasta el infinito”, escribió Aristizábal en la siguiente historia de Instagram junto a la foto de ella y su pareja sonriendo en Zermatt con los emoticones de amor y compromiso.

Sin embargo, la confirmación oficial llegó minutos después, cuando Aristizábal compartió en su perfil un carrusel de fotos en las que documentaron con su novio el momento de la propuesta.

En el texto que acompañó la publicación, la ex reina de belleza relató detalles del instante y el significado personal del lugar elegido: “Hace 6 años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este ‘sí’ nos hará eternos”, contó la actual presentadora de El Desafío.

Las imágenes muestran a Daniel Arango Vallejo arrodillado mientras entrega el anillo, con el paisaje de Zermatt, Suiza de fondo.

María Fernanda Aristizábal y Daniel
María Fernanda Aristizábal y Daniel Arango Vallejo: la historia detrás del compromiso que conquistó Instagram - crédito @mafearistizabalu/IG

En el mismo mensaje, Aristizábal reveló que la propuesta tuvo lugar diez días antes de la publicación, fechando el acontecimiento el 15 de septiembre.

(Teamonito) Te amo hasta el infinito 15/09/2025. Zermatt, Suiza”, puntualizó la presentadora en el post con las fotos del memorable momento que vivió con Daniel Arango.

Como era de esperarse, la noticia dejó a varias personas gratamente sorprendidas y causó cientos de reacciones en las redes sociales, entre las cuales estuvieron las de sus amigas, familiares y fanáticos.

“No aguantaba más el secreto. Felicidades a los dos. Los queremos mucho”, “Qué alegría, felicidades”, “No puede ser, se lo merecen todo”, “No puedo de la felicidad. Me muero por verte, abrazarlos a ambos, desde ya les deseo lo mejor de la vida. Para siempre”, dicen algunos de los comentarios.

María Fernanda Aristizábal se compromete
María Fernanda Aristizábal se compromete en los Alpes suizos - crédito @mafearistizabalu/IG

Sobre el prometido, Daniel Arango Vallejo, Vea de El Espectador detalló que es profesional en Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas por la Universidad de EAFIT, es un hombre apasionado por la fotografía y fundador de Everyplace, una empresa dedicada a la propiedad raíz en Medellín.

En una entrevista previa con Vea de El Espectador, Aristizábal había compartido que entre las actividades que más disfrutaba junto a su pareja se encontraban el ejercicio, las salidas a restaurantes y, especialmente, los viajes, una afición que quedó reflejada en la elección del destino para la propuesta.

